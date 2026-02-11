-

Merus Power zapewnia system magazynowania energii przystosowany do skrajnych warunków Arktyki

YLÖJÄRVI, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--Firma Merus Power Oyj zawarła umowę z Neve Oy w sprawie budowy akumulatorowego systemu magazynowania energii o wartości około 13 mln euro. Obiekt o mocy 30 MW i pojemności 80 MWh został zaprojektowany do pracy w warunkach skrajnie niskich temperatur i zostanie dostarczony do miasta Rovaniemi pod koniec 2026 r. Firmy uzgodniły również kompleksową obsługę i usługi konserwacyjne magazynu energii.

Magazyn energii został opracowany pod kątem stabilnej pracy w skrajnych warunkach Arktyki, charakteryzujących się temperaturami sięgającymi nawet –50 °C, a także intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem. System wykorzystuje technologię kształtowania parametrów sieci (ang. grid forming), która wspiera inercję sieci energii elektrycznej i wzmacnia stabilność systemu elektroenergetycznego. W ubiegłym roku firma Merus Power dostarczyła pierwsze magazyny energii oparte na technologii kształtowania parametrów sieci w krajach skandynawskich do miast Valkeakoski i Lappeenranta.

Merus Power odpowiada za produkcję, instalację i przetestowanie systemu BESS. Wykorzystuje on zaawansowaną technologię opracowaną przez Merus Power w Finlandii oraz autorskie oprogramowanie firmy, które steruje i obsługuje BESS w ramach krytycznej infrastruktury elektroenergetycznej. Opracowanie oprogramowania przez fińskich programistów, wysoka jakość i funkcje cyberbezpieczeństwa przyczyniają się do zapewnienia niezawodności operacyjnej systemu i możliwości sterowania nim nawet w wyjątkowych sytuacjach i podczas kryzysów.

Neve Oy to grupa przedsiębiorstw z siedzibą w Laponii działająca w różnych sektorach, której właścicielem jest miasto Rovaniemi. Odpowiada za przesył energii elektrycznej, produkcję energii elektrycznej i wytwarzanie ciepła w systemie ciepłowniczym, obsługę sieci ciepłowniczych, dostawę wody, światłowodów oraz innych usług energetycznych i infrastrukturalnych w trudnych warunkach północnej części świata. Planowany magazyn energii umożliwi udział w szeregu różnych rynkach elektroenergetycznych, wspierając elastyczność sieci elektrycznej i stabilność operacyjną systemu energetycznego w wymagających warunkach eksploatacji.

– W skrajnych warunkach Arktyki systemy elektryczne muszą spełnić wyjątkowe wymogi. Rozwiązanie Merus Power stanowi odpowiedź na te wyzwania i przyczynia się do realizacji naszego strategicznego celu polegającego na opracowywaniu niezawodnych, zrównoważonych rozwiązań energetycznych przystosowanych do wymagających warunków Laponii – wskazuje Kristian Gullsten, dyrektor generalny Neve Oy.

– Rozwiązania Merus Power do magazynowania energii zostały opracowane pod kątem wymagających warunków pracy sieci elektroenergetycznej, w których wydajność, niezawodność i wysoka dostępność mają kluczowe znaczenie. Jesteśmy dumni, że nasze modułowe rozwiązania można dostosowywać do potrzeb klientów. Wykorzystując technologiczną wiedzę fachową, możemy wspierać Neve Oy w rozwoju elastyczności i niezawodności jej systemu energetycznego – podkreśla Kari Tuomala, dyrektor generalny Merus Power.

Umowa wzmacnia pozycję Merus Power jako dostawcy rozwiązań do magazynowania energii przystosowanych do wymagających warunków zarówno w krajach skandynawskich, jak i innych częściach świata.

Merus Power

Merus Power to fińskie przedsiębiorstwo technologiczne przyczyniające się do zrównoważonej transformacji energetycznej. Firma projektuje i produkuje innowacyjne magazyny energii, rozwiązania i usługi w zakresie jakości energii na potrzeby energetyki odnawialnej oraz przemysłu. Dzięki swojej skalowalnej technologii ułatwia rozwój energii odnawialnej w sieciach elektroenergetycznych i zwiększa efektywność energetyczną społeczeństwa.

W 2025 r. firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 54,6 mln EUR; jest notowana na rynku Nasdaq First North Growth Market Finland pod symbolem MERUS.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kari Tuomala, dyrektor generalny
+358 20 735 4320
kari.tuomala@meruspower.com

Jonna Kannosto, dyrektorka ds. komunikacji i relacji inwestorskich
+358 44 357 8320
jonna.kannosto@meruspower.com

