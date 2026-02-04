Vládce emirátu Rás al-Chajma udělil na konferenci IWAM 2026 mezinárodní cenu šejka Saúda za materiálové vědy
Vládce emirátu Rás al-Chajma udělil na konferenci IWAM 2026 mezinárodní cenu šejka Saúda za materiálové vědy
- Cena podtrhuje globální závazek emirátu v oblasti vědy, inovací a výzkumu pokročilých materiálů
RÁS AL-CHAJMA, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--Jeho Výsost šejk Saúd bin Saqr Al Qasimi, člen Nejvyšší rady SAE a vládce emirátu Ras al-Chajma, dnes předal Mezinárodní cenu šejka Saúda za materiálové vědy během 17. ročníku konference International Workshop on Advanced Materials (IWAM), jednoho z předních světových fór zaměřených na výzkum pokročilých materiálů.
Cena, která byla předána druhý den konání IWAM, oceňuje výjimečné příspěvky k materiálovým vědám a jejich aplikacím při řešení globálních výzev. Cena získal profesor Omar Yaghi, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 2025, jako uznání za jeho přelomovou práci v oblasti materiálové chemie a jeho průkopnické příspěvky k čisté energii, zachycování uhlíku a udržitelným technologiím.
Cena šejka Sauda odráží přesvědčení Jeho Výsosti o vědě jako základním kameni lidského pokroku a udržitelného rozvoje. Zároveň zdůrazňuje rostoucí roli emirátu Rás al-Chajma jako globálního centra vědeckého myšlení, inovací a spolupráce prostřednictvím pokračujícího pořádání konference IWAM, kterou organizuje Centrum pro pokročilé materiály v Rás al-Chajma.
Jeho Výsost šejk Saúd uvedl: „Práce profesora Yaghiho, oceněná Nobelovou cenou za chemii, je zdrojem hrdosti pro náš region a silnou inspirací pro mladé Araby. Jeho úspěchy nám připomínají, že talent, odhodlání a vzdělání dokážou překonávat hranice a pomáhat utvářet lepší budoucnost pro všechny.“
Konference IWAM sdružuje přední světové vědce, výzkumníky a akademiky, aby prozkoumali roli pokročilých materiálů při řešení globálních výzev, včetně udržitelnosti, energetické účinnosti a odolnosti životního prostředí. Program workshopu zahrnující přednášky, diskuse a akademickou výměnu odráží dlouhodobý závazek emirátu Rás al-Chajma k výzkumu, vzdělávání a inovacím.
Jeho Výsost šejk Saúd včera přednesl zahajovací hlavní projev na konferenci IWAM a znovu potvrdil přesvědčení emirátu, že věda a investice založené na znalostech jsou klíčem k dlouhodobému pokroku. Pokračující pořádání konference IWAM odráží promyšlenou strategii zaměřenou na to, aby se inovace a výzkum pokročilých materiálů staly základem udržitelného rozvoje v emirátu Ras al-Chajma i mimo něj.
Cena šejka Saúda, udělovaná jednou za dva roky, představuje jeden z hlavních pilířů konference IWAM a oceňuje jednotlivce, jejichž práce má celosvětový dopad. Propojováním odborníků s nastupující generací výzkumníků posiluje konference IWAM mezinárodní spolupráci, inspiruje mladé vědce a přispívá k celosvětovému úsilí o rozšiřování poznání ve prospěch odolnější a udržitelnější budoucnosti.
