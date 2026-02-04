Boomi acelera su crecimiento a medida que las empresas estandarizan su plataforma de activación de IA

CONSHOHOCKEN, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, líder en automatización impulsada por IA, anunció hoy que su crecimiento en integración a nivel empresarial y en IA agéntica alcanzó un punto decisivo, respaldado por una escala inigualable, la validación de analistas independientes, resultados comprobados para los clientes y la expansión de su ecosistema. Con más de 30 000 clientes en todo el mundo, incluida más de una cuarta parte de las empresas Fortune 500, Boomi demuestra la confianza que las organizaciones más grandes del mundo depositan en su plataforma. En la actualidad, los clientes confían en la arquitectura de ejecución única de Boomi para operaciones de misión crítica, con más de 75 000 agentes de IA operativos, que procesan transacciones por miles de millones de dólares con confiabilidad y resiliencia a nivel empresarial.

“Boomi está atravesando el período de mayor impulso de su historia”, afirmó Steve Lucas, presidente y director ejecutivo de Boomi. “Las organizaciones han superado la etapa de experimentación con IA y ahora recurren a Boomi para implementar soluciones de IA a escala empresarial. Ese impulso se refleja en nuestro crecimiento: en poco más de tres años ampliamos nuestra base de clientes en un 50 %. Las innovaciones de nuestra plataforma, junto con alianzas estratégicas y nuestra red global de clientes, evidencian un cambio claro hacia resultados concretos. Este enfoque permite a las empresas generar valor, optimizar sus operaciones y construir una base confiable para el futuro de la automatización impulsada por IA”.

Esta adopción cuenta con el respaldo de un reconocimiento externo sin precedentes. En 2025, Boomi fue el único proveedor reconocido como Líder tanto en el Gartner® Magic Quadrant™ for Integration Platform as a Service (iPaaS) como en el Gartner® Magic Quadrant™ for API Management. En la categoría iPaaS, la empresa se posicionó como Líder por undécimo año consecutivo. Asimismo, Boomi alcanzó otro hito en la industria al ser incluida como Major Player en el IDC MarketScape: Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment.1 Más recientemente, fue designada Exemplary Vendor tanto en el ISG Buyers Guide™ for Data Integration como en el ISG Buyers Guide™ for Master Data Management. En estos informes, Boomi obtuvo múltiples reconocimientos por sus capacidades de producto, la experiencia del cliente y los procesos de validación.

“El mercado de integración y automatización a nivel empresarial está llegando a un punto de inflexión, ya que la IA ha superado la etapa de experimentación y avanza hacia implementaciones a gran escala”, señaló Shari Lava, vicepresidenta de investigación de IA y automatización en IDC. “A medida que las iniciativas de IA se incorporan a operaciones de misión crítica, los compradores dejan de priorizar soluciones aisladas y buscan plataformas que integren automatización, capacidades de integración y gobernanza a escala empresarial. Las organizaciones valoran plataformas probadas, con confiabilidad comprobada, amplio respaldo del ecosistema y experiencias modernas para desarrolladores. En especial, aprecian aquellas capaces de gestionar grandes volúmenes de trabajo, garantizar la confianza y el cumplimiento normativo, y ofrecer resultados concretos para el negocio. Estas características se consolidan como la base de la próxima etapa de adopción de la IA en el ámbito empresarial”.

Boomi marca un estándar de confianza en la adopción de la IA a escala empresarial

A medida que las empresas avanzan desde proyectos piloto de IA hacia entornos productivos, Boomi refuerza su posición competitiva mediante una innovación sostenida y un enfoque centrado en la confianza empresarial. Como uno de los primeros proveedores en obtener la certificación ISO/IEC 42001 para la gestión de la IA, y el único de su sector que cumple con los 16 estándares fundamentales de seguridad, Boomi respalda iniciativas de IA reguladas y de gran escala. La empresa consolidó aún más su estrategia de cumplimiento al incorporar oficialmente la certificación ISO/IEC 42001 en el registro CSA STAR y alcanzar una calificación actual de 96 en SecurityScorecard. Además, durante los últimos 18 meses, Boomi ha mantenido la calificación promedio más alta de SecurityScorecard entre los principales proveedores de iPaaS, con un promedio superior a 95, lo que reafirma su compromiso con la seguridad y la gobernanza líderes del sector.

Asimismo, Boomi amplió su plataforma principal mediante las adquisiciones estratégicas de Rivery y Thru, Inc., sumando capacidades para la incorporación de datos en tiempo real y la transferencia gestionada de archivos de nivel empresarial, lo que permite gestionar mayores volúmenes de trabajo y ampliar los casos de uso.

Crecimiento e impacto en los clientes

La adopción de la plataforma continúa acelerándose en organizaciones de todo el mundo. En este contexto, clientes como Australian Red Cross, Avalara, BNP Paribas, Chevron Federal Credit Union, Crane Worldwide Logistics, Lexitas, Moderna, Multiquip, NFI Industries, Quanta Services, Sandoz, Toyota Australia, University of Technology Sydney y World Wide Technology utilizan Boomi para abordar retos clave del negocio y obtener resultados empresariales concretos.

“Para una empresa enfocada en la calidad del producto, la innovación y la rapidez de ejecución, transformar los servicios de TI con apoyo de la IA resulta fundamental”, afirmó Jeff Lischett, director global de sistemas de información de Tropicana Brands Group. “Con Boomi, conectamos nuestros sistemas empresariales y automatizamos procesos clave. Esto nos permitió pasar de una gestión reactiva a operaciones proactivas, mejorar la ejecución de envíos y entregas y optimizar el procesamiento de pedidos”.

Innovación de producto: avances en la plataforma empresarial para la transformación agéntica

A lo largo de 2025, Boomi presentó una serie de innovaciones esenciales en su plataforma, que reflejan el enfoque de la empresa en habilitar una IA confiable, con gobernanza y lista para su implementación en entornos híbridos complejos:

Boomi Agentstudio - Desde su lanzamiento, Boomi Agentstudio registró una rápida adopción en el ámbito empresarial, a medida que las organizaciones escalan el uso de la IA con gobernanza integrada. En la actualidad, más de 75 000 agentes operan en entornos productivos, y los socios han publicado cientos de activos reutilizables de flujos de trabajo en Boomi Marketplace, lo que acelera la generación de valor en casos de uso concretos.

- Desde su lanzamiento, Boomi Agentstudio registró una rápida adopción en el ámbito empresarial, a medida que las organizaciones escalan el uso de la IA con gobernanza integrada. En la actualidad, más de 75 000 agentes operan en entornos productivos, y los socios han publicado cientos de activos reutilizables de flujos de trabajo en Boomi Marketplace, lo que acelera la generación de valor en casos de uso concretos. Gestión de API y compatibilidad con MCP - Boomi incorporó capacidades integrales de gestión de API para ayudar a las organizaciones a exponer, administrar y escalar APIs de forma segura, junto con integraciones y flujos de trabajo basados en IA. Además, amplió la compatibilidad con Model Context Protocol (MCP), lo que permite interacciones entre agentes más flexibles y con mayor contexto. Otras innovaciones, como Data Hub Command Center, reforzaron la gobernanza centralizada de datos, así como las capacidades de supervisión y control.

- Boomi incorporó capacidades integrales de gestión de API para ayudar a las organizaciones a exponer, administrar y escalar APIs de forma segura, junto con integraciones y flujos de trabajo basados en IA. Además, amplió la compatibilidad con Model Context Protocol (MCP), lo que permite interacciones entre agentes más flexibles y con mayor contexto. Otras innovaciones, como Data Hub Command Center, reforzaron la gobernanza centralizada de datos, así como las capacidades de supervisión y control. Boomi Data Integration y gestión de transferencias de archivos - La adquisición de Rivery, ahora integrada como Boomi Data Integration, reforzó la capacidad de procesar datos en tiempo real y de gestionar flujos listos para análisis, lo que permite a los clientes unificar información operativa y analítica a gran escala. Por su parte, la incorporación de Thru, Inc. sumó funciones de gestión de transferencias de archivos a nivel empresarial, diseñadas para cargas de trabajo seguras y de alto volumen. Tras la adquisición, estas mejoras impulsaron la adopción de clientes a más del 270 %. Otras innovaciones, como la integración de la captura de datos modificados (CDC) con SAP, ampliaron aún más la capacidad de Boomi para respaldar entornos empresariales complejos y proyectos de modernización.

En conjunto, estos avances consolidan a Boomi como una plataforma clave para las organizaciones que buscan conectar datos, aplicaciones, APIs y agentes en un sistema unificado con gestión centralizada, diseñado para ofrecer escalabilidad, resiliencia y resultados empresariales concretos.

Alianzas estratégicas que impulsan el éxito empresarial

En 2025, Boomi amplió su ecosistema global de socios, reforzando colaboraciones estratégicas con proveedores líderes de tecnología y servicios para ayudar a las empresas a acelerar su transformación impulsada por IA, entre ellas:

AWS — Boomi y Amazon Web Services (AWS) firmaron un acuerdo estratégico plurianual para apoyar a las empresas en la creación, supervisión y gestión de flujos de trabajo de agentes de IA generativa. En conjunto, facilitan la aceleración de migraciones de SAP, la modernización de entornos híbridos y el despliegue de soluciones de IA confiables y escalables sobre AWS.

— Boomi y Amazon Web Services (AWS) firmaron un acuerdo estratégico plurianual para apoyar a las empresas en la creación, supervisión y gestión de flujos de trabajo de agentes de IA generativa. En conjunto, facilitan la aceleración de migraciones de SAP, la modernización de entornos híbridos y el despliegue de soluciones de IA confiables y escalables sobre AWS. ServiceNow — Boomi fortaleció su alianza con ServiceNow mediante un compromiso estratégico para mejorar la experiencia del cliente con soluciones de autoservicio impulsadas por IA y flujos de trabajo inteligentes. La iniciativa incluyó nuevas capacidades en ServiceNow Workflow Data Fabric para conectar toda la organización y ahora incluye Boomi Data Hub Command Center, un módulo que refuerza la gobernanza, la visibilidad y la automatización de datos mediante los flujos de trabajo de ServiceNow.

— Boomi fortaleció su alianza con ServiceNow mediante un compromiso estratégico para mejorar la experiencia del cliente con soluciones de autoservicio impulsadas por IA y flujos de trabajo inteligentes. La iniciativa incluyó nuevas capacidades en ServiceNow Workflow Data Fabric para conectar toda la organización y ahora incluye Boomi Data Hub Command Center, un módulo que refuerza la gobernanza, la visibilidad y la automatización de datos mediante los flujos de trabajo de ServiceNow. DXC — Junto con DXC Technology, Boomi creó un Centro de Excelencia en IA Agéntica para apoyar a las organizaciones en la modernización de entornos heredados, la unificación de sistemas y la adopción de la automatización agéntica.

— Junto con DXC Technology, Boomi creó un Centro de Excelencia en IA Agéntica para apoyar a las organizaciones en la modernización de entornos heredados, la unificación de sistemas y la adopción de la automatización agéntica. EY — Boomi consolidó su cooperación con EY, ampliando su apoyo a programas de modernización empresarial a gran escala, integración de datos y preparación para la adopción de IA.

Boomi refuerza su presencia global y regional

En los últimos tres años, Boomi ha aumentando su número de miembros casi un 40 % mientras expande su presencia internacional.

En Vancouver, la empresa pasó de no tener presencia local a contar con un equipo de más de 250 empleados, con la apertura y ampliación de oficinas para acompañar su crecimiento en la región.

2026: el año de la activación de la IA

Al pasar de proyectos piloto a entornos operativos, Boomi considera que 2026 marcará el momento en que la IA dejará de ser experimental para convertirse en una herramienta plenamente funcional. La ventaja competitiva no dependerá solo de invertir en esta tecnología, sino de incorporarla de manera confiable y controlada en los sistemas, datos y flujos de trabajo centrales, diferenciando a las organizaciones que logran resultados concretos de aquellas que aún realizan pruebas limitadas.

“2026 será el año en que las organizaciones dejen de experimentar con la IA y comiencen a activarla a gran escala”, afirmó Lucas. “Los ganadores no serán quienes más inviertan, sino quienes construyan la base adecuada, conectando datos, sistemas y agentes inteligentes con confianza y gobernanza como pilares fundamentales. Este es el momento en que la IA pasa de la promesa a la realidad, y Boomi ayuda a las empresas a transformar ese potencial en un impacto empresarial duradero”.

