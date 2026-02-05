Verimatrix vende le attività Extended Threat Defense a Guardsquare
- Completata la cessione delle attività XTD (protezione del codice e delle app), compresi un portafoglio di brevetti e un team di esperti.
- Il Gruppo si rifocalizza sull’anti-pirateria (protezione video), il suo core business, che rappresenta circa il 90% dei ricavi totali.
AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Notizie normative:
Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), un leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza per un mondo connesso più sicuro, oggi ha annunciato di aver completato la cessione del 100% delle attività Extended Threat Defense (XTD) a Guardsquare, azienda belga leader nel settore della sicurezza delle app.
Questa operazione segue la sigla di un accordo annunciato in un comunicato stampa dell’8 dicembre 2025 e all’ottenimento dell’autorizzazione normativa.
