Quantfury und Sandwich starten Werbeserie, um bessere Entscheidungen beim privaten Handeln zu fördern

NASSAU, Bahamas--(BUSINESS WIRE)--Quantfury Trading Americas Limited („Quantfury“), ein globaler Broker, der provisionsfreien Handel zu Echtzeit-Spotpreisen von den wichtigsten Börsen anbietet, ist eine Partnerschaft mit Sandwich eingegangen, einer führenden Kreativagentur für Technologie- und Produktvideos, um eine Werbeserie zum Thema soziale Verantwortung zu produzieren.

Die Werbeserie enthält klare, ansprechende Geschichten, die die Zuschauer dazu bringen sollen, über gängige Verhaltensweisen beim privaten Handel nachzudenken – vor allem über aggressives Marketing, die Gamifizierung von Spekulationen und die starke Fokussierung auf potenzielle Gewinne, ohne die Risiken gleichermaßen zu berücksichtigen – und sich für durchdachtere, fundiertere Ansätze zu entscheiden.

Lev Mazur, Gründer von Quantfury, kommentierte:

„Es ist eine Freude, mit Sandwich zusammenzuarbeiten, deren visuelles Storytelling herausragend ist. Seit dem ersten Tag hat sich Quantfury zum Ziel gesetzt, die Standardpraktiken in der globalen Privatkundenhandelsbranche zu hinterfragen und zu verbessern.“

Adam Lisagor, Gründer von Sandwich, fügte hinzu:

„Eine gute Investition ist eine Geschichte. Quantfury hat sich dadurch abgehoben, dass man zuerst eine authentische, interessante Geschichte erzählen wollte – statt bloß zu verkaufen. Das ist selten, und wir freuen uns, dass man uns vertraut hat, dies zu vermitteln.

Die Kampagne unterstützt die Grundwerte von Quantfury: keine Provisionen, keine versteckten Gebühren und direkter Zugang zu echten Börsenkursen, während gleichzeitig eine verantwortungsbewusste und fundierte Teilnahme an den Finanzmärkten gefördert wird.

Diese Serie ist Teil der fortlaufenden Bemühungen von Quantfury, kritisches Denken und bessere Entscheidungsfindung im Privatanleger- und Handelsbereich zu fördern.

Über Quantfury

Quantfury ist ein globaler Broker, der provisionsfreien Handel und Investitionen zu Echtzeit-Spotpreisen von den wichtigsten Börsen anbietet. Quantfury wurde 2017 von einer Gruppe von Tradern, Quants und Machine-Learning-Experten gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ausbeuterische Privatkundenhandelsbranche weltweit zu verändern und sie kostengünstig, fair und transparent zu gestalten. Im Jahr 2026 hat Quantfury mehr als 1.200.000 Kunden in über 56 Ländern.

Weitere Informationen findest du unter: www.quantfury.com

