Boomis Marktdynamik beschleunigt sich, da Unternehmen seine KI-Aktivierungsplattform standardisieren

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen aufgrund seiner beispiellosen Größe, der Validierung durch unabhängige Analysten, nachgewiesener Kundenergebnisse und des Wachstums seines Ökosystems einen entscheidenden Moment in seiner Entwicklung im Bereich Unternehmensintegration und agentenbasierte KI erreicht hat. Mit mehr als 30.000 Kunden weltweit – darunter über ein Viertel der Fortune-500-Unternehmen – spiegelt das kontinuierliche Wachstum von Boomi das Vertrauen wider, das die weltweit größten Unternehmen in seine Plattform setzen. Heute vertrauen Kunden bei geschäftskritischen Vorgängen auf die einzigartige Laufzeitarchitektur von Boomi – darunter über 75.000 KI-Agenten in der Produktion –, die Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar mit unternehmensgerechter Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit ausführt.

„Boomi erlebt derzeit die stärkste Dynamik in seiner Geschichte“, erklärte Steve Lucas, Chairman und CEO von Boomi. „Unternehmen gehen über KI-Experimente hinaus und wenden sich an Boomi, um KI auf Unternehmensebene zu implementieren. Diese Dynamik spiegelt sich in unserem Kundenwachstum wider, wo wir unseren Kundenstamm in etwas mehr als drei Jahren um 50 % erweitert haben. Unsere Plattforminnovationen, strategischen Partnerschaften und unser globaler Kundenstamm spiegeln eine deutliche Verlagerung hin zu realen Ergebnissen wider, die es Unternehmen ermöglichen, Werte freizusetzen, Abläufe zu optimieren und eine vertrauenswürdige Grundlage für die Zukunft der KI-gestützten Automatisierung zu schaffen."

Diese Akzeptanz wird durch eine beispiellose Anerkennung durch Dritte untermauert. Im Jahr 2025 war Boomi der einzige Anbieter, der sowohl im Gartner® Magic Quadrant™ for Integration Platform as a Service (iPaaS) als auch im Gartner® Magic Quadrant™ for API Management als Leader ausgezeichnet wurde. In der Kategorie iPaaS wurde Boomi zum elften Mal in Folge als Leader positioniert. Boomi hat mit seiner Aufnahme als „Major Player“ in den IDC MarketScape: Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment1 eine weitere Branchenpremiere erzielt. Und kürzlich wurde Boomi sowohl im ISG Buyers Guide™ for Data Integration als auch im ISG Buyers Guide™ for Master Data Management als „Exemplary Vendor“ ausgezeichnet. In diesen Berichten wurde Boomi in den Bereichen Produktfunktionalität, Kundenerfahrung und Validierung mehrfach als Leader ausgezeichnet.

„Der Markt für Unternehmensintegration und -automatisierung erreicht einen Wendepunkt, da KI sich von der Experimentierphase hin zu einer großflächigen Einführung entwickelt“, erklärte Shari Lava, Research Vice-President, AI and Automation, IDC. „Da KI-Initiativen zunehmend in geschäftskritische Abläufe integriert werden, suchen Käufer über Punktlösungen hinaus und bevorzugen zunehmend Plattformen, die Integration, Automatisierung und Governance auf Unternehmensebene kombinieren. Unternehmen geben bewährten Plattformen mit nachgewiesener Zuverlässigkeit, umfassender Ökosystemunterstützung und modernen Entwicklererfahrungen den Vorzug – insbesondere solchen, die hohe Arbeitslasten unterstützen, Vertrauen und Compliance gewährleisten und messbare Geschäftsergebnisse liefern können. Diese Eigenschaften werden zur Grundlage für die nächste Phase der Einführung von KI in Unternehmen.“

Maßstäbe für die vertrauenswürdige Einführung von KI in Unternehmen setzen

Während Unternehmen von KI-Pilotprojekten zur Produktion übergehen, festigt Boomi seine Wettbewerbsposition durch konsequente Innovation und das Vertrauen der Unternehmen. Boomi gehört zu den ersten Anbietern, die die ISO/IEC 42001-Zertifizierung für KI-Management erhalten haben, und ist der einzige Anbieter in seiner Branche, der alle 16 wichtigen Sicherheitsstandards erfüllt. Boomi unterstützt regulierte, groß angelegte KI-Initiativen. Boomi hat seine KI-Compliance weiter gestärkt, indem es ISO/IEC 42001 offiziell in das CSA STAR-Register aufgenommen hat und derzeit eine SecurityScorecard-Bewertung von 96 erreicht. Boomi hat außerdem unter den führenden iPaaS-Anbietern durchgehend die höchste SecurityScorecard-Bewertung erhalten, mit einem Durchschnitt von über 95 Punkten in den letzten 18 Monaten, und damit sein Engagement für branchenführende Sicherheit und Governance untermauert.

Das Unternehmen hat außerdem seine Kernplattform durch die strategischen Übernahmen von Rivery und Thru, Inc. erweitert und damit die Echtzeit-Datenerfassung und die Funktionen für den verwalteten Dateitransfer auf Unternehmensebene verbessert, die Workloads mit höherem Volumen unterstützen und die Anwendungsfälle von Boomi für Unternehmen erweitern.

Kundenwachstum und Auswirkungen

Mit der zunehmenden Verbreitung in globalen Unternehmen erweitern Kunden wie das Australische Rote Kreuz, Avalara, BNP Paribas, Chevron Federal Credit Union, Crane Worldwide Logistics, Lexitas, Moderna, Multiquip, NFI Industries, Quanta Services, Sandoz, Toyota Australia, die University of Technology Sydney und World Wide Technology die Grenzen des Möglichen, indem sie Boomi einsetzen, um kritische geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen und messbare Ergebnisse zu erzielen.

„Als Unternehmen, das auf schmackhaften Produkten, Innovation und Schnelligkeit basiert, ist die Transformation unserer IT-Services mit KI von entscheidender Bedeutung“, erklärte Jeff Lischett, Global CIO der Tropicana Brands Group. „Durch den Einsatz von Boomi zur Verbindung unserer Unternehmenssysteme und zur intelligenteren Automatisierung wichtiger Prozesse verlagern wir uns von einer reaktiven Problemlösung hin zu proaktiven Abläufen. Dadurch stärken wir die Versand- und Lieferabwicklung und verbessern die Leistungsfähigkeit der Auftragsabwicklung.“

Produktinnovation: Weiterentwicklung der Unternehmensplattform für agentische Transformation

Boomi hat im Jahr 2025 eine Reihe bedeutender Plattforminnovationen eingeführt, die den Fokus des Unternehmens auf die Bereitstellung vertrauenswürdiger, regulierter und produktionsreifer KI in komplexen Hybridumgebungen widerspiegeln:

Boomi Agentstudio – Seit seiner Einführung hat sich Boomi Agentstudio, die Agent-Management-Plattform (AMP) von Boomi, rasch in Unternehmen durchgesetzt, da diese die agentenbasierte KI mit integrierter Governance skalieren. Derzeit sind mehr als 75.000 Agenten in der Produktion im Einsatz, und Partner haben Hunderte von wiederverwendbaren agentenbasierten Workflow-Assets über den Boomi Marketplace veröffentlicht, wodurch sich die Amortisationszeit in realen Anwendungsfällen verkürzt.

– Seit seiner Einführung hat sich Boomi Agentstudio, die Agent-Management-Plattform (AMP) von Boomi, rasch in Unternehmen durchgesetzt, da diese die agentenbasierte KI mit integrierter Governance skalieren. Derzeit sind mehr als 75.000 Agenten in der Produktion im Einsatz, und Partner haben Hunderte von wiederverwendbaren agentenbasierten Workflow-Assets über den Boomi Marketplace veröffentlicht, wodurch sich die Amortisationszeit in realen Anwendungsfällen verkürzt. API Management and MCP Support – Boomi hat ein umfassendes API-Management eingeführt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, APIs zusammen mit Integrationen und KI-Workflows sicher bereitzustellen, zu verwalten und zu skalieren. Boomi erweiterte außerdem die Unterstützung für das Model Context Protocol (MCP), um flexiblere, kontextbezogene Agent-Interaktionen zu ermöglichen, während neue Innovationen wie das Data Hub Command Center die zentralisierte Datenverwaltung, Beobachtbarkeit und Kontrolle stärkten.

– Boomi hat ein umfassendes API-Management eingeführt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, APIs zusammen mit Integrationen und KI-Workflows sicher bereitzustellen, zu verwalten und zu skalieren. Boomi erweiterte außerdem die Unterstützung für das Model Context Protocol (MCP), um flexiblere, kontextbezogene Agent-Interaktionen zu ermöglichen, während neue Innovationen wie das Data Hub Command Center die zentralisierte Datenverwaltung, Beobachtbarkeit und Kontrolle stärkten. Boomi Data Integration and MFT – Die Übernahme von Rivery, jetzt Boomi Data Integration, verbesserte die Echtzeit-Datenerfassung und die analysefähigen Pipelines, sodass Kunden operative und analytische Daten in großem Umfang vereinheitlichen können. Durch die Übernahme von Thru, Inc. hat Boomi seine Funktionen für die verwaltete Dateiübertragung (MFT) auf Unternehmensebene erweitert und unterstützt nun sichere Workloads mit hohem Volumen. Diese Erweiterung hat nach der Übernahme zu einem Anstieg der Kundenakzeptanz um mehr als 270 % geführt. Weitere Innovationen – darunter die Erfassung von Änderungsdaten (CDC) für SAP – haben die Fähigkeit von Boomi, komplexe Unternehmensumgebungen und Modernisierungsinitiativen zu unterstützen, weiter ausgebaut.

Zusammen positionieren diese Produktverbesserungen Boomi als grundlegende Plattform für Unternehmen, die Daten, Anwendungen, APIs und Agenten in einem einheitlichen, kontrollierten System verbinden möchten, das auf Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und messbare geschäftliche Auswirkungen ausgelegt ist.

Strategische Partnerschaften fördern den Unternehmenserfolg

Im Jahr 2025 erweiterte Boomi sein globales Partner-Ökosystem und vertiefte die strategische Zusammenarbeit mit führenden Technologie- und Dienstleistungsanbietern, um Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer KI-gesteuerten Transformation zu unterstützen, darunter:

AWS – Boomi und Amazon Web Services (AWS) haben eine mehrjährige strategische Kooperationsvereinbarung geschlossen, deren Schwerpunkt darauf liegt, Unternehmen beim Aufbau, der Überwachung und der Steuerung generativer KI-Agent-Workflows zu unterstützen. Gemeinsam ermöglichen die Unternehmen ihren Kunden, SAP-Migrationen zu beschleunigen, hybride Umgebungen zu modernisieren und vertrauenswürdige, skalierbare KI-Lösungen auf AWS bereitzustellen.

– Boomi und Amazon Web Services (AWS) haben eine mehrjährige strategische Kooperationsvereinbarung geschlossen, deren Schwerpunkt darauf liegt, Unternehmen beim Aufbau, der Überwachung und der Steuerung generativer KI-Agent-Workflows zu unterstützen. Gemeinsam ermöglichen die Unternehmen ihren Kunden, SAP-Migrationen zu beschleunigen, hybride Umgebungen zu modernisieren und vertrauenswürdige, skalierbare KI-Lösungen auf AWS bereitzustellen. ServiceNow – Boomi hat seine Partnerschaft mit ServiceNow erweitert und eine strategische Vereinbarung bekannt gegeben, um das Kundenerlebnis durch KI-gestützte Self-Service-Lösungen und intelligente Workflows zu verbessern. Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit hat die Partnerschaft zusätzliche Funktionen innerhalb von ServiceNow Workflow Data Fabric für die Vernetzung des gesamten Unternehmens bereitgestellt und umfasst nun auch Boomi Data Hub Command Center, ein neues Modul, das auf ServiceNow-Workflows basiert und die Datenverwaltung, Transparenz und Automatisierung verbessert.

– Boomi hat seine Partnerschaft mit ServiceNow erweitert und eine strategische Vereinbarung bekannt gegeben, um das Kundenerlebnis durch KI-gestützte Self-Service-Lösungen und intelligente Workflows zu verbessern. Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit hat die Partnerschaft zusätzliche Funktionen innerhalb von ServiceNow Workflow Data Fabric für die Vernetzung des gesamten Unternehmens bereitgestellt und umfasst nun auch Boomi Data Hub Command Center, ein neues Modul, das auf ServiceNow-Workflows basiert und die Datenverwaltung, Transparenz und Automatisierung verbessert. DXC – In Zusammenarbeit mit DXC Technology hat Boomi ein Kompetenzzentrum für agentische KI eingerichtet, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Legacy-Umgebungen, der Vereinheitlichung ihrer Systeme und der beschleunigten Einführung agentischer Automatisierung zu unterstützen.

– In Zusammenarbeit mit DXC Technology hat Boomi ein Kompetenzzentrum für agentische KI eingerichtet, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Legacy-Umgebungen, der Vereinheitlichung ihrer Systeme und der beschleunigten Einführung agentischer Automatisierung zu unterstützen. EY – Boomi hat seine Allianz mit EY weiter gestärkt und die gemeinsamen Bemühungen zur Unterstützung von Initiativen zur Modernisierung großer Unternehmen, zur Datenintegration und zur Vorbereitung auf KI ausgeweitet.

Rascher globaler und regionaler Ausbau der Belegschaft

In den letzten drei Jahren hat Boomi seine weltweite Mitarbeiterzahl um fast 40 % erhöht, da das Unternehmen weiterhin weltweit expandiert.

In Vancouver hat Boomi seine Geschäftstätigkeit von einer anfänglichen lokalen Präsenz auf ein Team von mehr als 250 Mitarbeitern ausgeweitet und Büroräume eröffnet und erweitert, um das kontinuierliche Wachstum in der Region zu unterstützen.

Ausblick: 2026 wird das Jahr der KI-Aktivierung sein

Da Unternehmen zunehmend von KI-Pilotprojekten zur Produktion übergehen, geht Boomi davon aus, dass das Jahr 2026 den Übergang von der Experimentierphase zur Aktivierungsphase markieren wird. Wettbewerbsvorteile entstehen nicht allein durch Investitionen in KI, sondern durch die Integration kontrollierter, produktionsreifer Intelligenz in Kernsysteme, Daten und Arbeitsabläufe – wodurch Unternehmen, die messbare Ergebnisse liefern, sich von denen abheben, die noch in der Proof-of-Concept-Phase verharren.

„2026 wird das Jahr sein, in dem Unternehmen aufhören, mit KI zu experimentieren, und damit beginnen, sie in großem Maßstab einzusetzen“, erklärte Lucas. „Die Gewinner werden nicht diejenigen sein, die am meisten investiert haben, sondern diejenigen, die die richtige Grundlage geschaffen haben, indem sie Daten, Systeme und intelligente Agenten mit Vertrauen und Governance als Kernstück miteinander verbunden haben. Dies ist der Moment, in dem KI vom Versprechen zur Leistung wird, und Boomi unterstützt Unternehmen dabei, dieses Potenzial in nachhaltige geschäftliche Erfolge umzuwandeln."

Zusätzliche Ressourcen

Über Boomi

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, ermöglicht es Unternehmen weltweit, alles miteinander zu verbinden, Prozesse zu automatisieren und Ergebnisse zu beschleunigen. Die Boomi Enterprise Platform – einschließlich Boomi Agentstudio – vereint Integration und Automatisierung sowie Daten-, API- und KI-Agentenmanagement in einer einzigen, umfassenden Lösung. Mit über 30.000 Kunden und einem Netzwerk von mehr als 800 Partnern treibt Boomi die agentenbasierte Transformation voran und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

© 2026 Boomi, LP. Boomi, das „Boomi“-Logo, das „B“-Logo und Boomiverse sind eingetragene Marken von Boomi, LP oder deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

_______________________ 1 IDC MarketScape: Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment, Doc #US53001625, Oktober 2025 Expand

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.