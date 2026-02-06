-

Kalshi与Solidus Labs达成合作，打造新一代交易监控体系

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 首家获美国商品期货交易委员会(CFTC)监管的事件交易所、全球最大预测市场Kalshi今日宣布，选定Solidus Labs作为其交易监控合作伙伴。此次合作将全球最具创新力的预测市场与行业最先进的交易监控平台相结合，为规模达数十亿美元的事件交易生态系统树立了全新的诚信黄金标准。

作为首家获批提供事件合约的CFTC持牌交易所，Kalshi推动预测市场合法化，并将其确立为受监管的金融资产类别。作为数百万美国用户信赖的领先合规预测市场平台，Kalshi将现实世界的事件结果转化为可交易工具，每周交易量已突破20亿美元。

Kalshi法律顾问兼执法部门负责人Robert DeNault表示：“Kalshi的发展建立在对合规监管的坚定承诺之上。这份深耕合规的决心是我们的核心竞争力所在。通过与Solidus Labs合作，我们将确保在业务扩张的同时，交易监控体系始终保持行业领先水准，既守护平台用户的权益，也捍卫交易所核心资产（即市场本身）的诚信与公平。”

Solidus HALO平台为适配现代金融市场的全面监控需求全新打造，推动交易监控检测技术实现范式革新。Kalshi将利用HALO平台，为内部监控系统赋能多维数据分析能力，在传统交易数据和订单流基础上，叠加用户行为、社交情绪及开源情报数据。通过整合链上和链下数据进行关联分析，HALO能为Kalshi旗下4000余个交易市场提供机构级防护，有效防范各类复杂的内幕交易和市场操纵行为。

Solidus Labs创始人兼首席执行官Asaf Meir表示：“我们很荣幸能为Kalshi提供支持，助力其通过事件交易重塑金融市场格局。在Solidus看来，一款面向未来的交易平台，理应搭配不墨守成规的交易监控合作伙伴。通过部署Solidus的智能体交易监控及合规中心，Kalshi再次彰显了其对消费者保护和市场诚信的最高承诺。”

关于Kalshi

Kalshi成立于2018年，是全球最大的预测市场平台。预测市场是为用户提供事件合约交易服务的交易所，用户可针对某一事件的“发生”或“不发生”方向提交报价，平台将该报价与持相反观点的用户报价进行匹配。交易双方均需在交易所存入资金作为履约担保，最终预判准确的一方将获得全部赔付。预测市场能为各类事件的发生概率提供精准、实时的参考信息，帮助人们更清晰地预判未来趋势。Kalshi推动了预测市场的合法化进程，并将其确立为正式金融资产类别，是数百万美国用户信赖的领先安全、合规预测市场平台。如需了解更多关于Kalshi的信息，请访问www.kalshi.com

关于Solidus Labs

Solidus Labs深耕加密货币领域，为华尔街量身打造，是智能体合规技术在交易监控和风险监测领域的行业标杆。公司由Goldman Sachs资深员工于2018年创立，融合华尔街的严谨性、加密原生创新和网络安全原则，为现代金融时代重塑合规体系。其核心是HALO——一个基于AI的风险平台，受到全球金融机构、加密企业和监管机构的信赖，可在任何产品、场所或资产类别中推动主动的、智能驱动的监督。如需了解更多信息，请访问www.soliduslabs.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

