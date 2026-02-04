Boomi accélère sa dynamique commerciale grâce à la standardisation de sa plateforme d’activation IA par les entreprises

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, leader de l’automatisation basée sur l’IA, a annoncé aujourd’hui que la dynamique de l’entreprise en matière d’intégration d’entreprise et d’IA agentique avait atteint un tournant décisif, grâce à une échelle inégalée, à la validation d’analystes indépendants, à des résultats clients éprouvés et à la croissance de son écosystème. Avec plus de 30 000 clients dans le monde entier, dont plus d’un quart des entreprises du classement Fortune 500, la croissance continue de Boomi reflète la confiance que les plus grandes entreprises mondiales accordent à sa plateforme. Aujourd’hui, les clients s’appuient sur l’architecture d’exécution unique de Boomi pour leurs opérations critiques, dont plus de 75 000 agents IA en production, qui exécutent des transactions représentant des milliards de dollars avec une fiabilité et une résilience de niveau entreprise.

« Boomi connaît actuellement la plus forte dynamique de son histoire », déclare Steve Lucas, président-directeur général de Boomi. « Les organisations vont au-delà de l’expérimentation de l’IA et se tournent vers Boomi pour les aider à opérationnaliser l’IA à l’échelle de l’entreprise. Cette dynamique se reflète dans la croissance de notre clientèle, qui a augmenté de 50 % en un peu plus de trois ans. Les innovations de notre plateforme, nos partenariats stratégiques et notre clientèle mondiale reflètent une évolution claire vers des résultats concrets, permettant aux entreprises de libérer de la valeur, d’harmoniser leurs opérations et de construire une base fiable pour l’avenir de l’automatisation basée sur l’IA. »

Cette adoption est renforcée par une reconnaissance sans précédent de la part de tiers. En 2025, Boomi était le seul fournisseur à être nommé leader à la fois dans le Gartner® Magic Quadrant™ for Integration Platform as a Service (iPaaS) et dans le Gartner® Magic Quadrant™ for API Management. Dans la catégorie iPaaS, Boomi a été classé leader pour la 11e fois consécutive. Boomi a réalisé une autre première dans le secteur en étant inclus comme acteur majeur dans l’IDC MarketScape: Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment.1 Plus récemment, Boomi a été désigné comme fournisseur exemplaire à la fois dans l’ISG Buyers Guide™ for Data Integration et dans l’ISG Buyers Guide™ for Master Data Management. Dans ces rapports, Boomi a obtenu plusieurs places de leader en matière de capacités des produits, d’expérience client et de validation.

« Le marché de l’intégration et de l’automatisation des entreprises atteint un point d’inflexion à mesure que l’IA passe de l’expérimentation au déploiement à grande échelle », déclare Shari Lava, vice-présidente de la recherche, IA et automatisation, IDC. « À mesure que les initiatives d’IA s’intègrent dans les opérations critiques, les acheteurs regardent au-delà des solutions ponctuelles et privilégient de plus en plus les plateformes qui combinent intégration, automatisation et gouvernance à l’échelle de l’entreprise. Les organisations privilégient les plateformes éprouvées qui ont démontré leur fiabilité, leur large prise en charge de l’écosystème et leur expérience moderne en matière de développement, en particulier celles qui sont capables de prendre en charge des charges de travail importantes, de garantir la confiance et la conformité, et de fournir des résultats commerciaux mesurables. Ces caractéristiques deviennent fondamentales pour la prochaine phase d’adoption de l’IA par les entreprises. »

Établir la norme pour une adoption fiable de l’IA à l’échelle de l’entreprise

Alors que les entreprises passent des projets pilotes d’IA à la production, Boomi continue de renforcer sa position concurrentielle grâce à une innovation rigoureuse et à la confiance des entreprises. Boomi, l’un des premiers fournisseurs à avoir obtenu la certification ISO/CEI 42001 pour la gestion de l’IA et le seul fournisseur de son secteur à être conforme aux 16 normes de sécurité clés, soutient les initiatives réglementées à grande échelle dans le domaine de l’IA. Boomi a encore renforcé sa conformité en matière d’IA en inscrivant officiellement la norme ISO/CEI 42001 au registre CSA STAR et en obtenant une note SecurityScorecard actuelle de 96. Boomi a également maintenu la note SecurityScorecard la plus élevée parmi les principaux fournisseurs d’iPaaS, avec une moyenne de plus de 95 au cours des 18 derniers mois, renforçant ainsi son engagement en faveur d’une sécurité et d’une gouvernance de pointe.

La société a également élargi sa plateforme principale grâce aux acquisitions stratégiques de Rivery et Thru, Inc., améliorant ainsi l’ingestion de données en temps réel et les capacités de transfert de fichiers gérés de niveau entreprise qui prennent en charge des charges de travail plus importantes et élargissent les cas d’utilisation d’entreprise adressables par Boomi.

Croissance de la clientèle et impact

Avec l’accélération de l’adoption par les entreprises mondiales, des clients tels que la Croix-Rouge australienne, Avalara, BNP Paribas, Chevron Federal Credit Union, Crane Worldwide Logistics, Lexitas, Moderna, Multiquip, NFI Industries, Quanta Services, Sandoz, Toyota Australia, l’University of Technology Sydney et World Wide Technology repoussent les limites du possible en utilisant Boomi pour relever des défis commerciaux critiques et obtenir un impact mesurable.

« En tant qu’entreprise fondée sur des produits savoureux, l’innovation et la rapidité, il est essentiel pour nous de transformer nos services informatiques grâce à l’IA », déclare Jeff Lischett, directeur informatique mondial chez Tropicana Brands Group. « En utilisant Boomi pour connecter nos systèmes d’entreprise et automatiser les processus clés avec une plus grande intelligence, nous passons d’une résolution réactive des problèmes à des opérations proactives, ce qui renforce l’exécution des expéditions et des livraisons et améliore les performances de traitement des commandes. »

Innovation produit : faire progresser la plateforme d’entreprise pour la transformation agentique

Boomi a livré une série d’innovations majeures pour sa plateforme en 2025, qui reflètent l’importance accordée par l’entreprise à la mise en place d’une IA fiable, gouvernée et prête à l’emploi dans des environnements hybrides complexes :

Boomi Agentstudio - Depuis son lancement, Boomi Agentstudio, la plateforme de gestion des agents (AMP) de Boomi, a été rapidement adoptée par les entreprises, qui développent l’IA agentique avec une gouvernance intégrée. Plus de 75 000 agents sont désormais déployés en production, et les partenaires ont publié des centaines d’actifs de flux de travail agentique réutilisables via la Boomi Marketplace, accélérant ainsi le retour sur investissement dans des cas d’utilisation réels.

- Depuis son lancement, Boomi Agentstudio, la plateforme de gestion des agents (AMP) de Boomi, a été rapidement adoptée par les entreprises, qui développent l’IA agentique avec une gouvernance intégrée. Plus de 75 000 agents sont désormais déployés en production, et les partenaires ont publié des centaines d’actifs de flux de travail agentique réutilisables via la Boomi Marketplace, accélérant ainsi le retour sur investissement dans des cas d’utilisation réels. Gestion des API et prise en charge du MCP - Boomi a lancé une gestion complète des API pour aider les organisations à exposer, gérer et faire évoluer les API en toute sécurité, parallèlement aux intégrations et aux flux de travail d’IA. Boomi a également élargi la prise en charge du Model Context Protocol (MCP) afin de permettre des interactions plus flexibles et plus contextuelles entre les agents, tandis que de nouvelles innovations, telles que le Data Hub Command Center, ont renforcé la gouvernance, l’observabilité et le contrôle centralisés des données.

- Boomi a lancé une gestion complète des API pour aider les organisations à exposer, gérer et faire évoluer les API en toute sécurité, parallèlement aux intégrations et aux flux de travail d’IA. Boomi a également élargi la prise en charge du Model Context Protocol (MCP) afin de permettre des interactions plus flexibles et plus contextuelles entre les agents, tandis que de nouvelles innovations, telles que le Data Hub Command Center, ont renforcé la gouvernance, l’observabilité et le contrôle centralisés des données. Intégration des données Boomi et MFT - L’acquisition de Rivery, désormais Boomi Data Integration, a amélioré l’ingestion de données en temps réel et les pipelines prêts pour l’analyse, permettant aux clients d’unifier les données opérationnelles et analytiques à grande échelle. L’acquisition de Thru, Inc. par Boomi a ajouté des capacités de transfert de fichiers géré (MFT) de niveau entreprise, prenant en charge des charges de travail sécurisées et volumineuses, une expansion qui a augmenté l’adoption par les clients de plus de 270 % après l’acquisition. D’autres innovations, notamment l’ingestion de données modifiées (CDC) pour SAP, ont encore élargi la capacité de Boomi à prendre en charge des environnements d’entreprise complexes et des initiatives de modernisation.

Ensemble, ces avancées produits positionnent Boomi comme une plateforme fondamentale pour les organisations qui cherchent à connecter des données, des applications, des API et des agents dans un système unifié et gouverné, conçu pour offrir évolutivité, résilience et impact commercial mesurable.

Des partenariats stratégiques pour accroître la réussite des entreprises

En 2025, Boomi a élargi son écosystème mondial de partenaires, approfondissant ses collaborations stratégiques avec des fournisseurs de technologies et de services de premier plan afin d’aider les entreprises à accélérer leur transformation axée sur l’IA, notamment :

AWS — Boomi et Amazon Web Services (AWS) ont conclu un accord de collaboration stratégique pluriannuel visant à aider les entreprises à créer, surveiller et gérer des flux de travail d’agents IA génératifs. Ensemble, les deux sociétés permettent à leurs clients d’accélérer les migrations SAP, de moderniser les environnements hybrides et de déployer des solutions IA fiables et évolutives sur AWS.

— Boomi et Amazon Web Services (AWS) ont conclu un accord de collaboration stratégique pluriannuel visant à aider les entreprises à créer, surveiller et gérer des flux de travail d’agents IA génératifs. Ensemble, les deux sociétés permettent à leurs clients d’accélérer les migrations SAP, de moderniser les environnements hybrides et de déployer des solutions IA fiables et évolutives sur AWS. ServiceNow — Boomi a élargi son partenariat avec ServiceNow, annonçant un engagement stratégique visant à améliorer l’expérience client grâce à des solutions en libre-service basées sur l’IA et des flux de travail intelligents. Dans le cadre de cette collaboration élargie, le partenariat a apporté des fonctionnalités supplémentaires au sein de ServiceNow Workflow Data Fabric pour connecter l’ensemble de l’entreprise, et inclut désormais Boomi Data Hub Command Center, un nouveau module alimenté par les flux de travail ServiceNow qui renforce la gouvernance, la visibilité et l’automatisation des données.

— Boomi a élargi son partenariat avec ServiceNow, annonçant un engagement stratégique visant à améliorer l’expérience client grâce à des solutions en libre-service basées sur l’IA et des flux de travail intelligents. Dans le cadre de cette collaboration élargie, le partenariat a apporté des fonctionnalités supplémentaires au sein de ServiceNow Workflow Data Fabric pour connecter l’ensemble de l’entreprise, et inclut désormais Boomi Data Hub Command Center, un nouveau module alimenté par les flux de travail ServiceNow qui renforce la gouvernance, la visibilité et l’automatisation des données. DXC — En partenariat avec DXC Technology, Boomi a créé un centre d’excellence dédié à l’IA agentique afin d’aider les organisations à moderniser leurs environnements existants, à unifier leurs systèmes et à accélérer l’adoption de l’automatisation agentique.

— En partenariat avec DXC Technology, Boomi a créé un centre d’excellence dédié à l’IA agentique afin d’aider les organisations à moderniser leurs environnements existants, à unifier leurs systèmes et à accélérer l’adoption de l’automatisation agentique. EY — Boomi a renforcé son alliance avec EY, élargissant ainsi leurs efforts communs pour soutenir la modernisation à grande échelle des entreprises, l’intégration des données et les initiatives de préparation à l’IA.

Expansion rapide de la main-d’œuvre à l’échelle mondiale et régionale

Au cours des trois dernières années, Boomi a augmenté ses effectifs mondiaux de près de 40 % à mesure que l’entreprise continue de se développer à l’échelle mondiale.

À Vancouver, Boomi est passée d’une absence totale de présence locale à une équipe de plus de 250 employés, ouvrant et agrandissant ses bureaux afin de soutenir la croissance continue dans la région.

Perspectives : 2026 sera l’année de l’activation de l’IA

Alors que les entreprises passent des projets pilotes d’IA à la production, Boomi estime que 2026 marquera le passage de l’expérimentation à l’activation. L’avantage concurrentiel ne viendra pas uniquement de l’investissement dans l’IA, mais de l’intégration d’une intelligence régulée et prête à la production dans les systèmes, les données et les flux de travail de base, ce qui permettra de distinguer les organisations qui obtiennent des résultats mesurables de celles qui en sont encore au stade de la validation du concept.

« 2026 sera l’année où les organisations cesseront d’expérimenter l’IA et commenceront à l’activer à grande échelle », déclare M. Lucas. « Les gagnants ne seront pas ceux qui auront investi le plus, mais ceux qui auront construit les bases adéquates, en connectant les données, les systèmes et les agents intelligents avec la confiance et la gouvernance au cœur de leur stratégie. C’est le moment où l’IA passe de la promesse à la performance, et Boomi aide les entreprises à transformer ce potentiel en un impact commercial durable. »

Ressources supplémentaires

À propos de Boomi

Boomi, leader de l’automatisation basée sur l’IA, permet aux organisations du monde entier de tout connecter, d’automatiser leurs processus et d’accélérer leurs résultats. La Boomi Enterprise Platform, qui comprend Boomi Agentstudio, unifie l’intégration et l’automatisation ainsi que la gestion des données, des API et des agents IA dans une solution unique et complète. Reconnu par plus de 30 000 clients et soutenu par un réseau de plus de 800 partenaires, Boomi est le moteur de la transformation agentique, aidant les entreprises de toutes tailles à atteindre agilité, efficacité et innovation à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur boomi.com.

© 2026 Boomi, LP. Boomi, le logo « Boomi », le logo « B » et Boomiverse sont des marques déposées de Boomi, LP ou de ses filiales ou sociétés affiliées aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous droits réservés. D’autres noms ou marques peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

ServiceNow, le logo ServiceNow et les autres marques ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

_______________________ 1 IDC MarketScape: Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment, doc. n° US53001625, octobre 2025 Expand

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.