Guardsquare neemt Verimatrix XTD over en zet daarmee een nieuwe standaard voor end-to-end beveiliging van mobiele apps

BOSTON & LEUVEN, België--(BUSINESS WIRE)--Guardsquare, de toonaangevende leverancier van beveiliging voor mobiele applicaties, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de overname van de Extended Threat Defense (XTD)-technologie en -activa van Verimatrix (Euronext Paris: VMX) heeft afgerond. Hiermee breidt het bedrijf zijn beveiligingsplatform voor mobiele apps voor mobiele ontwikkelaars en ondernemingen wereldwijd verder uit. De deal is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf en versterkt zijn toewijding om zonder compromissen het hoogste niveau van beveiliging voor mobiele applicaties te bieden.

De XTD-technologie van Verimatrix voorspelt, detecteert en reageert op bedreigingen voordat mobiele apps worden misbruikt. De overname van XTD door Guardsquare versterkt zijn inzet om de meest uitgebreide beveiliging voor mobiele applicaties te bieden. Deze aanpak weerspiegelt de groeiende urgentie waarmee organisaties worden geconfronteerd bij het beveiligen van mobiele applicaties. Volgens Verizon ervaart 85% van de organisaties een sterke toename van mobiele aanvallen en noemt 43% bedreigingen voor mobiele apps als de belangrijkste oorzaak van inbreuken..

“De afronding van deze overname is een belangrijke mijlpaal voor mobiele beveiliging en sluit aan bij onze voortdurende M&A-strategie om ons platform verder te verbeteren en ons klantenbereik te vergroten”, aldus Roel Caers, CEO van Guardsquare. “De integratie van XTD vormt een aanvulling op het beveiligingsplatform voor mobiele apps van Guardsquare en versterkt onze end-to-end-aanpak, die bestaat uit geautomatiseerd testen, meerlaagse bescherming, realtime monitoring van bedreigingen en API-beveiliging.”

De overname versterkt ook de wereldwijde aanwezigheid van Guardsquare. Hierdoor kan het bedrijf klanten overal ter wereld bedienen en zijn bereik verder diversifiëren in belangrijke sectoren zoals financiële dienstverlening en gezondheidszorg. Bovendien zorgt deze stap voor een nieuwe golf van toegewijde ingenieurs en beveiligingsmedewerkers van het XTD-team. Hun expertise zal een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de ontwikkeling van het Guardsquare-platform.

Guardsquare zet zich in om bestaande XTD-klanten een naadloze continuïteit te bieden, zonder onderbreking van de huidige diensten, ondersteuning of productactiviteiten. Klanten blijven dezelfde hoge standaard van ondersteuning krijgen die ze vandaag de dag gewend zijn, ook nadat de XTD-technologie onderdeel van het Guardsquare-platform wordt. Het bedrijf blijft nauw samenwerken met het bestaande XTD-partnerecosysteem, waarbij partners blijven verkopen en klanten blijven ondersteunen, zoals ze dat vandaag doen.

Meer informatie over de XTD-technology is te vinden op www.protectmyapp.com.

Over Verimatrix

Verimatrix (Euronext Parijs: VMX, FR0010291245) helpt de moderne, verbonden wereld te ondersteunen met beveiliging die is gemaakt voor mensen. Wij beschermen digitale content, applicaties en apparaten met intuïtieve, mensgerichte en naadloze beveiliging. Toonaangevende merken doen een beroep op Verimatrix om premiumfilms, live gestreamde sportwedstrijden, gevoelige financiële en medische gegevens, bedrijfskritische mobiele applicaties en nog veel meer te beveiligen. Wij maken de betrouwbare verbindingen mogelijk waarop onze klanten vertrouwen om boeiende content en ervaringen te leveren aan miljoenen consumenten over de hele wereld. Verimatrix helpt partners om sneller op de markt te komen, eenvoudig op te schalen, waardevolle inkomstenstromen te beschermen en nieuwe klanten te werven. Bezoek www.verimatrix.com.

Over Guardsquare

Guardsquare biedt de meest complete aanpak voor mobiele applicatiebeveiliging op de markt en levert met gemak het hoogste niveau van bescherming. Guardsquare integreert naadloos in de volledige ontwikkelingscyclus, van het testen van mobiele app-beveiliging en het versterken van code tot realtime detectie van bedreigingen en API-beveiliging. Guardsquare biedt verbeterde mobiele applicatiebeveiliging gedurende het hele ontwikkelingsproces. Meer dan 975 klanten wereldwijd in alle belangrijke sectoren vertrouwen op Guardsquare om hen te helpen beveiligingsrisico's op te sporen en hun mobiele applicaties en SDK's te beschermen tegen reverse engineering en manipulatie in het steeds veranderende dreigingslandschap. Meer informatie vindt u op Guardsquare.com en LinkedIn.

