Andersen Consulting breidt capaciteiten uit met toevoeging van SHMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met SHMA, een toonaangevend actuarieel en financieel adviesbureau met hoofdkantoor in de VAE.

SHMA is een actuarieel adviesbureau met bijna veertig jaar ervaring in het begeleiden van organisaties bij het omgaan met complexiteit, het beheersen van risico's en het benutten van kansen door middel van actuarieel en verzekeringsadvies, risicomanagement en de waardering van uitkeringen bij pensionering (EOSB). SHMA werkt samen met verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere private en publieke organisaties om klanten te helpen veerkrachtige organisaties op te bouwen.

"Bij SHMA staan kwaliteit, oplossingen op maat en een oprechte band met mensen centraal in onze missie," aldus Shariq Sikander, directeur van SHMA. "De samenwerking met Andersen Consulting biedt ons de mogelijkheid om onze impact wereldwijd te vergroten en onze actuariële diensten uit te breiden buiten de MENA-regio. Zo kunnen we innovatieve, klantgerichte oplossingen bieden aan organisaties die op zoek zijn naar praktische en transformatieve benaderingen voor hun zakelijke uitdagingen."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde eraan toe: "Deze samenwerking versterkt ons vermogen om klanten te ondersteunen op het snijvlak van strategie, mensen en uitvoering. De diepgaande expertise van SHMA op het gebied van actuariële zaken, verzekeringen en personeelsbeloningen vormt een aanvulling op ons wereldwijde consultancyplatform, waardoor we holistische oplossingen kunnen leveren die organisaties in staat stellen te bloeien in een veranderende zakelijke omgeving."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardering, internationale mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lid- en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert consultancyoplossingen via zijn lid- en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

