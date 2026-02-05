AM Best Sube las Calificaciones Crediticias de Sofimex, Institución de Garantías S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) a A (Excelente) de A- (Excelente), y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo a “a” (Excelente) de “a-” (Excelente) de Sofimex, Institución de Garantías S.A. (Sofimex) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) ha sido revisada a estable de positiva. Simultáneamente, AM Best ha afirmado una Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) con perspectiva estable.

Las calificaciones de Sofimex reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La mejora de las calificaciones refleja el fortalecimiento del balance general de Sofimex, respaldado por una tendencia sostenida de capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), derivada del fortalecimiento de su base de capital a través de resultados operativos consistentes, en conjunto con la estabilidad de su negocio gubernamental.

Las calificaciones también reflejan el fuerte desempeño operativo de Sofimex en términos de rentabilidad y competitividad dentro del mercado afianzador mexicano. Estos factores positivos de calificación se ven contrarrestados por la perspectiva de AM Best respecto a la fuerte competencia en el mercado afianzador en el cual opera la compañía.

Sofimex es una compañía de fianzas domiciliada en México que se estableció en 1940. La compañía ofrece coberturas de fianzas y fidelidad, que van desde fianzas judiciales de límites bajos hasta fianzas que garantizan contratos con límites altos. A septiembre de 2025, la cartera de negocios de Sofimex estuvo compuesta por fianzas administrativas (95.4%), crédito (2.5%), judiciales (1.4%) y fidelidad (0.7%).

Sofimex proyecta una tasa de crecimiento de alrededor del 9% en 2026 manteniendo sus métricas de rentabilidad históricas. AM Best considera que Sofimex cuenta con los recursos necesarios para mantener un flujo constante de utilidades, aun en las condiciones actuales de mercado, debido a su posición como una de las compañías afianzadoras más grandes en México, su buena red de distribución y disciplina de suscripción.

Los resultados de suscripción de Sofimex continuaron mejorando en 2024, como lo reflejan un bajo índice de siniestralidad y un índice de gastos operativos contenido, el cual resulto en un índice combinado del 72%. A septiembre de 2025, el índice combinado fue del 46%, impulsado por la liberación de reservas en comparación con el cierre de 2024. Las métricas históricas de desempeño operativo de la compañía han mostrado una volatilidad muy baja y se comparan favorablemente con la industria.

La capitalización ajustada por riesgos de Sofimex se ha mantenido en el nivel más fuerte y respalda las calificaciones actuales, a pesar de haber sido estresada por posibles pérdidas relacionadas a reclamaciones contingentes. Adicionalmente, Sofimex cuenta con un apropiado programa de reaseguro con un panel de alta calificación crediticia y relaciones comerciales a largo plazo.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si su desempeño de suscripción se debilita o si existen incrementos importantes en su riesgo de negocio. Si bien es poco probable, acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la compañía continúa mejorando su perfil de negocio a través de una mayor diversificación geográfica.

