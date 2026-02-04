-

Vládce emirátu Rás al-Chajma udělil na konferenci IWAM 2026 mezinárodní cenu šejka Saúda za materiálové vědy

  • Cena podtrhuje globální závazek emirátu v oblasti vědy, inovací a výzkumu pokročilých materiálů

HH Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi-keynote speech at IWAM (Video: AETOSWire)

RÁS AL-CHAJMA, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--Jeho Výsost šejk Saúd bin Saqr Al Qasimi, člen Nejvyšší rady SAE a vládce emirátu Ras al-Chajma, dnes předal Mezinárodní cenu šejka Saúda za materiálové vědy během 17. ročníku konference International Workshop on Advanced Materials (IWAM), jednoho z předních světových fór zaměřených na výzkum pokročilých materiálů.

Cena, která byla předána druhý den konání IWAM, oceňuje výjimečné příspěvky k materiálovým vědám a jejich aplikacím při řešení globálních výzev. Cena získal profesor Omar Yaghi, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 2025, jako uznání za jeho přelomovou práci v oblasti materiálové chemie a jeho průkopnické příspěvky k čisté energii, zachycování uhlíku a udržitelným technologiím.

Cena šejka Sauda odráží přesvědčení Jeho Výsosti o vědě jako základním kameni lidského pokroku a udržitelného rozvoje. Zároveň zdůrazňuje rostoucí roli emirátu Rás al-Chajma jako globálního centra vědeckého myšlení, inovací a spolupráce prostřednictvím pokračujícího pořádání konference IWAM, kterou organizuje Centrum pro pokročilé materiály v Rás al-Chajma.

Jeho Výsost šejk Saúd uvedl: „Práce profesora Yaghiho, oceněná Nobelovou cenou za chemii, je zdrojem hrdosti pro náš region a silnou inspirací pro mladé Araby. Jeho úspěchy nám připomínají, že talent, odhodlání a vzdělání dokážou překonávat hranice a pomáhat utvářet lepší budoucnost pro všechny.“

Konference IWAM sdružuje přední světové vědce, výzkumníky a akademiky, aby prozkoumali roli pokročilých materiálů při řešení globálních výzev, včetně udržitelnosti, energetické účinnosti a odolnosti životního prostředí. Program workshopu zahrnující přednášky, diskuse a akademickou výměnu odráží dlouhodobý závazek emirátu Rás al-Chajma k výzkumu, vzdělávání a inovacím.

Jeho Výsost šejk Saúd včera přednesl zahajovací hlavní projev na konferenci IWAM a znovu potvrdil přesvědčení emirátu, že věda a investice založené na znalostech jsou klíčem k dlouhodobému pokroku. Pokračující pořádání konference IWAM odráží promyšlenou strategii zaměřenou na to, aby se inovace a výzkum pokročilých materiálů staly základem udržitelného rozvoje v emirátu Ras al-Chajma i mimo něj.

Cena šejka Saúda, udělovaná jednou za dva roky, představuje jeden z hlavních pilířů konference IWAM a oceňuje jednotlivce, jejichž práce má celosvětový dopad. Propojováním odborníků s nastupující generací výzkumníků posiluje konference IWAM mezinárodní spolupráci, inspiruje mladé vědce a přispívá k celosvětovému úsilí o rozšiřování poznání ve prospěch odolnější a udržitelnější budoucnosti.

Zdroj : AETOSWire

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Steven McCombe
media@rakmediaoffice.ae

Industry:

RAK Media Office

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchPolishCzechChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Steven McCombe
media@rakmediaoffice.ae

More News From RAK Media Office

Ras Al Khaimah ve Spojených arabských emirátech je bezpochyby jedním z nejrychleji rostoucích realitních trhů na Blízkém východě: přední firmy v oboru.

RAS AL KHAIMAH, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--Ras Al Khaimah zažívá bezprecedentní boom v oblasti nemovitostí a rychle se stává jedním z nejdynamičtějších realitních trhů ve Spojených arabských emirátech, vedeným vizionářským pohledem Jeho Výsosti šejka Sauda bin Saqra Al Qasimiho, člena Nejvyšší rady Spojených arabských emirátů a vládce Ras Al Khaimah. Tento emirát formuje svou tvář a buduje odolnou, diverzifikovanou ekonomiku v souladu se strategií zaměřenou na rozumné plánování,...

Vládce se zúčastnil podpisu memoranda o porozumění mezi městy Ras Al Khaimah a Miami s cílem posílit spolupráci napříč odvětvími

RAS AL KHAIMAH, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--Jeho Výsost šejk Saud bin Saqr Al Qasimi, člen Nejvyšší rady Spojených arabských emirátů a vládce Ras Al Khaimah, byl dnes svědkem podpisu memoranda o porozumění mezi městy Ras Al Khaimah a Miami na Floridě s cílem posílit a podpořit výměnu a spolupráci v řadě oblastí společného zájmu. Dohodu podepsali hlavní poradce Jeho Výsosti šejka Sauda, Jeho Excelence Mohammed Hassan Omran Alshamsi, a starosta Miami Francis Suarez. Jeho Výsost šejk...

Vládce Ras Al Khaimah ve Spojených arabských emirátech prohlásil, že „věda je základním kamenem, na kterém stavíme udržitelnou budoucnost“ během zahajovacího projevu na 16. mezinárodním semináři o pokročilých materiálech

RAS AL KHAIMAH, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--Jeho Výsost šejk Saud bin Saqr Al Qasimi, člen Nejvyšší rady SAE a vládce Ras Al Khaimah, pronesl úvodní projev v první den třídenního mezinárodního semináře o pokročilých materiálech (International Workshop on Advanced Materials, IWAM), v němž hovořil o tom, že věda je klíčem k budování udržitelnějšího světa a že Ras Al Khaimah se zavázala k vědeckému pokroku. Jeho Výsost šejk Saud řekl: „Každoročním pořádáním konference IWAM Rás Al-Kha...
Back to Newsroom