Governante de Ras Al Khaimah entrega Prêmio Internacional Xeique Saud de Ciência dos Materiais no IWAM 2026

RAS AL KHAIMAH, EAU--(BUSINESS WIRE)--Sua Alteza, Xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo dos EAU e governante de Ras Al Khaimah, entregou hoje o Prêmio Internacional Xeique Saud de Ciência dos Materiais durante o 17º Workshop Internacional sobre Materiais Avançados (IWAM), um dos principais fóruns mundiais de pesquisa em materiais avançados.

Apresentado no segundo dia do IWAM, o Prêmio reconhece contribuições excepcionais para a ciência dos materiais e suas aplicações ao enfrentar os desafios mundiais. O prêmio foi entregue ao Professor Omar Yaghi, vencedor do Prêmio Nobel de Química de 2025, em reconhecimento a seu trabalho transformador na química de materiais e às suas contribuições pioneiras para energia limpa, captação de carbono e tecnologias sustentáveis.

O Prêmio Xeique Saud reflete a crença de Sua Alteza na ciência como pedra angular do progresso humano e do desenvolvimento sustentável. Também destaca o papel crescente de Ras Al Khaimah como um polo mundial de pensamento científico, inovação e cooperação, através da realização contínua do IWAM, organizado pelo Centro de Materiais Avançados de Ras Al Khaimah.

Sua Alteza, Xeique Saud, disse: "O trabalho do Prof. Yaghi, reconhecido com o Prêmio Nobel de Química, é motivo de orgulho para nossa região e uma poderosa inspiração para os jovens árabes. As conquistas do Prof. Yaghi nos lembram que talento, determinação e aprendizagem podem transcender fronteiras e ajudar a moldar um futuro melhor para todos.”

O IWAM reúne cientistas, pesquisadores e acadêmicos de renome mundial para examinar o papel dos materiais avançados em enfrentar desafios internacionais, incluindo sustentabilidade, eficiência energética e resiliência ambiental. O programa do workshop, com palestras, debates e intercâmbio acadêmico, reflete o compromisso de longa data de Ras Al Khaimah com a pesquisa, a educação e a inovação.

Sua Alteza, Xeique Saud, pronunciou ontem o discurso de abertura do IWAM, que reafirma a convicção do Emirado de que a ciência e o investimento com base no conhecimento são essenciais ao progresso a longo prazo. A continuidade da realização do IWAM reflete uma estratégia deliberada para posicionar a inovação e a pesquisa de materiais avançados como bases do desenvolvimento sustentável em Ras Al Khaimah e mais além.

Outorgado a cada dois anos, o Prêmio Xeique Saud é um pilar central do IWAM e reconhece pessoas cujo trabalho teve impacto mundial. Ao reunir especialistas com a próxima geração de pesquisadores, o IWAM intensifica a cooperação internacional, inspira jovens cientistas e contribui para a busca internacional do conhecimento a serviço de um futuro mais resiliente e sustentável.

Fonte: AETOSWire

