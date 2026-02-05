Andersen Consulting rozszerza zdolności poprzez nawiązanie współpracy z firmą SHMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z firmą SHMA, czołowym dostawcą usług doradztwa aktuarialnego i finansowego z siedzibą w ZEA.

SHMA to firma świadcząca usługi konsultacji aktuarialnych, która może się poszczycić niemal czterdziestoletnim doświadczeniem we wspieraniu organizacji w stawianiu czoła zawiłościom, zarządzaniu ryzykiem i otwieraniu nowych możliwości w drodze doradztwa aktuarialnego i ubezpieczeniowego, zarządzania ryzykiem oraz wyceny świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy (ang. End-of-Service Benefits, EOSB). Firma SHMA współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, funduszami emerytalno-rentowymi i innymi podmiotami z sektora prywatnego i publicznego, wspierając klientów w budowaniu odpornych organizacji.

– U podstaw misji SHMA leżą wysoka jakość, spersonalizowane rozwiązania i prawdziwe więzi z ludźmi – powiedział Shariq Sikander, dyrektor SHMA. – Współpraca z Andersen Consulting umożliwia nam zwiększenie skali wpływu naszej działalności na cały świat, a także rozszerzenie zakresu usług aktuarialnych poza region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zapewniając innowacyjne, ukierunkowane na klienta rozwiązania organizacjom poszukującym praktycznych, przełomowych strategii, dzięki którym będą w stanie sprostać napotykanym wyzwaniom biznesowym.

– Ta współpraca wzmacnia nasze zdolności pod względem wsparcia udzielanego klientom w zakresie strategii, personelu i realizacji. Bogata wiedza fachowa SHMA w dziedzinie usług aktuarialnych, ubezpieczeń i świadczeń pracowniczych uzupełnia naszą globalną platformę konsultingową, a dzięki temu pozwala nam zapewniać całościowe rozwiązania wspierające organizacje w osiąganiu sukcesów w stale zmieniającym się otoczeniu biznesowym – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.