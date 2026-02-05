Andersen Consulting élargit ses capacités avec l’ajout du cabinet SHMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting vient de conclure un accord de collaboration avec SHMA, un cabinet de premier plan spécialisé dans le conseil actuariel et financier, basé aux Émirats arabes unis.

Fondé il y a près de quarante ans, SHMA est un cabinet de conseil actuariel qui aide les organisations à surmonter les différentes complexités auxquelles elles sont confrontées, à gérer les risques et à saisir les opportunités grâce à des prestations de conseil actuariel, de conseil en assurance, de gestion des risques et d’évaluation des prestations de fin de service (End-of-Service Benefits, EOSB). En collaboration avec des compagnies d’assurance, des régimes de retraite et d’autres organisations privées et publiques, SHMA aide ses clients à bâtir des organisations résilientes.

« Chez SHMA, la qualité, les solutions sur mesure et les relations authentiques avec les personnes forment le cœur de notre mission », a déclaré Shariq Sikander, directeur de SHMA. « Notre collaboration avec Andersen Consulting nous offre l’opportunité d’étendre notre influence à l’échelle mondiale et d’élargir nos services actuariels au-delà de la région MENA, en proposant des solutions innovantes et axées sur le client aux organisations qui recherchent des approches pratiques et transformatrices pour relever leurs défis commerciaux. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen Mark, a confié pour sa part : « Cette collaboration renforce notre capacité à accompagner nos clients à la croisée de la stratégie, des ressources humaines et de l’exécution. L’expertise approfondie de SHMA en matière d’actuariat, d’assurance et d’avantages sociaux vient compléter notre plateforme mondiale de conseil, ce qui nous confère la capacité de fournir des solutions holistiques permettant aux organisations de prospérer dans un environnement des affaires en constante évolution. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

