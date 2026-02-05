-

Affirm et Wayfair étendent leur partenariat au Royaume-Uni et au Canada

TORONTO ET LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Affirm (NASDAQ : AFRM) a annoncé aujourd’hui l’élargissement de son partenariat avec Wayfair (NYSE : W), faisant ainsi bénéficier les acheteurs du Royaume-Uni et du Canada de ses produits financiers honnêtes.

Que ce soit pour l’achat d’une nouvelle table à manger ou du parfait sofa, les acheteurs approuvés au Royaume-Uni et au Canada peuvent maintenant diviser le total de leurs achats avec Affirm.

Le processus est simple : les clients reçoivent une décision d’approbation rapide en temps réel et peuvent choisir le plan de paiement qui correspond à leurs besoins. Affirm ne prélève jamais de frais de retard ni de frais cachés, et il n’y a pas d’intérêts composés. Les clients paient uniquement le montant dont ils ont convenu.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite au récent élargissement du partenariat entre les deux sociétés, qui a permis d’intégrer Affirm à l’étape du paiement en ligne et en magasin dans l’ensemble des États-Unis en octobre dernier.

« Le foyer est un lieu éminemment personnel, et nous voulons que chaque aspect de l’expérience de magasinage, y compris les modes de paiement offerts aux clients, en tienne compte, a déclaré Curtis Crawford, chef des technologies financières et de la fidélité de Wayfair. Depuis notre premier partenariat avec Affirm il y a près de dix ans, nous avons constaté à quel point nos clients apprécient les options de paiement souples et transparentes. En étendant notre partenariat avec Affirm au Royaume-Uni et au Canada, nous offrons à davantage d’acheteurs la possibilité d’investir dans leur foyer d’une manière qui leur convient, sans surprises ni frais cachés. »

« Lorsque l’on magasine pour son chez-soi, on veut consacrer toute son énergie à trouver la pièce idéale pour son intérieur, sans avoir à se soucier des petits caractères ou d’éventuels frais surprises qui pourraient se rajouter, a affirmé Wayne Pommen, chef des revenus d’Affirm. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat fructueux de plusieurs années avec Wayfair, en offrant la même tranquillité d’esprit à encore davantage de consommateurs au Royaume-Uni et au Canada. »

À propos d’Affirm
La mission d’Affirm est de fournir des produits financiers honnêtes qui améliorent la vie. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement — fondé sur la confiance et la transparence et accordant la priorité aux gens — nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d’épargner de façon responsable, et offrons à des milliers d’entreprises les outils nécessaires pour stimuler leur croissance. Contrairement à la plupart des cartes de crédit et à d’autres options de paiement échelonné, nous ne facturons jamais de frais de retard ni de frais cachés. Suivez Affirm sur les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | X.

Au Canada : Taux de 0 à 31,99 % de TAC (sous réserve de la réglementation provinciale). Les options de paiement par l’intermédiaire d’Affirm Canada Holdings Ltd. (« Affirm ») sont soumises à une vérification d’admissibilité, dépendent du montant de l’achat, varient selon le commerçant et peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces ou tous les territoires. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé.

Au Royaume-Uni : Affirm est une forme de crédit. Crédit soumis à une vérification de crédit. Des conditions s’appliquent. Résidents du Royaume-Uni seulement, âgés de 18 ans ou plus et possédant un compte bancaire ou une carte de débit. Le crédit est soumis à une dépense minimale, qui peut varier périodiquement. Les défauts de paiement pourraient avoir une incidence sur votre situation financière.

22 % de TAC représentatif.

Affirm UK Limited offre des produits de crédit à la consommation et est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») aux fins de l’exercice d’activités de crédit à la consommation réglementées (numéro de référence de l’entreprise 756087). Numéro de société 10199101, dont le siège social se situe au : a/s de TMF Group, 1 Angel Court, 13th Floor, Londres, EC2R 7HJ. Affirm est le nom commercial d’Affirm UK Limited.

AFRM-PA

Contacts

Relations avec les médias
Affirm : press@affirm.com

Relations avec les investisseurs
Affirm : ir@affirm.com

Industry:

Affirm

NASDAQ:AFRM
Release Versions
EnglishFrench

Contacts

Relations avec les médias
Affirm : press@affirm.com

Relations avec les investisseurs
Affirm : ir@affirm.com

More News From Affirm

Expedia Group et Affirm approfondissent leur partenariat par une exclusivité aux États-Unis et des projets d’expansion

SEATTLE ET TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Expedia Group (NASDAQ : EXPE) et Affirm (NASDAQ : AFRM) aident les voyageurs à concrétiser leurs plans de voyage en facilitant leurs réservations en toute confiance. Les sociétés ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat élargi et pluriannuel, faisant d’Affirm le fournisseur exclusif de méthodes de paiement échelonné « Achetez maintenant, payez plus tard » pour les hébergements et les forfaits proposés par les marques phares d’Expedia Group aux Éta...

Un nouveau sondage révèle que les Canadiens et les Canadiennes trouvent plus déroutants les petits caractères des modalités de cartes de crédit que les formulaires d’impôts, les étiquettes de médicaments et les manuels de meubles

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Les cartes de crédit sont peut-être l’un des moyens de paiement les plus utilisés par les Canadiens et les Canadiennes pour régler leurs dépenses au quotidien. Cependant, une nouvelle étude d’Affirm (NASDAQ : AFRM) démontre que les modalités qui sous-tendent leur utilisation comptent parmi les documents courants les plus déroutants pour les personnes au Canada. D’après un sondage mené à l’échelle du Canada auprès de 1 501 personnes, seulement 41 % d’entre elles ont cla...

Affirm est désormais offert sur Stripe Terminal, permettant aux consommateurs de payer en plusieurs fois en magasin

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Affirm (NASDAQ : AFRM), le réseau de paiement qui permet aux consommateurs d’acheter ce qu’ils souhaitent en toute liberté et aide à stimuler la croissance des marchands, et Stripe, la société de services financiers programmables, ont élargi leur partenariat en lançant la première intégration « achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL) sur Stripe Terminal. Grâce à cette intégration, les marchands aux États-Unis et au Canada peuvent désormais offrir les options...
Back to Newsroom