Visby Medical collabore avec Watchmaker Genomics pour améliorer la détection des agents pathogènes respiratoires à domicile

SAN JOSE, Californie et BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Visby Medical, entreprise innovante de premier plan des tests PCR à domicile pour le diagnostic des maladies infectieuses, a annoncé une collaboration stratégique avec Watchmaker Genomics, fournisseur de produits innovants pour l'analyse moléculaire, afin de développer des tests de diagnostic de nouvelle génération permettant de détecter des agents pathogènes respiratoires à domicile. Ce partenariat associe la technologie des tests PCR sans instrument de Visby Medical – première et unique son genre – à l'expertise de Watchmaker en ingénierie enzymatique afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque application.

Les échantillons cliniques prélevés chez les patients pour les tests à domicile ne sont généralement pas traités, ce qui les rend vulnérables aux inhibiteurs moléculaires susceptibles de réduire l'intensité du signal et la sensibilité du test. Le besoin d'obtenir des résultats rapides à domicile impose également des exigences de performance spécifiques aux tests et aux enzymes qu'ils utilisent.

« La recrudescence des cas de COVID-19, liée à l'apparition de nouvelles souches et à la saison grippale actuelle, souligne l'importance de disposer de tests fiables et rapides », explique le Dr Gary Schoolnik, infectiologue, directeur médical de Visby Medical et professeur de médecine à l'université de Stanford. « Chaque patient et son professionnel de santé ont besoin de résultats de tests fiables pour prendre rapidement les décisions thérapeutiques appropriées, favoriser une guérison optimale, maîtriser l'infection et utiliser les antibiotiques à bon escient. L'outil indispensable est le test PCR rapide, qui ne nécessite ni instrumentation ni préparation longue en laboratoire. »

« Ce partenariat souligne la volonté de Watchmaker de fournir des solutions répondant à des problématiques cliniques concrètes. Nous sommes très heureux de collaborer avec Visby Medical pour proposer une solution unique et indispensable, fondée sur leur plateforme PCR », a déclaré Trey Foskett, cofondateur et CEO de Watchmaker Genomics. « Notre transcriptase inverse StellarScript HT+ est conçue pour être très tolérante aux inhibiteurs et thermostable ; cette nouvelle enzyme est parfaitement adaptée à la détection rapide des agents pathogènes. »

Pour plus d'informations sur Visby Medical et ses solutions de diagnostic rapide, rendez-vous sur visby.com. Pour en savoir plus sur Watchmaker Genomics et ses portefeuilles d'enzymes de précision et de séquençage de nouvelle génération (NGS), rendez-vous sur watchmakergenomics.com.

À propos de Watchmaker Genomics

Watchmaker Genomics utilise l'enzymologie de pointe pour permettre des applications révolutionnaires de lecture, d'écriture et de modification de l'ADN et de l'ARN. L'entreprise associe de solides compétences en ingénierie des protéines à une production enzymatique à grande échelle afin de répondre aux exigences élevées de qualité, de performance et d'échelle des applications de génomique clinique en pleine croissance. La gamme de produits Watchmaker comprend des enzymes et des kits pour le séquençage de nouvelle génération, la biologie synthétique et le diagnostic moléculaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur watchmakergenomics.com, suivez Watchmaker Genomics sur X @WatchmakerGeno1 ou retrouvez-nous sur LinkedIn.

À propos de Visby Medical

Fondée en 2012, Visby Medical révolutionne le diagnostic des maladies infectieuses en permettant aux utilisateurs de réaliser des tests de dépistage précis, partout et à tout moment, garantissant une fiabilité équivalente à celle d'un laboratoire. Sa plateforme technologique exclusive fournit des résultats PCR fiables en moins de 30 minutes grâce aux premiers tests PCR au monde sans instrument et à usage unique, qui tiennent dans la paume de la main. Visby Medical propose actuellement aux consommateurs des tests de dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) approuvés par la FDA, directement à leur domicile. Visby Medical développe activement sa plateforme pour cibler d'autres agents pathogènes respiratoires et sexuels importants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur visby.com. Suivez Visby Medical sur LinkedIn.

