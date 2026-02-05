-

Verimatrix verkoopt Extended Threat Defense Assets (bescherming van mobiele applicaties) aan Guardsquare

  • Voltooiing van de verkoop van XTD-activa (bescherming van code en mobiele applicaties), met inbegrip van een octrooienportefeuille en een gespecialiseerd team.
  • De Groep richt zich opnieuw op anti-piraterij (videobescherming), haar kernactiviteit, die ongeveer 90% van haar totale omzet vertegenwoordigt.

AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regelgevend nieuws:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), een toonaangevende leverancier van beveiligingsoplossingen voor een veiligere verbonden wereld, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de verkoop van 100% van zijn Extended Threat Defense (XTD)-activa aan Guardsquare, een Belgisch bedrijf en marktleider op het gebied van beveiliging van mobiele applicaties, heeft afgerond.

Deze transactie volgt op de ondertekening van een overeenkomst die werd aangekondigd in een persbericht op 8 december 2025 en op de goedkeuring door de regelgevende instanties.

Contacts

Contacten voor investeerders:
Jean-François Labadie
Chief Financial Officer
finance@verimatrix.com

Jean-Yves Barbara
SEITOSEI.ACTIFIN
jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

Contacten voor de media:
VS
Matthew Zintel
matthew.zintel@zintelpr.com

EUROPE
SEITOSEI.ACTIFIN
presse@seitosei-actifin.com

Verimatrix

BOURSE:VMX
Details
Headquarters: MEYREUIL, FRANCE
CEO: Amedeo D'ANGELO
Employees: 330
Organization: OTH
