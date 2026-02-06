Quantfury y Sandwich lanzan una serie de comerciales para fomentar mejores decisiones en el trading minorista

NASSAU, Bahamas--(BUSINESS WIRE)--Quantfury Trading Americas Limited («Quantfury»), un bróker global que ofrece trading sin comisiones a precios spot en tiempo real de las principales bolsas, se ha asociado con Sandwich, una agencia creativa líder en vídeos de tecnología y productos, para producir una serie de comerciales de responsabilidad social.

La serie de comerciales incorpora una narrativa clara y atractiva para invitar a los espectadores a reflexionar sobre los comportamientos comunes en el trading minorista —especialmente el marketing de alta energía, la gamificación de la especulación y el fuerte énfasis en las ganancias potenciales sin una atención equivalente a los riesgos— y a elegir enfoques más reflexivos e informados.

Lev Mazur, fundador de Quantfury, afirmó:

«Es un placer trabajar con Sandwich, cuya narrativa visual es excepcional. Desde el primer día, Quantfury se ha propuesto cuestionar y mejorar las prácticas habituales en la industria global del trading minorista».

Adam Lisagor, fundador de Sandwich, añadió:

«Una buena inversión es una historia. Quantfury destacó por querer contar primero una historia real e interesante —en lugar de simplemente vender—. Eso es poco común, y nos alegra que hayan confiado en nosotros para ayudar a compartirla».

La campaña respalda los valores fundamentales de Quantfury: cero comisiones, sin tarifas ocultas y acceso directo a precios reales de las bolsas, al tiempo que promueve una participación responsable y educada en los mercados financieros.

Esta serie forma parte del esfuerzo continuo de Quantfury por fomentar el pensamiento crítico y la toma de mejores decisiones en la inversión y el trading minorista.

Acerca de Quantfury

Quantfury es un bróker global que ofrece trading e inversiones sin comisiones a precios spot en tiempo real de las principales bolsas. Fundada en 2017 por un grupo de traders, cuantitativos y profesionales del aprendizaje automático, la misión de Quantfury es cambiar la industria del trading minorista explotadora a nivel global, haciéndola rentable, justa y transparente. En 2026, Quantfury cuenta con más de 1,200,000 clientes en más de 56 países.

Para más información, visite: www.quantfury.com