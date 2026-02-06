Canva traz designs alinhados à marca diretamente para assistentes de IA

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--O futuro do trabalho está sendo reescrito pela IA, com profissionais realizando em minutos o que antes levava horas. Mas há um ponto de ruptura persistente nos assistentes de IA: resultados visuais genéricos e cores fora da marca que prejudicam a velocidade da IA com uma tediosa limpeza manual.

Hoje, esse atrito chega ao fim, pois o Canva traz a inteligência da marca diretamente para as ferramentas de IA onde o trabalho moderno acontece com mais frequência. A partir de agora, os usuários do ChatGPT podem criar designs totalmente vinculados ao seu Kit de Marca do Canva, dando vida à marca da empresa visualmente e funcionando como participantes ativos nos fluxos de trabalho de IA.

Essa expansão marca a união do Canva e do ChatGPT, duas plataformas que definem a categoria, em uma nova maneira de tornar o design da marca mais acessível e fluido. De apresentações prontas para o cliente a publicações nas redes sociais e pôsteres com aparência profissional, a parceria continua a alimentar a missão do Canva de capacitar todos a criar designs com facilidade.

Capacitando todos a criar com rapidez e integridade da marca

A Canva está se tornando rapidamente a base para o design alimentado por IA. A atualização de hoje do aplicativo Canva no ChatGPT, após a estreia na semana passada no Claude da Anthropic, reforça a crescente onipresença e impacto da Canva como a camada visual do ecossistema de IA.

Já consistentemente classificado entre os dez sites que recebem mais referências de assistentes de IA, de acordo com a Similarweb, o Canva traz recursos visuais essenciais, impulsionados por seu próprio modelo de design, para os principais LLMs. O Canva atua como o cérebro de design de cada plataforma, compreendendo profundamente as fontes, cores e logotipos exclusivos de uma marca de maneiras novas e criativas, servindo como uma peça fundamental da revolução da produtividade da IA.

Somente no último ano, a Canva foi pioneira no Canva Design Model para resultados de design editáveis, no Canva AI, um copiloto de design tudo-em-um, e no Canva MCP Server, que já criou mais de 12 milhões de designs no ChatGPT, Claude e Microsoft Copilot.

“A alma de uma marca é a identidade visual, mas essa tem sido a peça que faltava no quebra-cabeça da criação da IA”, disse Anwar Haneef, gerente-geral e chefe de ecossistema da Canva. “Hoje, estamos preenchendo essa lacuna ao trazer nossa experiência em design para as ferramentas diárias usadas por milhões de pessoas. Seja no ChatGPT ou no Claude, o Canva atua como o tecido conjuntivo que transforma rapidamente uma conversa de texto em belos visuais alinhados à marca. Isso marca um salto significativo na forma como os LLMs e os modelos de design podem aproximar a criatividade e a produtividade mais do que nunca.”

O panorama geral: fluxos de trabalho com IA que realmente entregam resultados

2026 marca um ponto de virada em que as equipes vão além de conversas isoladas com IA para adotar fluxos de trabalho altamente intuitivos, com clara compreensão de contexto, permitindo consistência e entregas concluídas com rapidez. Isso representa uma mudança fundamental — de diretrizes de marca estáticas, esquecidas em PDFs pouco acessados, para um recurso interativo que acompanha as ferramentas usadas pelas pessoas no dia a dia.

“Acreditamos que a marca pessoal de um corretor é seu fator X; é o superpoder que constrói confiança antes mesmo de ele entrar na sala”, afirma Wendy Forsythe, diretor de marketing da eXp Realty. “Essa integração é um divisor de águas porque permite que os corretores escalem esse superpoder sem diluí-lo. Ao acessar os Kits de Marca do Canva dentro do ChatGPT, nossos corretores podem passar de um prompt de texto para um visual totalmente alinhado à marca em questão de segundos. Em última análise, isso permite que gastem menos tempo formatando e mais tempo se conectando, garantindo que seu fator X se destaque em cada interação digital.”

Como funciona: sua marca, acessível instantaneamente na IA

Depois de configurar seu Kit de Marca no Canva, você pode acessar novos recursos, incluindo:

Criação nativa da marca : descreva o que você precisa em linguagem simples, e o ChatGPT e o Claude gerarão designs que usam as cores, fontes, layouts e logotipos da sua marca.

: descreva o que você precisa em linguagem simples, e o ChatGPT e o Claude gerarão designs que usam as cores, fontes, layouts e logotipos da sua marca. Construtor de apresentações guiado : estruture sua história primeiro, colabore com o assistente de IA e depois veja tudo ganhar vida no estilo da sua marca, com precisão e refinamento.

: estruture sua história primeiro, colabore com o assistente de IA e depois veja tudo ganhar vida no estilo da sua marca, com precisão e refinamento. Pré-visualização de design dinâmico: interaja e refine seus designs diretamente dentro do ChatGPT por meio do app do Canva, conectando perfeitamente a conversa com IA e a criação visual.

O conector de IA do Canva está disponível para usuários do ChatGPT a partir de hoje. Conecte suas contas em canva.com/ai para levar sua marca ao futuro do trabalho com IA.

