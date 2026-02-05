Visby Medical werkt samen met Watchmaker Genomics om de detectie van respiratoire pathogenen thuis te verbeteren

SAN JOSE, Calif. & BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Visby Medical, een toonaangevende innovator op het gebied van thuis-PCR-tests voor infectieziekten, heeft een strategische samenwerking aangekondigd met Watchmaker Genomics. Deze leverancier van innovatieve producten voor moleculaire analyse gaat samen met Visby Medical de volgende generatie diagnostische tests ontwikkelen voor het thuis opsporen van respiratoire pathogenen. Dit partnerschap combineert de instrumentloze PCR-testtechnologie van Visby Medical – de eerste en enige in zijn soort – met de expertise van Watchmaker op het gebied van het ontwikkelen van enzymen om toepassingsspecifieke prestatiekloven aan te pakken.

Klinische monsters die bij patiënten worden afgenomen voor thuisgebruik, zijn doorgaans onbewerkt. Dit maakt ze gevoelig voor moleculaire remmers die de signaalsterkte kunnen verminderen en de gevoeligheid van de test kunnen verlagen.

