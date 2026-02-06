-

Canva将品牌化设计能力直接嵌入AI助手

在ChatGPT中生成的设计方案现可在Canva一键落地，即刻匹配品牌规范且支持直接使用

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI正在改写未来的工作模式，专业人士如今几分钟就能完成过去需要数小时的工作。但AI助手始终存在一个痛点：生成的视觉内容千篇一律，配色也不符合品牌规范，后续需要耗费大量时间手动调整，抵消了AI带来的效率提升。

如今这一痛点正式得到解决，Canva将品牌智能能力直接融入现代日常工作中最常用的AI工具。即日起，ChatGPT用户可创作与自身Canva品牌套件完全匹配的设计作品，让企业的品牌视觉形象鲜活呈现，同时成为AI工作流程中可实时调用的核心能力。

此次功能升级，让Canva和ChatGPT这两大领域标杆平台以全新方式强强联手，让符合品牌规范的设计创作变得更加便捷流畅。从可直接对接客户的提案演示文稿，到社交平台图文、专业质感海报，双方的合作持续助力Canva践行让每个人都能轻松开展设计创作的使命。

赋能全民高效创作，坚守品牌视觉一致性

Canva正迅速成为AI设计的核心基础设施。继上周首次登陆Anthropic旗下Claude平台后，Canva今日完成ChatGPT端应用的功能更新，此举进一步印证了Canva作为AI生态系统视觉层的普及度和影响力正在持续提升。

根据Similarweb数据，Canva常年位列AI助手引流前十大网站，其依托自研设计模型，为头部大语言模型带来至关重要的视觉功能。Canva充当各平台的设计大脑，能以全新的创新方式精准理解品牌专属的字体、配色和标识，是AI生产力革命的关键组成部分。

仅在过去一年，Canva就实现了多项创新突破：推出支持可编辑设计成果的Canva设计模型，打造一站式设计辅助工具Canva AI，上线Canva MCP服务器——该服务器已在ChatGPT、Claude和Microsoft Copilot累计生成超过1200万份设计作品。

Canva生态系统总经理兼负责人Anwar Haneef表示：“品牌的核心是视觉标识，但这正是AI创作一直缺失的关键环节。如今，我们将专业的设计能力融入数百万人日常使用的工具，从而一举填补了这一空白。无论在ChatGPT还是Claude平台，Canva都能成为连接纽带，将文字对话快速转化为契合品牌规范的精美视觉内容。这标志着大语言模型与设计模型的融合迈出重要一步，让创意与生产力的结合达到前所未有的高度。”

行业趋势：AI工作流程实现全流程闭环

2026年成为行业重要转折点，各团队的工作模式将从孤立的AI对话，升级为具备深度上下文理解能力的高度直观的工作流程，实现内容创作的标准化和高效交付。这一转变也让品牌规范发生根本性变化——从尘封在PDF文件中的静态准则，升级为可在各类日常工具中实时调用的交互式资源。

eXp Realty首席营销官Wendy Forsythee表示：“我们认为，经纪人的个人品牌是其核心竞争力，是他们尚未与客户接触就建立信任的超能力。此次整合意义非凡，因为它让经纪人能够在不削弱自身优势的前提下，充分发挥这种超能力。通过在ChatGPT中调用Canva品牌套件，我们的经纪人能在几秒内从文字指令生成完全符合品牌规范的视觉内容。最终，这让经纪人能够减少格式调整的时间，将更多精力投入客户沟通，让这份核心竞争力在每一次数字化互动中充分展现。”

功能使用方式：品牌资产，AI工具中一键调用

在Canva中完成品牌套件设置后，用户即可解锁多项新功能，包括：

  • 品牌原生创作：用通俗语言描述设计需求，ChatGPT和Claude将生成匹配品牌配色、字体、版式和标识的设计作品。
  • 智能演示文稿制作：先通过AI助手协作敲定内容框架，再由工具自动生成契合品牌风格、制作精良的演示文稿。
  • 设计实时预览：在ChatGPT内通过Canva应用直接操作、优化设计作品，实现AI文字对话与视觉创作的无缝衔接。

Canva AI连接器今日正式向所有ChatGPT用户开放。前往canva.com/ai完成账号绑定，即可让品牌资产融入AI工作的未来。

关于Canva

Canva于2013年上线，是全球领先的一站式视觉沟通与协作平台。Canva以赋能全民设计为宗旨，为全球190多个国家的企业、小微企业、消费者和学生提供创意设计相关服务。无论你是初次接触设计的新手，还是寻求强大工具的创意专业人士，Canva都能确保用户拥有将想法转化为精美作品所需的一切资源。依托全球最丰富的设计师原创内容库，Canva通过一系列产品和自研AI工具，让个人和团队能更轻松地开展创作、协作与沟通。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：
Olivia Johnson 
oliviajohnson@canva.com

