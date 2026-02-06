Andersen Consulting indgår samarbejdsaftale med Alfa Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sit udbud inden for cybersikkerhed gennem samarbejdet med Alfa Group, der er en førende teknologivirksomhed med næsten tre årtiers erfaring i at hjælpe organisationer med at beskytte og optimere deres drift.

Alfa Group blev grundlagt i 1996 og har hovedsæde i Rom. Virksomheden leverer avancerede løsninger inden for cybersikkerhed, registrering og forebyggelse af svindel, hændelseshåndtering og sårbarhedsstyring samt udvalgte ydelser inden for processtyring. Deres proprietære teknologi, N.O.V.A., er en fuldt integreret administreret tjeneste, der kombinerer Alfa Groups innovationer med tredjepartssystemer for at beskytte digitale infrastrukturer, reducere risici og øge den operationelle effektivitet. Virksomheden betjener kunder på tværs af brancher, herunder finans og forsikring, forsvar og rumfart, telekommunikation, fremstilling, energi og medicinalindustrien.

"Vores samarbejde med Andersen Consulting giver os mulighed for at udvide vores rækkevidde og levere endnu større værdi til kunder, der navigerer i kompleksiteten omkring digital transformation og cybersikkerhed," udtaler Dario Lauricella, CEO for Alfa Group. "Ved at kombinere vores dybe ekspertise inden for cybersikkerhed og risikostyring med Andersens globale platform kan vi tilbyde en mere omfattende portefølje af ydelser, der imødekommer kundernes skiftende behov i Europa og globalt."

Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen, tilføjede: "Alfa Group har etableret sig som en pålidelig teknologirådgiver, særligt inden for cybersikkerhed og it-styring. Deres ekspertise er et glimrende supplement til vores kompetencer, og dette samarbejde styrker vores evne til at støtte organisationer, mens de tilpasser sig teknologiske forandringer og stigende regulatoriske krav."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hosAndersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory på en global platform med over 50.000 fagfolk verden over samt en tilstedeværelse på mere end 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsvirksomheder. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og leverer konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsvirksomheder globalt.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.