Visby Medical arbeitet mit Watchmaker Genomics zusammen, um die Erkennung von Atemwegserregern zu Hause zu verbessern

SAN JOSE, Kalifornien und BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Visby Medical, ein führender Innovator im Bereich der PCR-Tests für Infektionskrankheiten für zu Hause, hat eine strategische Zusammenarbeit mit Watchmaker Genomics, einem Anbieter innovativer Produkte für die Molekularanalyse, bekannt gegeben, um diagnostische Tests der nächsten Generation für den Nachweis von Atemwegserregern zu Hause zu entwickeln. Diese Partnerschaft verbindet die instrumentenfreie PCR-Testtechnologie von Visby Medical – die erste und einzige ihrer Art – mit der Expertise von Watchmaker im Bereich der Enzymtechnik, um anwendungsspezifische Leistungslücken zu schließen.

Klinische Proben, die von Patienten für Tests zu Hause entnommen werden, sind in der Regel unbearbeitet, wodurch sie anfällig für molekulare Inhibitoren sind, die die Signalstärke verringern und die Assay-Empfindlichkeit beeinträchtigen können. Die Notwendigkeit schneller Ergebnisse im häuslichen Umfeld stellt auch besondere Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Assays und der Enzyme, auf denen sie basieren.

„Der jüngste Anstieg der COVID-Fälle mit neuen Virusvarianten und die aktuelle Grippesaison unterstreichen die Notwendigkeit zuverlässiger und schneller Tests“, erklärte Dr. Gary Schoolnik, Experte für Infektionskrankheiten, Chief Medical Officer bei Visby Medical und Professor für Medizin an der Stanford University. „Jeder Patient und seine medizinischen Fachkräfte benötigen zuverlässige Testergebnisse, um schnell die richtigen Behandlungsentscheidungen für eine optimale Genesung, Infektionskontrolle und den sinnvollen Einsatz von Antibiotika treffen zu können. Das unverzichtbare Instrument hierfür ist ein schneller PCR-Test, der keine Geräte oder aufwendigen Laborvorbereitungen erfordert.“

„Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Watchmaker, Lösungen für reale Probleme in klinisch relevanten Anwendungen anzubieten. Wir freuen uns sehr, mit Visby Medical zusammenzuarbeiten, um eine einzigartige und dringend benötigte Lösung bereitzustellen, die deren PCR-Plattform nutzt“, erklärte Trey Foskett, Mitbegründer und CEO von Watchmaker Genomics. „Unser StellarScript HT+ Reverse Transcriptase wurde so entwickelt, dass es äußerst inhibitorresistent und thermostabil ist – das neuartige Enzym eignet sich hervorragend für den schnellen Nachweis von Krankheitserregern.“

Über Watchmaker Genomics

Watchmaker Genomics nutzt fortschrittliche Enzymologie, um bahnbrechende Anwendungen für das Lesen, Schreiben und Bearbeiten von DNA und RNA zu ermöglichen. Das Unternehmen kombiniert Fachwissen im Bereich Protein-Engineering mit der Herstellung von Enzymen in großem Maßstab, um den hohen Anforderungen an Qualität, Leistung und Umfang von wachstumsstarken klinischen Genomanwendungen gerecht zu werden. Das Produktportfolio von Watchmaker umfasst Enzyme und Kits für die Sequenzierung der nächsten Generation, synthetische Biologie und molekulare Diagnostik. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte watchmakergenomics.com, folgen Sie Watchmaker Genomics auf Twitter @WatchmakerGeno1 oder finden Sie uns auf LinkedIn.

Über Visby Medical

Visby Medical wurde im Jahr 2012 gegründet und revolutioniert die Diagnose von Infektionskrankheiten, indem es Anwendern die Möglichkeit bietet, Infektionen jederzeit und überall mit Laborgenauigkeit präzise zu testen. Die firmeneigene Technologieplattform liefert in weniger als 30 Minuten zuverlässige PCR-Ergebnisse mithilfe der weltweit ersten instrumentenfreien Einweg-PCR-Tests, die in jede Handfläche passen. Derzeit bietet Visby Medical FDA-zugelassene Tests für sexuell übertragbare Infektionen (STIs) an, die Verbraucher bequem von zu Hause aus durchführen können. Visby Medical erweitert aktiv seine Plattform, um weitere kritische Erreger im Bereich der Atemwegs- und Sexualgesundheit zu bekämpfen. Weitere Informationen finden Sie unter visby.com. Folgen Sie Visby Medical auf LinkedIn.

