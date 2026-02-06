Andersen Consulting與Alfa Group達成合作協議

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與合作公司Alfa Group攜手，深化自身網路安全服務能力，後者是一家首屈一指的科技企業，擁有近三十年的豐富經驗，致力於協助各類企業保護和改善其營運。

Alfa Group成立於1996年，總部位於羅馬，致力於提供網路安全、詐騙辨識與防範、事件回應和漏洞管理領域的先進解決方案，以及特定的業務流程管理服務。公司自研的N.O.V.A.技術是一項端對端代管服務，整合了Alfa Group的創新成果與第三方系統，能夠為數位基礎設施築牢安全屏障、降低風險並提升營運效率。該公司服務的客戶涵蓋金融保險、國防航空、電信、製造、能源和製藥等多個產業。

Alfa Group執行長Dario Lauricella表示：「與Andersen Consulting的合作讓我們得以擴大業務版圖，為身處數位化轉型與網路安全複雜挑戰中的客戶創造更大價值。透過將我們在網路安全和風險管理領域的深厚專業經驗累積與Andersen的全球平台相結合，我們能夠為歐洲乃至全球的客戶提供更完善的服務體系，精準滿足其不斷升級的需求。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Alfa Group已成為備受信賴的科技顧問，尤其在網路安全和IT治理領域。其專業知識與我們的業務能力高度契合，此次合作將進一步強化我們的服務能力，協助各類企業適應技術變革，因應日益嚴苛的法規要求。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

