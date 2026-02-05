Fujirebio与Sysmex启动痴呆症检测产品销售合作

日本东京港区、日本神户--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- H.U. Group Holdings, Inc.（总部：日本东京港区；董事长、总裁兼集团首席执行官：Shigekazu Takeuchi）旗下合并子公司Fujirebio Holdings, Inc.（总部：日本东京港区；总裁兼首席执行官：Goki Ishikawa，以下简称“Fujirebio”）与Sysmex Corporation（总部：日本神户；总裁：Kaoru Asano，以下简称“Sysmex”）已就痴呆症检测达成销售合作协议。该协议是在双方于2023年10月签署的《免疫分析领域业务合作基本协议》框架下，经过持续磋商后达成的1。根据合作安排，Sysmex将在双方共同商定的地区和国家，独家销售Fujirebio的全自动Lumipulse®免疫分析系统及痴呆症相关检测试剂（以下统称“相关产品”）。展望未来，Fujirebio与Sysmex将围绕治疗性药物逐步推广所带动的检测需求增长深化协作，并将循序扩大相关产品的销售国家和地区范围，以更好地满足市场需求。

自2023年10月签署《业务合作基本协议》以来，双方持续开展磋商，致力于加快免疫分析技术的研发进程及其全球布局。2023年11月，双方就包括阿尔茨海默病在内的神经退行性疾病领域检测试剂，签署了合同研发与生产组织（CDMO）协议2。随后于2023年12月，双方进一步就各自拥有的检测试剂原材料供应达成基本协议3，并推进多项具体举措，加速新型检测试剂的共同开发。

随着全球人口老龄化不断加深，神经退行性疾病患者数量快速增长，其中阿尔茨海默病4尤为突出，已成为重大的医疗与社会议题。近年来，能够延缓阿尔茨海默病进程的新型治疗药物陆续推出，对其合理、安全应用所必需的相关检测需求亦随之显著提升，市场对检测服务的覆盖范围和可及性提出了更高要求。

Fujirebio在检测试剂的研发与生产方面具备领先优势，Sysmex则拥有完善的全球销售与服务网络，并在各国监管申报方面积累了丰富经验。通过整合双方的核心能力，Fujirebio与Sysmex将率先在巴西启动相关产品的销售，并计划逐步拓展至中南美洲、中东、亚洲等地区。同时，结合Fujirebio相关产品的技术优势与Sysmex全自动免疫分析系统HISCL™系列的平台能力，双方将共同推动痴呆症检测在临床领域的更早应用，助力相关检测的普及与发展。

关于Fujirebio

Fujirebio是一家拥有逾75年行业经验的体外诊断企业，致力于为全球医疗服务机构、制药企业及IVD合作伙伴提供创新型诊断解决方案。公司依托在神经科学、肿瘤学、传染性疾病等领域的深厚专业积累，并基于成熟稳健的Lumipulse®平台提供多项检测方法，通过开放式业务模式，与生命科学产业内的战略伙伴开展合作，加速突破性诊断技术的应用与普及。作为H.U. Group旗下成员企业，Fujirebio融合强大的研发能力、丰富的法规事务经验以及可规模化的生产体系，持续向市场提供高价值的诊断解决方案。同时，Fujirebio灵活的CDMO业务模式，帮助诊断领域合作伙伴更高效地将经验证的解决方案推向市场，支持更科学的临床决策，促进治疗优化，并改善患者结局。

关于Sysmex Corporation

Sysmex Corporation总部位于日本神户，是全球领先的体外诊断企业。自1968年成立以来，Sysmex始终以诊断业务为核心，业务已覆盖全球190多个国家和地区，为人类健康事业提供有力支持。在“Together for a better healthcare journey”这一长期愿景指引下，Sysmex持续推动诊断领域的创新，并在个性化医疗及新型治疗等领域，与合作伙伴携手共创独特价值。依托自主核心技术、综合解决方案以及多元化的协同合作，Sysmex不断创造新的价值，积极回应人们对更长寿、更健康生活的共同期望。

