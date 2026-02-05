Fujirebio y Sysmex inician la colaboración comercial para las pruebas de detección de demencia

MINATO-KU, TOKIO, Japón y KOBE, Japón--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio Holdings, Inc. (sede central: Minato-ku, Tokio; presidente y director ejecutivo: Goki Ishikawa; “Fujirebio”), filial consolidada de H.U. Group Holdings, Inc. (sede central: Minato-ku, Tokio; presidente y director ejecutivo del Grupo: Shigekazu Takeuchi) y Sysmex Corporation (sede central: Kobe, Japón; presidente: Kaoru Asano, “Sysmex”) han acordado una colaboración comercial para la realización de pruebas de detección de demencia. Este acuerdo es producto de las conversaciones permanentes mantenidas en virtud del acuerdo básico de colaboración comercial en el campo del inmunoensayo, firmado en octubre de 2023.1 Sysmex venderá de forma exclusiva los sistemas de inmunoensayo totalmente automatizado Lumipulse® y los reactivos relacionados con la demencia ("los productos") de Fujirebio en regiones y países de mutuo acuerdo por ambas empresas. En el futuro, Fujirebio y Sysmex colaborarán para satisfacer las cada vez mayores necesidades de pruebas que están relacionadas con la adopción más generalizada de medicamentos terapéuticos y ampliarán gradualmente los países en los que se comercializan los productos.

Desde la celebración del acuerdo básico de colaboración empresarial en octubre de 2023, ambas empresas entablaron conversaciones permanentes para acelerar el desarrollo de inmunoensayos y su expansión global. En noviembre de 2023, firmaron un acuerdo de organización de desarrollo y fabricación por contrato2 para reactivos en el campo de las enfermedades neurodegenerativas, incluida la enfermedad de Alzheimer. Además, en diciembre de 2023, celebraron un acuerdo básico para suministrar materias primas reactivas propiedad de cada empresa,3 y han promovido iniciativas específicas a fin de acelerar el desarrollo mutuo de reactivos nuevos.

Debido al envejecimiento de la población mundial, la cantidad de pacientes con enfermedades neurodegenerativas aumenta de manera veloz. En especial, la enfermedad de Alzheimer4 es un grave problema médico y social. En los últimos años han aparecido nuevos medicamentos terapéuticos para ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer, lo que generó una creciente demanda de un acceso más amplio a las pruebas necesarias para su uso eficaz.

Fujirebio goza de sólidas capacidades de desarrollo y fabricación de reactivos, a la vez que Sysmex cuenta con una red global de ventas y servicios como así también vasta experiencia en aplicaciones normativas. Al combinar estas fortalezas respectivas, Fujirebio y Sysmex comenzarán las ventas de los productos en Brasil y planean expandirse de manera progresiva hacia Centroamérica y Sudamérica, Oriente Medio, Asia y otras regiones. Al aprovechar las fortalezas de los productos de Fujirebio junto con los sistemas de inmunoensayos totalmente automatizados de Sysmex, la Serie HISCL™, ambas empresas contribuirán a la adopción temprana de las pruebas en el campo de la demencia.





Acerca de Fujirebio

Fujirebio es una empresa dedicada al diagnóstico con más de 75 años de experiencia en el suministro de soluciones innovadoras a proveedores de atención médica, empresas farmacéuticas y socios de diagnóstico in vitro (DIV) de todo el mundo. Aprovechando su experiencia de primer nivel en neurología, oncología, enfermedades infecciosas y otras áreas, así como los ensayos disponibles en la sólida plataforma Lumipulse® , el modelo de negocio abierto de Fujirebio acelera el acceso a diagnósticos de vanguardia a través de alianzas estratégicas en todo el sector de las ciencias biológicas. Como parte de H.U. Group, Fujirebio combina sólidas capacidades de I+D, experiencia en materia de regulación y una fabricación escalable para ofrecer soluciones de diagnóstico de gran impacto. El modelo de organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés) flexible de Fujirebio ayuda a sus socios de diagnóstico a llevar al mercado soluciones validadas más rápidamente, lo que permite tomar mejores decisiones, aplicar mejores tratamientos y obtener mejores resultados para los pacientes.

Acerca de Sysmex Corporation

Sysmex Corporation, con sede en Kobe, Japón, es líder mundial en diagnóstico in vitro. Desde su fundación en 1968, Sysmex se ha centrado en el diagnóstico como eje central de su negocio y, en la actualidad, favorece la salud de las personas en más de 190 países y regiones de todo el mundo. Sysmex sigue innovando en el diagnóstico y creando colaborativamente valores únicos en las áreas de la medicina personalizada y los tratamientos novedosos, bajo su visión a largo plazo de "Juntos por un mejor cuidado de la salud". A través de su tecnología única, sus soluciones y la cocreación con diversos socios, Sysmex ofrece un mayor valor y responde al deseo universal de las personas de vivir más tiempo y de forma más saludable.





