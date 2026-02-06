Canva intègre des créations conformes à l’identité de marque directement dans les assistants d’IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--L’avenir du travail est en train d’être réécrit par l’IA, permettant aux professionnels d’accomplir en quelques minutes ce qui prenait autrefois des heures. Mais un point de friction persistait dans les assistants d’IA : des rendus visuels génériques et des couleurs hors charte qui annulent les gains de vitesse de l’IA par de fastidieuses retouches manuelles.

Aujourd’hui, cette friction disparaît, alors que Canva intègre l’intelligence de marque directement au cœur des outils d’IA où le travail moderne se déroule le plus. Dès maintenant, les utilisateurs de ChatGPT peuvent créer des designs entièrement connectés à leur Kit de marque Canva, donnant vie visuellement à l’identité d’une entreprise et la transformant en un participant actif des workflows d’IA.

Cette évolution marque une nouvelle convergence entre Canva et ChatGPT, deux plateformes qui redéfinissent leur catégorie, pour rendre le design de marque plus accessible et plus fluide que jamais. Des présentations prêtes à être présentées aux clients aux publications sociales, en passant par des affiches au rendu professionnel, ce partenariat continue d’alimenter la mission de Canva : permettre à chacun de concevoir facilement.

Donner à chacun les moyens de créer rapidement, sans compromettre l’intégrité de la marque

Canva s’impose rapidement comme la base du design alimenté par l’IA. La mise à jour d’aujourd’hui de l’application Canva dans ChatGPT, après son lancement la semaine dernière dans Claude d’Anthropic, renforce l’omniprésence et l’impact croissants de Canva en tant que couche visuelle de l’écosystème de l’IA.

Déjà régulièrement classé parmi les dix premiers sites recevant le plus de trafic référent depuis les assistants d’IA selon Similarweb, Canva apporte des capacités visuelles essentielles, alimentées par son propre modèle de design, au sein des principaux LLM. Canva agit comme le cerveau créatif de chaque plateforme, comprenant avec finesse les polices, couleurs et logos propres à chaque marque, et devenant ainsi un pilier clé de la révolution de la productivité par l’IA.

Rien que sur l’année écoulée, Canva a lancé le Canva Design Model pour des créations éditables, Canva AI, un copilote de design tout-en-un, ainsi que le serveur Canva MCP, qui a déjà permis de créer plus de 12 millions de designs dans ChatGPT, Claude et Microsoft Copilot.

« L’âme d’une marque réside dans son identité visuelle, et pourtant, elle manquait jusqu’ici dans la manière dont l’IA crée », déclare Anwar Haneef, GM et Head of Ecosystem chez Canva. « Aujourd’hui, nous comblons ce manque en apportant notre expertise du design aux outils quotidiens utilisés par des millions de personnes. Que vous soyez dans ChatGPT ou Claude, Canva agit comme un lien central qui transforme rapidement une conversation textuelle en visuels élégants et alignés sur la marque. C’est une avancée majeure dans la façon dont les LLM et les modèles de design rapprochent plus que jamais créativité et productivité. »

Vue d’ensemble : des workflows d’IA qui vont réellement jusqu’au bout

L’année 2026 marque un tournant : les équipes dépassent les conversations d’IA isolées pour adopter des workflows hautement intuitifs, dotés d’une compréhension claire du contexte, garantissant cohérence et livrables finalisés à grande vitesse. Il s’agit d’un changement fondamental, passant de chartes de marque statiques enfouies dans des PDF oubliés à une ressource interactive vivante, intégrée aux outils utilisés au quotidien.

« Nous pensons que la marque personnelle d’un agent est son véritable X-Factor ; c’est ce super-pouvoir qui inspire confiance avant même d’entrer dans une pièce », explique Wendy Forsythe, Chief Marketing Officer d’eXp Realty. « Cette intégration change la donne, car elle permet aux agents de déployer ce super-pouvoir à grande échelle sans l’affaiblir. En accédant aux Kits de marque Canva dans ChatGPT, nos agents passent d’un simple prompt textuel à un visuel entièrement brandé en quelques secondes. Au final, cela leur permet de consacrer moins de temps à la mise en forme et plus de temps à la relation humaine, en faisant rayonner leur X-Factor dans chaque interaction numérique. »

Comment ça fonctionne : votre marque, instantanément accessible dans l’IA

Une fois votre kit de marque configuré dans Canva, vous accédez à de nouvelles fonctionnalités, notamment :

Création native à la marque : décrivez simplement vos besoins, et ChatGPT ou Claude génèrent des designs utilisant les couleurs, polices, mises en page et logos de votre marque.

: décrivez simplement vos besoins, et ChatGPT ou Claude génèrent des designs utilisant les couleurs, polices, mises en page et logos de votre marque. Créateur de présentations guidé : structurez d’abord votre message, collaborez avec l’assistant IA, puis voyez-le prendre forme dans le style de votre marque, avec précision et élégance.

: structurez d’abord votre message, collaborez avec l’assistant IA, puis voyez-le prendre forme dans le style de votre marque, avec précision et élégance. Aperçu de design en temps réel : interagissez avec vos créations et affinez-les directement dans ChatGPT via l’application Canva, pour une connexion fluide entre conversation IA et création visuelle.

Le connecteur Canva AI est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs de ChatGPT. Connectez vos comptes sur canva.com/ai pour projeter votre marque dans l’avenir du travail avec l’IA.

À propos de Canva

Fondée en 2013, Canva est la première plateforme mondiale tout-en-un de communication visuelle et de collaboration. Conçue pour permettre à chacun de créer, Canva répond aux besoins créatifs des grandes entreprises, des PME, des particuliers et des étudiants dans plus de 190 pays. Que vous soyez débutant en design ou professionnel à la recherche d’outils puissants, Canva offre tout le nécessaire pour transformer une idée en création visuelle impactante. Soutenue par la bibliothèque de contenus créés par des designers la plus complète au monde, Canva s’appuie sur une suite de produits et d’outils d’IA propriétaires qui réinventent la manière dont les individus et les équipes créent, collaborent et communiquent avec fluidité.

