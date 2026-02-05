アンダーセン・コンサルティング、SHMAと提携し業務を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、アラブ首長国連邦（UAE）に本社を置く大手保険数理および財務アドバイザリーを手がけるSHMAと提携することを発表しました。

SHMAは、保険数理コンサルティング会社として、保険数理・保険アドバイザリー、リスクマネジメント、退職給付（EOSB）制度の評価を通じて組織が複雑な課題を乗り越え、リスクを管理し、ビジネスチャンスを創出できるよう40年近くの長きにわたり支援を提供しています。また、保険会社、年金制度、その他の民間および公的機関と連携し、クライアントのレジリエンスの高い組織構築も支援しています。

SHMAのディレクターであるシャリク・シカンダー氏は、「SHMAでは、質が高く、カスタマイズされたソリューションと人々との真の繋がりをミッションの中心として重視しています。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、当社の影響力を世界規模で拡大し、MENA地域を超えて保険数理サービスを拡大する機会が得られます。これにより、ビジネスの課題に対する実践的かつ変革的なアプローチを求める組織に、イノベーションによる顧客重視のソリューションを提供できるようになります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「今回の提携は、戦略、人材、そしてエグゼキューションにおいてクライアントを支援する当社の能力を強化するものです。SHMAの保険数理、保険、従業員の福利厚生に関する深いノウハウは、当社のグローバル コンサルティング プラットフォームを補完し、変化の激しいビジネス環境において組織が成功するための包括的なソリューションを提供できるようにします」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

