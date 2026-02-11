Merus Power leverer et energilagringssystem til ekstreme arktiske forhold

YLÖJÄRVI, Finland--(BUSINESS WIRE)--Merus Power Oyj har indgået en aftale om levering af et batterienergilagringssystem til en værdi af cirka 13 mio. euro med Neve Oy. Anlægget på 30 MW/80 MWh er designet til at fungere under ekstremt kolde forhold og vil blive leveret til Rovaniemi ved udgangen af 2026. Virksomhederne har desuden indgået aftale om omfattende drifts- og vedligeholdelsestjenester for energilagringsanlægget.

Energilagringsanlægget er konstrueret til at fungere pålideligt under arktiske forhold og kan modstå temperaturer helt ned til -50 °C samt kraftigt snefald og is. Systemet anvender grid forming-teknologi, som understøtter elnettets inerti og styrker stabiliteten i el-systemet. Merus Power leverede sidste år de første grid forming-energilagringsanlæg i Norden til Valkeakoski og Lappeenranta.

Merus Power er ansvarlig for fremstilling, installation og test af anlægget til lagring af batterienergi. Systemet er baseret på avanceret teknologi, der er udviklet af Merus Power i Finland, samt virksomhedens egen software, som styrer og driver anlægget som en del af den kritiske el-infrastruktur. Finsk softwareudvikling samt fokus på kvalitet og cybersikkerhed understøtter systemets driftsstabilitet og kontrol – også i ekstraordinære situationer og krisesituationer.

Neve Oy er en koncern, der er baseret i Lapland, med flere forretningsområder, der er ejet af Rovaniemi Kommune. Virksomheden er ansvarlig for el-transmission, produktion af el og fjernvarme, fjernvarmenet og -tjenester, vandforsyning, fibernet samt andre energi- og infrastrukturtjenester under de krævende forhold i det nordlige Finland. Det energilagringsanlæg, der skal leveres, vil muliggøre deltagelse på flere forskellige el-markeder og dermed understøtte el-nettets fleksibilitet samt energisystemets driftssikkerhed under krævende forhold.

"De arktiske forhold stiller ekstraordinære krav til elektriske systemer. Merus Powers løsning imødekommer disse udfordringer og understøtter vores strategiske mål om at udvikle pålidelige og bæredygtige energiløsninger til de krævende forhold i Lapland," siger Kristian Gullsten, der er CEO i Neve Oy.

"Merus Powers energilagringsløsninger er udviklet til krævende el-netmiljøer, hvor ydeevne, pålidelighed og høj tilgængelighed er afgørende faktorer. Vi er stolte af, at vores modulære løsninger kan tilpasses kundernes behov. Med vores teknologiske ekspertise kan vi støtte Neve Oy i udviklingen af fleksibiliteten og pålideligheden i deres energisystem," udtaler Kari Tuomala, CEO i Merus Power.

Aftalen styrker Merus Powers position som leverandør af avancerede energilagringsløsninger, både i Norden og internationalt.

Merus Power er en finsk teknologivirksomhed, der er med til at skabe den bæredygtige energiomstilling. Vi designer og producerer innovative energilagringsløsninger, kvalitetsløsninger til el samt serviceydelser inden for vedvarende energi og fremstillingsindustrien. Gennem vores skalerbare teknologi understøtter vi væksten i vedvarende energi i el-nettet og forbedrer samfundets energieffektivitet.

Vores nettoomsætning i 2025 var 54,6 mio. euro, og vores aktie handles på Nasdaq First North Growth Market Finland under aktiesymbolet MERUS.

