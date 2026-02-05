-

Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen und nimmt SHMA in seine Reihen auf

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit SHMA, einem führenden Versicherungsmathematik- und Finanzberatungsunternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

SHMA ist ein versicherungsmathematisches Beratungsunternehmen mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung, das Organisationen dabei unterstützt, Komplexität zu bewältigen, Risiken zu managen und Chancen zu erschließen – durch versicherungsmathematische und versicherungsbezogene Beratung, Risikomanagement und die Bewertung von Leistungen bei Beendigung des Dienstverhältnisses (End-of-Service Benefits, EOSB). In Zusammenarbeit mit Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen und anderen privaten und öffentlichen Organisationen unterstützt SHMA seine Kunden beim Aufbau widerstandsfähiger Organisationen.

„Bei SHMA stehen Qualität, maßgeschneiderte Lösungen und echte Beziehungen zu Menschen im Mittelpunkt unserer Mission“, erklärte Shariq Sikander, Director von SHMA. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting bietet uns die Möglichkeit, unseren Einfluss weltweit auszuweiten und unsere versicherungsmathematischen Dienstleistungen über die MENA-Region hinaus zu erweitern. So können wir Unternehmen, die nach praktischen und transformativen Ansätzen für ihre geschäftlichen Herausforderungen suchen, innovative, kundenorientierte Lösungen anbieten.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, Kunden an der Schnittstelle von Strategie, Personal und Umsetzung zu unterstützen. Die umfassende Expertise von SHMA in den Bereichen Versicherungsmathematik, Versicherungen und Sozialleistungen ergänzt unsere globale Beratungsplattform und ermöglicht es uns, ganzheitliche Lösungen anzubieten, die Unternehmen in die Lage versetzen, in einem sich wandelnden Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

