Andersen Consulting携手SHMA拓展业务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与总部位于阿联酋的领先精算和金融咨询公司SHMA达成合作协议。

SHMA是一家精算咨询公司，拥有近四十年的行业经验，凭借精算与保险咨询、风险管理以及离职福利(EOSB)估值服务，助力各类组织应对复杂挑战、管理风险并挖掘机遇。SHMA与保险公司、养老金计划以及其他各类私营和公共组织合作，助力客户构建具有韧性的运营体系。

SHMA董事Shariq Sikander表示：“在SHMA，我们始终将服务质量、定制化解决方案以及与客户的深度联结作为核心使命。与Andersen Consulting合作让我们有机会向全球拓展业务影响力，并将精算服务延伸至中东和北非地区以外的市场，为寻求切实可行的变革性方法来应对业务挑战的组织提供以客户为中心的创新解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“此次合作进一步强化了我们在战略、人才与执行的交叉领域为客户提供支持的能力。SHMA在精算、保险和员工福利领域的深厚专长与我们的全球咨询平台形成互补，让我们能够提供全方位解决方案，助力各类组织在不断变化的商业环境中蓬勃发展。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

