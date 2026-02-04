Le souverain de Ras Al Khaimah décerne le Sheikh Saud Global Award for Materials Science au professeur Omar Yaghi lors de l’IWAM 2026

RAS AL KHAIMAH, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Son Altesse Cheikh Saoud bin Saqr Al Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis et souverain de Ras Al Khaïmah, a remis le Prix Sheikh Saud Global Award for Materials Science dans le cadre de la 17ème édition de l’Atelier international sur les matériaux avancés, l’un des forums mondiaux les plus prestigieux pour la recherche et l’innovation sur les matériaux avancés.

Le prix, remis lors de la deuxième journée de l’IWAM, récompense les contributions pionnières et exceptionnelles à la science des matériaux avancés et leurs applications face aux défis mondiaux. Cette année, le prix a été décerné au professeur Omar Yaghi, lauréat du Prix Nobel de chimie 2025, en reconnaissance de ses réalisations scientifiques majeures en chimie des matériaux, qui ont contribué à transformer ce domaine et ouvert de nouvelles perspectives dans les secteurs de l’énergie propre, de la capture du carbone et des technologies durables.

Le prix reflète le soutien de Son Altesse Cheikh Saud bin Saqr Al Qasimi et sa profonde conviction que les sciences avancées, notamment la science des matériaux, constituent un pilier essentiel du progrès humain et du développement durable. Il souligne également le rôle croissant de l’émirat de Ras Al Khaimah en tant que centre mondial de réflexion scientifique, d’innovation et de collaboration, notamment à travers l’accueil continu de l’Atelier international sur les matériaux avancés (IWAM), organisé par le Ras Al Khaimah Advanced Materials Center.

Son Altesse a déclaré : « Le parcours du professeur Omar Yaghi, couronné par le Prix Nobel de chimie, constitue une source de fierté et d’inspiration pour notre région et pour la jeunesse arabe ambitieuse qui cherche à contribuer positivement aux chemins de la science et du savoir. Ses réalisations nous rappellent que le talent, la détermination et l’apprentissage peuvent transcender les frontières et contribuer à façonner un avenir meilleur pour tous. »

L’Atelier international sur les matériaux avancés (IWAM) constitue une plateforme réunissant scientifiques, chercheurs et universitaires de premier plan pour explorer le rôle des matériaux avancés dans la lutte contre les défis mondiaux, tels que la durabilité, l’efficacité énergétique et la résilience face aux enjeux environnementaux. Le programme de l’atelier, comprenant des conférences, discussions et sessions d’échanges académiques, reflète l’engagement à long terme de l’émirat de Ras Al Khaimah en faveur de la recherche scientifique, de l’éducation et de l’innovation.

Son Altesse Cheikh Saud a prononcé hier le discours d’ouverture de l’IWAM, réaffirmant la conviction de l’émirat que la science et l’investissement fondé sur la connaissance constituent deux piliers essentiels au progrès durable. L’accueil continu de cet Atelier illustre une stratégie réfléchie visant à promouvoir l’innovation et la recherche sur les matériaux avancés comme éléments fondamentaux du développement durable à Ras Al Khaimah et au-delà.

Décerné tous les deux ans, le Sheikh Saud Global Award for Materials Science constitue un pilier central de l’IWAM, et récompense les individus dont les contributions ont généré un impact durable sur le progrès des sciences des matériaux et leurs applications pratiques. En réunissant les experts et la prochaine génération de chercheurs, l’IWAM renforce la collaboration internationale, inspire les jeunes scientifiques et soutient la quête mondiale de connaissance au service d’un avenir plus résilient et durable pour tous.

