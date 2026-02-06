Andersen Consulting sluit samenwerkingsovereenkomst met Alfa Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn aanbod op het gebied van cyberbeveiliging uit met Alfa Group, een toonaangevend technologiebedrijf met bijna drie decennia ervaring in het helpen van organisaties bij het beveiligen en optimaliseren van hun activiteiten.

Alfa Group, opgericht in 1996 en met hoofdkantoor in Rome, levert geavanceerde oplossingen op het gebied van cyberbeveiliging, fraudedetectie en -preventie, incidentrespons en kwetsbaarheidsbeheer, evenals geselecteerde diensten voor bedrijfsprocesbeheer. De eigen technologie, N.O.V.A., is een end-to-end beheerde dienst die de innovaties van Alfa Group integreert met systemen van derden om digitale infrastructuren te beveiligen, risico's te beperken en de operationele efficiëntie te verbeteren. Het bedrijf bedient klanten in verschillende sectoren, waaronder financiën en verzekeringen, defensie en lucht- en ruimtevaart, telecommunicatie, productie, energie en farmacie.

“Dankzij onze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we ons bereik vergroten en meer waarde bieden aan klanten die te maken hebben met de complexiteit van digitale transformatie en cyberbeveiliging”, aldus Dario Lauricella, CEO van Alfa Group. “De combinatie van onze diepgaande expertise op het gebied van cyberbeveiliging en risicobeheer en het wereldwijde platform van Andersen, stelt ons in staat een uitgebreider dienstenpakket te leveren dat inspeelt op de veranderende behoeften van klanten in Europa en wereldwijd.”

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: “Alfa Group heeft zich gevestigd als een betrouwbare technologieadviseur, met name op het gebied van cyberbeveiliging en IT-governance. Zij beschikken over expertise die uitstekend aansluit bij onze capaciteiten. Deze samenwerking versterkt ons vermogen om organisaties te ondersteunen bij hun aanpassing aan technologische disruptieve veranderingen en toenemende regelgevingseisen.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardering, internationale mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lid- en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert consultancyoplossingen via zijn lid- en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

