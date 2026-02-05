Visby Medical colabora con Watchmaker Genomics para mejorar la detección de patógenos respiratorios en el diagnóstico domiciliario

SAN JOSÉ, California y BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Visby Medical, empresa líder en el desarrollo de pruebas PCR domiciliarias para enfermedades infecciosas, ha anunciado una colaboración estratégica con Watchmaker Genomics, proveedor de soluciones innovadoras para el análisis molecular, con el objetivo de desarrollar ensayos diagnósticos de nueva generación para la detección de patógenos respiratorios en el entorno doméstico. Esta colaboración combina la tecnología de PCR sin instrumentación de Visby Medical, la primera y única de su tipo, con la experiencia de Watchmaker en el diseño de enzimas para abordar limitaciones de rendimiento específicas de cada aplicación.

Las muestras clínicas obtenidas de pacientes para su análisis en el hogar suelen estar sin procesar, lo que las hace vulnerables a inhibidores moleculares que pueden reducir la intensidad de la señal y disminuir la sensibilidad de los ensayos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.