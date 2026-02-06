アンダーセン・コンサルティング、アルファ・グループと提携契約を締結

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、サイバーセキュリティ分野のサービス提供を強化するため、提携先であるアルファ・グループと協業を開始した。アルファ・グループは、組織の業務保護と最適化を支援する分野で30年近い実績を持つ主要テクノロジー企業である。

アルファ・グループは1996年に設立され、本社をローマに置く。サイバーセキュリティ、不正検知・防止、インシデント対応、脆弱性管理における先進的なソリューションに加え、厳選されたビジネスプロセス管理サービスを提供している。同社の独自技術「N.O.V.A.」は、アルファ・グループの革新技術をサードパーティシステムと統合するエンドツーエンドのマネージドサービスであり、デジタルインフラの保護、リスク軽減、業務効率の向上を実現する。同社は金融・保険、防衛・航空宇宙、通信、製造、エネルギー、製薬など、幅広い業界の顧客にサービスを提供しています。

アルファ・グループのダリオ・ラウリチェッラ最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「アンダーセン・コンサルティングとの提携により、デジタル変革とサイバーセキュリティの複雑な課題に取り組むお客様に対し、当社のサービス範囲を拡大し、より大きな価値を提供することが可能となります。サイバーセキュリティとリスク管理における当社の深い専門知識とアンダーセンのグローバルプラットフォームを組み合わせることで、欧州および世界中のお客様の進化するニーズに対応する、より包括的なサービス群を提供できます」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは次のように付け加えた。「アルファ・グループは、特にサイバーセキュリティとITガバナンスの分野において、信頼できるテクノロジーアドバイザーとしての地位を確立しています。同社の専門知識は当社の能力と高い相乗効果を発揮し、この提携により、技術的混乱や増大する規制要求に適応する組織を支援する当社の能力が強化されます。」

