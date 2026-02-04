随着企业在其AI激活平台上实现标准化，Boomi的市场发展势头加速

宾夕法尼亚州康绍霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Boomi™是人工智能（AI）驱动自动化技术的领导者，今天宣布在无可匹敌的规模、独立分析师验证、切实的客户成效和生态系统增长推动下，该公司在企业集成和智能体式AI领域的发展势头已达一个决定性的时刻。Boomi在全球已有超过30,000家客户，包括超过四分之一的《财富》500强公司。该公司的持续增长反映了全球大型企业对其平台的信任。如今，客户可以依赖Boomi独特的运行时架构来执行任务关键性操作，包括超过75,000个在生产环境中运行的AI智能体，以企业级的可靠性和韧性执行数十上百亿美元的交易。

“Boomi正处于公司发展史上的最强时刻”，Boomi董事长兼首席执行官Steve Lucas表示。“各类组织都已开始走出AI试验阶段，选择由Boomi来帮助他们实现企业级的AI运行。我们的客户规模增长体现了这一发展势头，我们的客户数量在短短三年内增长了50%。我们的平台创新、战略合作关系以及全球客户群体，反映市场明显在转向寻求真实世界的成效，让企业能够解锁价值、简化运营，以及为未来AI驱动的自动化典型可信的基础。”

这种采用速度得到前所未有的第三方认可印证。2025年，Boomi是唯一荣获Gartner® Magic Quadrant™（魔力象限）集成平台即服务（iPaaS）和Gartner® Magic Quadrant™（魔力象限）API管理领导者荣誉的供应商。在iPaaS类别，Boomi已连续11次成为领导者。Boomi在IDC MarketScape全球数据集成软件平台2025年供应商评估中入选重点企业名单，创下又一个行业第一的荣誉。1最近，Boomi荣获ISG Buyers Guide™（买家指南）数据集成和ISG Buyers Guide™（买家指南）主数据管理类别的杰出供应商称号。在这些报告中，Boomi在产品能力、客户体验和验证等领域荣获多个领导者席位。

“随着AI从试验走向大规模部署，企业集成和自动化市场已达到一个转折点”，IDC AI及自动化研究副总裁Shari Lava指出。“随着AI举措开始融入各种任务关键性操作中，买家的关注点开始转向单点解决方案之外，越来越青睐综合了企业级集成、自动化和治理的平台。各类组织都优先选择已证明可靠、拥有广泛生态系统支持和先进开发者体验的成熟平台，尤其是能够支持大容量工作负载、确保信任与合规、提供可衡量的商业成效的平台。这些特点正成为下一阶段企业AI采用的基础。”

树立可信的企业级AI采用的标准

随着各类企业开始从AI试验转向生产，Boomi继续通过专业的创新和企业的信任强化其竞争优势。作为首批通过ISO/IEC 42001 AI管理认证的公司以及所在领域唯一符合全部16项关键安全标准的公司，Boomi可支持大规模的受监管AI计划。Boomi在CSA STAR登记簿上正式列出ISO/IEC 42001认证并且当前SecurityScorecard评分达到96分，进一步强化了其AI合规优势。Boomi还持续保持了领先iPaaS提供商中最高的SecurityScorecard评分，过去18个月的平均评分达95+，强化了该公司对行业领先安全性和治理标准的承诺。

该公司还通过战略收购Rivery和Thru, Inc.等公司扩展了其核心平台，增强了实时数据摄取和企业级托管式文件传输功能，支持更大容量的工作负载并扩大Boomi可服务的企业应用领域。

客户增长与影响力

随着全球企业的加速采用，澳大利亚红十字会（Australian Red Cross）、Avalara、巴黎银行（BNP Paribas）、Chevron Federal Credit Union、Crane Worldwide Logistics、Lexitas、Moderna、Multiquip、NFI Industries、Quanta Services、Sandoz、澳大利亚丰田（Toyota Australia）、悉尼理工大学（University of Technology Sydney）和World Wide Technology等客户通过使用Boomi来解决关键的业务挑战，实现可衡量的影响力，不断打破界限。

“作为一家立足杰出产品、创新和速度的公司，利用AI实现我们IT服务的转型至关重要”，Tropicana Brands Group全球首席投资官Jeff Lischett指出。“通过使用Boomi来连接我们的企业系统并实现关键流程的自动化，获得更好的智能性，我们正从被动式解决问题走向主动运营——强化发货和交付执行，提升订单处理体验。”

产品创新：推动企业平台的智能体式转型

Boomi在2025年实现了一系列重要的平台创新，反映了该公司对跨复杂混合环境实现可信、有治理约束的生产就绪级AI的重视：

总之，这些产品进步树立了Boomi作为基础平台的地位，便于各类组织将数据、应用程序、API和智能体连接到一个统一且有治理约束，专为实现大规模、韧性和可衡量商业影响力而设计的系统。

通过战略合作扩大企业的成功

2025年，Boomi扩展了该公司的全球合作伙伴生态系统，深化了与领先技术和服务提供商的战略合作，以帮助企业加速AI驱动的转型，包括：

AWS — Boomi与亚马逊云科技（Amazon Web Services，AWS）签订了一份多年的战略合作协议，专注于帮助企业构建、监控和治理生成式AI智能体工作流。这两家公司的强强联合，有利于客户在AWS上加速SAP迁移，实现混合环境的现代化升级，部署可信且可扩展的AI解决方案。

— Boomi与亚马逊云科技（Amazon Web Services，AWS）签订了一份多年的战略合作协议，专注于帮助企业构建、监控和治理生成式AI智能体工作流。这两家公司的强强联合，有利于客户在AWS上加速SAP迁移，实现混合环境的现代化升级，部署可信且可扩展的AI解决方案。 ServiceNow — Boomi扩展了与ServiceNow的合作，宣布了通过AI支持的自助服务解决方案和智能工作流来提升客户体验的战略承诺。作为该扩展合作的一部分，双方将在ServiceNow Workflow Data Fabric中提供用于连接整个企业的额外功能，现在还包括了Boomi Data Hub Command Center这一由ServiceNow工作流提供支持的新模块，可强化数据治理、可见性和自动化水平。

— Boomi扩展了与ServiceNow的合作，宣布了通过AI支持的自助服务解决方案和智能工作流来提升客户体验的战略承诺。作为该扩展合作的一部分，双方将在ServiceNow Workflow Data Fabric中提供用于连接整个企业的额外功能，现在还包括了Boomi Data Hub Command Center这一由ServiceNow工作流提供支持的新模块，可强化数据治理、可见性和自动化水平。 DXC — Boomi与DXC Technology合作成立了智能体式人工智能卓越运营中心，以帮助组织实现旧系统的现代化升级，统一系统，加速智能体式自动化的采用。

— Boomi与DXC Technology合作成立了智能体式人工智能卓越运营中心，以帮助组织实现旧系统的现代化升级，统一系统，加速智能体式自动化的采用。 安永 — Boomi强化了与安永（EY）的联盟，扩展了双方的联合行动范围，以支持大规模的企业现代化升级、数据集成和AI就绪举措。

快速扩张全球和地区团队

过去三年来，随着公司在全球的不断扩张，Boomi的全球员工人数增长了近40%。

在温哥华，Boomi逐步从零当地实体发展到拥有超过250名员工的团队，开放并扩大办公场所以支持在该地区的持续增长。

未来展望：2026将是AI激活之年

随着企业纷纷从AI试验走向生产部署，Boomi相信2026将标志着市场从试验转向激活。竞争优势将不仅来源于投资AI本身，同时也在于在核心系统、数据和工作流中嵌入有治理约束的生产就绪级智能，让能够提供切实成效的组织与仍停在概念验证阶段的组织形成鲜明对比。

“2026年将是各类组织停止AI试验，开始大规模激活之年”，Lucas说。“胜出者将不会是投资最多的公司，而是建立了正确的基础，将数据、系统和智能体连接起来，并以信任和治理为核心的公司。这是AI从承诺走向表现的时刻，Boomi将帮助企业将这一潜力变为持久的商业影响力。”

