-

アンダーセン・コンサルティング、SHMAと提携し業務を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、アラブ首長国連邦（UAE）に本社を置く大手保険数理および財務アドバイザリーを手がけるSHMAと提携することを発表しました。

SHMAは、保険数理コンサルティング会社として、保険数理・保険アドバイザリー、リスクマネジメント、退職給付（EOSB）制度の評価を通じて組織が複雑な課題を乗り越え、リスクを管理し、ビジネスチャンスを創出できるよう40年近くの長きにわたり支援を提供しています。また、保険会社、年金制度、その他の民間および公的機関と連携し、クライアントのレジリエンスの高い組織構築も支援しています。

SHMAのディレクターであるシャリク・シカンダー氏は、「SHMAでは、質が高く、カスタマイズされたソリューションと人々との真の繋がりをミッションの中心として重視しています。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、当社の影響力を世界規模で拡大し、MENA地域を超えて保険数理サービスを拡大する機会が得られます。これにより、ビジネスの課題に対する実践的かつ変革的なアプローチを求める組織に、イノベーションによる顧客重視のソリューションを提供できるようになります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「今回の提携は、戦略、人材、そしてエグゼキューションにおいてクライアントを支援する当社の能力を強化するものです。SHMAの保険数理、保険、従業員の福利厚生に関する深いノウハウは、当社のグローバル コンサルティング プラットフォームを補完し、変化の激しいビジネス環境において組織が成功するための包括的なソリューションを提供できるようにします」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishGermanItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、提携ファームとしてサラトガ・ソフトウェアを追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ソフトウエア・デリバリーおよび専門性の高いテクノロジー・ソリューションを提供する提携ファームであるサラトガ・ソフトウェアの追加により、デジタル・トランスフォーメーション分野の提供体制を強化します。 1998年に設立されたサラトガ・ソフトウェアは、特に金融サービスおよびフィンテック分野の企業に対し、カスタム・ソフトウエアの設計・開発、ビジネス分析、プラットフォームの統合およびサポート、品質保証、プロジェクト管理、さらにデータエンジニアリングおよびビジネス・インテリジェンスを含む包括的なサービスを提供しています。同社は南アフリカと英国に拠点を構え、AIおよび機械学習ソリューションのほか、クラウド移行、顧客コミュニケーション管理、戦略的テクノロジー・アドバイザリー・サービスを専門としています。 「当社のチームは、エンジニアリング分野における高度な専門性、シニア層の知見、そして複雑な課題を解決してきた確かな実績を備えており、これらの強みが、クライアントから信頼されるアドバイザーと...

アンダーセン・コンサルティング、iNNOVATEQとの協業によりデジタル・トランスフォーメーション提供サービスを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、オマーンのマスカットに本社を置くデジタル・トランスフォーメーション企業のiNNOVATEQと協業契約を締結しました。iNNOVATEQは、石油・ガス産業のバリューチェーン全体において、リアルタイムの洞察、インテリジェントなワークフロー、業務効率の最適化、および生産最適化を通してデジタル油田の在り方を刷新しています。 2018年にPDO（オマーン石油開発会社）のデジタル・トランスフォーメーション・プログラムから派生して設立されたiNNOVATEQは、オペレーターとしての豊富な知見と、主要な国営石油会社（NOC）や国際石油会社（IOC）との実務経験を活用し、石油・ガス業界の顧客をサポートしています。独自の資産・生産管理システム「Nibras」プラットフォームを通して提供される、実用的で目的に応じたデジタル・ソリューションを駆使し、持続可能な事業変革を専門としています。100名以上の専門家で構成されるチームと拡大を続ける国際的な顧客基盤により、デジタル・イニシアチブの整合と業務...

アンダーセン・コンサルティング、提携企業のHaystackIDを追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、米国を拠点とするeディスカバリー、法的データ、サイバー・ディスカバリー・サービスを提供するHaystackIDと協業契約を締結し、サイバーセキュリティーおよびテクノロジー分野の機能強化を図ります。 2011年設立のHaystackIDは、法律事務所、企業、政府機関と密接に連携し、民事訴訟、規制当局による審査、内部調査など、複雑でデータ集約型の法務案件を管理しています。サイバー・ディスカバリー、デジタル・フォレンジック、マネージド・レビュー、コンプライアンス、情報ガバナンス・サービスを通じたエンド・ツー・エンドの訴訟サポートを提供し、これにより、顧客は重要なデータを特定、分析し、証拠として有効な形で提出することができます。独自のAI駆動型プラットフォームと専門家主導のレビュー体制を活用し、フォーチュン100企業を含む北米および欧州の顧客を支えています。 HaystackIDの最高経営責任者（CEO）であるハル・ブルックス氏は、「法規制環境がよりデータ主導で時間的制約を伴うよ...
Back to Newsroom