Verimatrix verkoopt Extended Threat Defense Assets (bescherming van mobiele applicaties) aan Guardsquare

AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), een toonaangevende leverancier van beveiligingsoplossingen voor een veiligere verbonden wereld, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de verkoop van 100% van zijn Extended Threat Defense (XTD)-activa aan Guardsquare, een Belgisch bedrijf en marktleider op het gebied van beveiliging van mobiele applicaties, heeft afgerond.

Deze transactie volgt op de ondertekening van een overeenkomst die werd aangekondigd in een persbericht op 8 december 2025 en op de goedkeuring door de regelgevende instanties.

