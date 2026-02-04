-

拉斯海瑪酋長在2026年國際先進材料研討會（IWAM）上頒發Sheikh Saud國際材料科學獎

  • 該獎項彰顯了阿聯對科學、創新和先進材料研究的全球承諾

Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下在IWAM發表主題演講（照片：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿聯最高委員會成員、拉斯海瑪酋長Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下今日在第十七屆國際先進材料研討會（IWAM）——全球領先的先進材料研究論壇之一上頒發了Sheikh Saud國際材料科學獎。

該獎項於IWAM第二天頒發，旨在表彰材料科學及其應用對於解決全球挑戰所作出的卓越貢獻。該獎項授予了2025年諾貝爾化學獎得主Omar Yaghi教授，以表彰他在材料化學領域的突破性貢獻以及在清潔能源、碳捕獲和永續技術領域的開創性成果。

Sheikh Saud獎體現了殿下對科學作為人類進步和永續發展基石的堅定信念。同時，由拉斯海瑪先進材料中心持續主辦的IWAM也凸顯了拉斯海瑪作為全球科學思想、創新與合作樞紐的日益重要的地位。

Sheikh Saud殿下表示：「Yaghi教授榮獲諾貝爾化學獎，他的成就不僅是我們地區的驕傲，更是阿拉伯青年的強大精神支柱。Yaghi教授的成就提醒我們，才華、決心和學習可以超越國界，共同塑造更美好的未來。」

IWAM匯聚了世界頂尖的科學家、研究人員和學者，共同探討先進材料對於因應永續發展、能源效率和環境韌性等全球挑戰所能發揮的作用。研討會的講座、討論和學術交流活動反映了拉斯海瑪對科學研究、教育和創新的長期承諾。

昨天，Sheikh Saud殿下在IWAM閉幕式上發表了主題演講，重申了以科學與知識為基礎的投資是阿聯長期發展核心的堅定信念。持續主辦IWAM彰顯了拉斯海瑪及周邊地區的策略布局，旨在將創新與先進材料研究確立為推動永續發展的基石。

Sheikh Saud獎每兩年頒發一次，是IWAM的核心組成部分，旨在表彰其工作產生全球影響力的個人。IWAM透過匯聚專家與新一代研究者，強化國際合作、激勵青年科學家，並為全球知識探索作出貢獻，助力打造更具韌性與永續性的未來。

