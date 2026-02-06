Canva lleva los diseños alineados con la marca directamente a los asistentes de IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--La IA está reformulando el futuro del trabajo, y los profesionales pueden lograr en minutos lo que antes llevaba horas. Pero hay un punto de quiebre persistente en los asistentes de IA: resultados visuales genéricos y colores no alineados con la marca que socavan la velocidad de la IA debido al tedioso trabajo de limpieza manual.

Ahora esa fricción llega a su fin: Canva lleva la inteligencia de marca directamente a las herramientas de IA que se encargan de la mayoría del trabajo actualmente. A partir de ahora, los usuarios de ChatGPT pueden crear diseños completamente vinculados a su Canva Brand Kit, para que la marca de una empresa cobre vida visualmente y funcione como participante activo de los flujos de trabajo de IA.

Esta expansión representa la combinación de Canva y ChatGPT, dos plataformas que definen sus respectivas categorías, de una forma novedosa para que el diseño alineado con la marca sea más accesible y fluido. Desde presentaciones visuales breves listas para el cliente hasta publicaciones en redes sociales y pósteres de aspecto profesional, la alianza sigue alimentando la misión de Canva, que consiste en empoderar a todos para que puedan diseñar fácilmente.

Empoderamos a todos para que puedan crear a alta velocidad y con integridad de marca

Canva se está convirtiendo rápidamente en la base del diseño con tecnología de IA. La actualización de hoy a la aplicación de Canva en ChatGPT, tras el debut en Claude de Anthropic de la semana pasada, refuerza la creciente ubicuidad de Canva y su impacto como capa visual del ecosistema de IA.

Canva, que ya figura de forma continua entre los diez sitios principales que reciben más recomendaciones de asistentes de IA según Similarweb, aporta funcionalidades visuales esenciales con la tecnología de su propio modelo de diseño en los principales modelos de lenguaje grande. Canva funciona como el cerebro de diseño de cada plataforma, con una comprensión aguda de las fuentes, los colores y los logotipos exclusivos de una marca de formas novedosas y creativas, para ser una pieza crítica de la revolución productiva de la IA.

Solo en el último año, Canva fue el precursor de Canva Design Model para resultados de diseño editables, Canva AI, un copiloto de diseño todo en uno, y Canva MCP Server, que ya creó más de 12 millones de diseños en ChatGPT, Claude y Microsoft Copilot.

“El alma de una marca es la identidad visual. Sin embargo, hasta este momento también ha sido la pieza que le faltaba al rompecabezas en cuanto a la forma de crear que tiene la IA”, señaló Anwar Haneef, gerente general y responsable de ecosistema de Canva. “Ahora salvamos esa brecha al incorporar nuestros conocimientos de diseño en las herramientas que utilizan millones de personas. Sea ChatGPT o Claude, Canva funciona como un tejido conectivo que convierte rápidamente una conversación de texto en una bella presentación visual alineada con la marca. Esto es un gran paso adelante en cuanto a la forma en que los modelos de lenguaje grandes y los modelos de diseño pueden acercar más que nunca herramientas de creatividad y productividad”.

Una visión global: flujos de trabajo de IA que realmente completan el trabajo

2026 será un punto de quiebre para los equipos, que pasarán de conversaciones de IA aisladas a flujos de trabajo altamente intuitivos con una comprensión clara del concepto, para hacer posibles trabajos completados de forma coherente a alta velocidad. Esto representa un cambio fundamental de pautas de marca estáticas enterradas en PDF olvidados a un recurso interactivo que cobra vida en las distintas herramientas que las personas utilizan actualmente.

“Creemos que la marca personal de un agente es su ingrediente secreto, el superpoder que genera confianza incluso antes de que el agenta haga su aparición", afirma Wendy Forsythe, directora de marketing de eXp Realty. "Esta integración es revolucionaria porque permite que los agentes escalen ese superpoder sin diluirlo. Al acceder a Canva Brand Kits dentro de ChatGPT, nuestros agentes pueden pasar de un ingreso de texto a una presentación visual con imagen de marca completa en cuestión de segundos. En última instancia, esto libera a nuestros agentes para que dediquen menos tiempo a formatear y más a conectar, para que su ingrediente secreto se destaque en cada interacción digital".

Cómo funciona: su marca, disponible de inmediato en la IA

Una vez que haya configurado su Brand Kit en Canva, podrá acceder a nuevas funcionalidades como las siguientes:

Creación nativa de marca : describa lo que necesita en lenguaje simple para que ChatGPT y Claude puedan generar diseños que utilizan los colores, las fuentes, las estructuras y los logotipos de su marca.

: describa lo que necesita en lenguaje simple para que ChatGPT y Claude puedan generar diseños que utilizan los colores, las fuentes, las estructuras y los logotipos de su marca. Diseñador de presentaciones guiadas : primero defina la estructura de su historia y colabore con el asistente de IA para luego verla cobrar vida en el estilo de su marca con brillo y perfección.

: primero defina la estructura de su historia y colabore con el asistente de IA para luego verla cobrar vida en el estilo de su marca con brillo y perfección. Vista previa de diseño en vivo: interactúe con sus diseños y refínelos directamente desde ChatGPT a través de la aplicación de Canva, que conecta de forma transparente conversaciones de IA y creaciones visuales.

El conector de IA de Canva está disponible a partir de hoy para usuarios de ChatGPT. Conecte sus cuentas en canva.com/ai para proyectar su marca hacia el futuro del trabajo con IA.

Acerca de Canva

Lanzada en 2013, Canva es la plataforma todo en uno líder a nivel mundial de colaboración y comunicación visual. Construida con el objetivo de empoderar a todos para que puedan diseñar, Canva satisface las necesidades creativas y de diseño de corporaciones, pequeñas empresas, consumidores y estudiantes en más de 190 países. No importa si es un principiante que está dando sus primeros pasos en el diseño o un profesional creativo que busca herramientas potentes: Canva garantiza que los usuarios tengan lo que necesitan para transformar una idea en algo bello. Respaldada por la biblioteca más completa del mundo de contenido hecho por diseñadores, Canva posee la tecnología de un conjunto de productos y herramientas de IA patentadas que elevan la forma en que las personas y los equipos crean, colaboran y se comunican de manera sencilla.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.