Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z Alfa Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia ofertę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wraz z nawiązaniem współpracy z Alfa Group, czołową firmą technologiczną, która może się poszczycić niemal trzydziestoletnim doświadczeniem związanym ze wspieraniem organizacji w zabezpieczaniu i optymalizacji prowadzonej działalności.

Założona w 1996 r. firma Alfa Group z siedzibą w Rzymie dostarcza zaawansowane rozwiązania z dziedziny cyberbezpieczeństwa, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, reagowania na incydenty i zarządzania podatnościami na zagrożenia, a także świadczy wyselekcjonowane usługi zarządzania procesami biznesowymi. Jej autorska technologia N.O.V.A. stanowi kompleksową usługę zarządzaną łączącą innowacje Alfa Group z systemami dostawców zewnętrznych z myślą o zabezpieczeniu cyfrowej infrastruktury, ograniczeniu ryzyka i zwiększeniu efektywności operacyjnej. Firma obsługuje klientów z wielu różnych branż, w tym z sektorów finansów i ubezpieczeń, przemysłu obronnego i lotniczego, telekomunikacji, produkcji, energetyki i farmacji.

– Współpraca z Andersen Consulting umożliwia nam zwiększenie zasięgu i zapewnienie jeszcze większych korzyści klientom zmagającym się ze skomplikowanymi aspektami cyfrowej transformacji i cyberbezpieczeństwa – powiedział Dario Lauricella, dyrektor generalny Alfa Group. – Dzięki połączeniu naszej bogatej wiedzy fachowej z dziedziny cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem z globalną platformą Andersen możemy zaoferować bardziej kompleksowy pakiet usług wychodzący naprzeciw ewoluującym potrzebom klientów z Europy i z innych części świata.

– Alfa Group wypracowała pozycję zaufanego doradcy technologicznego, zwłaszcza w obszarach cyberbezpieczeństwa i zarządzania IT. Jej wiedza fachowa doskonale wpisuje się w nasze zdolności, a nawiązana współpraca pozwala nam zwiększyć potencjał pod względem wspierania organizacji dostosowujących się do przełomów technologicznych i coraz wyższych wymogów regulacyjnych – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.