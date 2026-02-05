Affirm et Wayfair étendent leur partenariat au Royaume-Uni et au Canada

TORONTO ET LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Affirm (NASDAQ : AFRM) a annoncé aujourd’hui l’élargissement de son partenariat avec Wayfair (NYSE : W), faisant ainsi bénéficier les acheteurs du Royaume-Uni et du Canada de ses produits financiers honnêtes.

Que ce soit pour l’achat d’une nouvelle table à manger ou du parfait sofa, les acheteurs approuvés au Royaume-Uni et au Canada peuvent maintenant diviser le total de leurs achats avec Affirm.

Le processus est simple : les clients reçoivent une décision d’approbation rapide en temps réel et peuvent choisir le plan de paiement qui correspond à leurs besoins. Affirm ne prélève jamais de frais de retard ni de frais cachés, et il n’y a pas d’intérêts composés. Les clients paient uniquement le montant dont ils ont convenu.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite au récent élargissement du partenariat entre les deux sociétés, qui a permis d’intégrer Affirm à l’étape du paiement en ligne et en magasin dans l’ensemble des États-Unis en octobre dernier.

« Le foyer est un lieu éminemment personnel, et nous voulons que chaque aspect de l’expérience de magasinage, y compris les modes de paiement offerts aux clients, en tienne compte, a déclaré Curtis Crawford, chef des technologies financières et de la fidélité de Wayfair. Depuis notre premier partenariat avec Affirm il y a près de dix ans, nous avons constaté à quel point nos clients apprécient les options de paiement souples et transparentes. En étendant notre partenariat avec Affirm au Royaume-Uni et au Canada, nous offrons à davantage d’acheteurs la possibilité d’investir dans leur foyer d’une manière qui leur convient, sans surprises ni frais cachés. »

« Lorsque l’on magasine pour son chez-soi, on veut consacrer toute son énergie à trouver la pièce idéale pour son intérieur, sans avoir à se soucier des petits caractères ou d’éventuels frais surprises qui pourraient se rajouter, a affirmé Wayne Pommen, chef des revenus d’Affirm. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat fructueux de plusieurs années avec Wayfair, en offrant la même tranquillité d’esprit à encore davantage de consommateurs au Royaume-Uni et au Canada. »

À propos d’Affirm

La mission d’Affirm est de fournir des produits financiers honnêtes qui améliorent la vie. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement — fondé sur la confiance et la transparence et accordant la priorité aux gens — nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d’épargner de façon responsable, et offrons à des milliers d’entreprises les outils nécessaires pour stimuler leur croissance. Contrairement à la plupart des cartes de crédit et à d’autres options de paiement échelonné, nous ne facturons jamais de frais de retard ni de frais cachés. Suivez Affirm sur les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | X.

Au Canada : Taux de 0 à 31,99 % de TAC (sous réserve de la réglementation provinciale). Les options de paiement par l’intermédiaire d’Affirm Canada Holdings Ltd. (« Affirm ») sont soumises à une vérification d’admissibilité, dépendent du montant de l’achat, varient selon le commerçant et peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces ou tous les territoires. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé.

Au Royaume-Uni : Affirm est une forme de crédit. Crédit soumis à une vérification de crédit. Des conditions s’appliquent. Résidents du Royaume-Uni seulement, âgés de 18 ans ou plus et possédant un compte bancaire ou une carte de débit. Le crédit est soumis à une dépense minimale, qui peut varier périodiquement. Les défauts de paiement pourraient avoir une incidence sur votre situation financière.

22 % de TAC représentatif.

Affirm UK Limited offre des produits de crédit à la consommation et est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») aux fins de l’exercice d’activités de crédit à la consommation réglementées (numéro de référence de l’entreprise 756087). Numéro de société 10199101, dont le siège social se situe au : a/s de TMF Group, 1 Angel Court, 13th Floor, Londres, EC2R 7HJ. Affirm est le nom commercial d’Affirm UK Limited.

AFRM-PA