Fujirebio et Sysmex entament une collaboration commerciale visant les tests de démence

MINATO-KU, TOKYO, Japon et KOBE, Japon--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio Holdings, Inc. (siège social : Minato-ku, Tokyo ; président et CEO : Goki Ishikawa ; « Fujirebio »), une filiale consolidée de H.U. Group Holdings, Inc. (siège : Minato-ku, Tokyo ; président du conseil, président et CEO du groupe : Shigekazu Takeuchi) et Sysmex Corporation (siège : Kobe, Japon ; président : Kaoru Asano, « Sysmex ») ont convenu d’une collaboration commerciale pour les tests de dépistage de la démence. Cet accord fait suite à la poursuite des discussions sur la base de l’accord de base sur la collaboration commerciale dans le domaine de l’immunoessai conclu en octobre 2023.1 Sysmex vendra exclusivement les systèmes d’immunoessai entièrement automatisés Lumipulse® de Fujirebio et les réactifs liés à la démence (les « produits ») dans les régions et les pays convenus d’un commun accord par les deux sociétés. À l'avenir, Fujirebio et Sysmex collaboreront pour répondre aux besoins croissants en matière de tests accompagnant l'adoption plus large de médicaments thérapeutiques et agrandiront progressivement la liste des pays où les produits sont vendus.

Depuis la conclusion de l’accord de base sur la collaboration commerciale en octobre 2023, les deux entreprises ont engagé des discussions visant à accélérer le développement des immunoessais et leur expansion mondiale. En novembre 2023, ils ont conclu un accord d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO)2 pour les réactifs dans le domaine des maladies neurodégénératives, y compris la maladie d’Alzheimer. En outre, en décembre 2023, les sociétés ont signé un accord de base pour la fourniture de matières premières de réactif appartenant à chaque société3 et ont soutenu des initiatives spécifiques visant à accélérer le développement mutuel de nouveaux réactifs.

Avec le vieillissement de la population mondiale, le nombre de patients atteints de maladies neurodégénératives augmente rapidement. En particulier, la maladie d'Alzheimer4 représente un problème médical et social grave. Ces dernières années, de nouveaux médicaments thérapeutiques destinés à ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer ont vu le jour, ce qui a entraîné une demande croissante pour un accès plus large aux tests nécessaires à leur utilisation efficace.

Fujirebio dispose de solides capacités de développement et de fabrication de réactifs, tandis que Sysmex dispose d'un réseau mondial de vente et de service ainsi que d'une vaste expérience dans les applications réglementaires. En combinant ces forces respectives, Fujirebio et Sysmex commenceront à vendre les produits au Brésil et prévoient de se développer progressivement en Amérique centrale et du Sud, au Moyen-Orient, en Asie et dans d'autres régions. En s'appuyant sur les atouts des produits Fujirebio ainsi que sur les systèmes d’immunoessai entièrement automatisés de Sysmex, la série HISCL™, les deux sociétés contribueront à l’adoption précoce des tests dans le domaine de la démence.

* Lumipulse® est une marque déposée de Fujirebio Inc. Tous droits réservés.

* HISCL™ est une marque commerciale de Sysmex Corporation.

Références

1 Communiqué de presse du 10 octobre 2023 : « Fujirebio and Sysmex Enter into Basic Agreement on Business Collaboration in the Field of Immunoassay » https://www.fujirebio.com/en/news-events/fujirebio-and-sysmex-enter-into-basic-agreement-on-business-collaboration-in-the-field 2 Communiqué de presse du 30 novembre 2023: « Fujirebio and Sysmex Expand CDMO Partnership into the Field of Neurodegenerative Diseases under Their Immunoassay Collaboration » https://www.fujirebio.com/en/news-events/fujirebio-and-sysmex-expand-cdmo-partnership-into-the-field-of-neurodegenerative 3 Communiqué de presse du 14 décembre 2023 : « Fujirebio and Sysmex Sign Agreement for the Supply of Reagent Raw Materials in the Field of Immunoassay » https://www.fujirebio.com/en/news-events/fujirebio-and-sysmex-sign-agreement-for-the-supply-of-reagent-raw-materials-in-the 4 Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on estime que plus de 55 millions de personnes dans le monde sont atteintes de démence, et ce nombre devrait atteindre 130 millions en 2050. La maladie d’Alzheimer peut contribuer à 60-70 %. Source : rapport de situation mondial sur la réponse de santé publique à la démence (2 septembre 2021, Organisation mondiale de la santé) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344707/9789240034624-eng.pdf Expand

À propos de Fujirebio

Fujirebio est une société de diagnostic avec plus de 75 ans d'expérience dans la fourniture de solutions innovantes aux prestataires de soins de santé, aux sociétés pharmaceutiques et aux partenaires de DIV dans le monde entier. Tirant parti de son expertise inégalée, notamment en neurologie, en oncologie et en maladies infectieuses, et des tests disponibles sur la plateforme Lumipulse®, le modèle commercial ouvert de Fujirebio accélère l’accès aux diagnostics révolutionnaires grâce à des partenariats stratégiques dans l’industrie des sciences de la vie. Faisant partie de H.U. Group, Fujirebio combine de solides capacités de R&D, une expertise réglementaire et une fabrication évolutive pour fournir des solutions de diagnostic éprouvées. Le modèle CDMO flexible de Fujirebio aide ses partenaires de diagnostic à mettre sur le marché des solutions validées plus rapidement pour des décisions éclairées, des traitements renforcés et de meilleurs résultats pour les patients.

Pour plus d’informations sur Fujirebio, rendez-vous sur www.fujirebio.com.

À propos de Sysmex Corporation

Sysmex Corporation, dont le siège social est situé à Kobe, au Japon, est un chef de file mondial du diagnostic in vitro. Depuis sa création en 1968, Sysmex met l'accent sur le diagnostic comme pilier de son activité, et aujourd'hui, la société soutient la santé des personnes dans plus de 190 pays et régions à travers le monde. Sysmex continue d'innover dans le domaine du diagnostic et de créer en collaboration des valeurs uniques dans les domaines de la médecine personnalisée et des traitements novateurs, dans le cadre de sa vision à long terme de « Ensemble pour améliorer le parcours de soins ». Grâce à sa technologie unique, à ses solutions et à ses activités de création conjointe avec divers partenaires, Sysmex offre une nouvelle valeur et répond au désir universel de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

*« Healthcare journey » est une marque commerciale de Sysmex Corporation, enregistrée au Japon.

Pour de plus amples renseignements sur Sysmex, veuillez visiter www.sysmex.co.jp/en/.

Le présent communiqué de presse a pour objet de présenter nos activités commerciales à nos parties prenantes. Il peut inclure des informations sur les produits Sysmex ou ses activités de R&D, mais ces informations ne sont pas destinées à la promotion, à la publicité ou aux conseils médicaux. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont valables à la date de l'annonce mais peuvent être sujettes à modification sans avis préalable. Expand

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.