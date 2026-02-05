Cession des actifs Extended Threat Defense (protection des applications mobiles) à Guardsquare

AIX-EN-PROVENCE, France, et SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix (Euronext Paris : VMX, FR0010291245), l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité utilisateur pour un monde connecté plus sûr, annonce avoir finalisé la cession de 100% des actifs Extended Threat Defense (XTD) à la société belge Guardsquare, leader dans le domaine de la sécurité des applications mobiles.

Cette transaction fait suite à la signature d’un accord annoncé par voie de communiqué le 8 décembre 2025 ainsi qu’à l’obtention des autorisations réglementaires. Elle s’inscrit dans le cadre d’un recentrage de VERIMATRIX sur son cœur de métier, l’objectif du groupe étant de se concentrer sur les segments de marché de la protection vidéo les plus prometteurs.

A l’occasion de cette annonce, Laurent Dechaux, Directeur Général de Verimatrix, avait déclaré : « Verimatrix dispose d'une base technologique solide sur laquelle nos équipes peuvent s'appuyer pour saisir de nouvelles opportunités commerciales. Identifier ces moteurs de croissance, répondre efficacement aux besoins de nos clients et optimiser l'allocation de nos ressources sont les missions qui m'ont été confiées par le Conseil d'administration, que j'aurai l'occasion de présenter au marché lors de la publication de nos résultats annuels en mars 2026. »

A propos de Guardsquare

Guardsquare offre l'approche la plus complète du marché en matière de sécurité des applications mobiles, offrant le plus haut niveau de protection, en toute simplicité. Guardsquare s'intègre de manière transparente à l'ensemble du cycle de développement, depuis les tests de sécurité des applications mobiles et le renforcement du code jusqu'à la détection des menaces en temps réel et l'attestation des applications. Guardsquare renforce la sécurité des applications mobiles tout au long du processus de développement. Plus de 975 clients dans le monde entier issus de tous les secteurs d'activité font confiance à Guardsquare pour les aider à identifier les risques de sécurité et à protéger leurs applications mobiles et leurs SDK contre la rétro-ingénierie et la falsification dans un environnement de menaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guardsquare.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre le monde connecté plus sûr grâce à ses solutions de sécurité conviviales. Le groupe protège les contenus, les applications et les objets connectés en fournissant une sécurité intuitive, sans contrainte et entièrement orientée vers l'utilisateur. Les principaux acteurs du marché font confiance à VERIMATRIX pour protéger leurs contenus, notamment les films premium, le streaming sportif, les données financières et médicales sensibles, ainsi que les applications mobiles essentielles à leur activité. Verimatrix garantit une relation de confiance sur laquelle ses clients comptent pour fournir des contenus et des services de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix soutient ses partenaires en leur permettant d'accéder plus rapidement au marché et en les aidant à développer leur activité, à protéger leurs revenus et à gagner de nouveaux clients. Plus d’information sur www.verimatrix.com.