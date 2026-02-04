Emir Ras al-Chajmy wręcza Międzynarodową Nagrodę Szejka Sa'uda w dziedzinie Materiałoznawstwa podczas wydarzenia IWAM 2026

RAS AL-CHAJMA, Zjednoczone Emiraty Arabskie--(BUSINESS WIRE)--Jego Wysokość Szejk Sa'ud ibn Sakr al-Kasimi, członek Rady Najwyższej ZEA i emir Ras Al-Chajmy, wręczył dzisiaj Międzynarodową Nagrodę Szejka Sa'uda w dziedzinie Materiałoznawstwa podczas 17. edycji międzynarodowych warsztatów poświęconych materiałom zaawansowanym (IWAM) – jednego z czołowych światowych forów w dziedzinie badań nad materiałami zaawansowanymi.

Nagroda, którą wręczono drugiego dnia warsztatów IWAM, wyróżnia wybitny wkład w materiałoznawstwo i jego zastosowania w celu eliminowania światowych wyzwań. Nagrodę otrzymał profesor Omar Yaghi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za 2025 rok, w dowód uznania jego przełomowych prac w dziedzinie chemii materiałów i pionierskiego wkładu na rzecz opracowywania rozwiązań w zakresie czystej energii, wychwytywania dwutlenku węgla oraz zrównoważonych technologii.

Nagroda Szejka Sa'uda odzwierciedla przekonanie Jego Wysokości, że nauka stanowi podstawę postępu człowieka i zrównoważonego rozwoju. Podkreśla zarazem rosnącą rolę Ras al-Chajmy jako światowego ośrodka myśli naukowej, innowacji i współpracy jako stałego gospodarza wydarzenia IWAM organizowanego przez Centrum Materiałów Zaawansowanych w Ras al-Chajmie.

– Praca profesora Yaghi’ego, za którą otrzymał on Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, jest dla naszego regionu powodem do dumy i znakomitym źródłem inspiracji dla arabskiej młodzieży. Dokonania profesora Yaghi’ego, przypominają nam, że talent, determinacja i nauka mogą wykraczać poza granice i przyczyniać się do kształtowania lepszej przyszłości dla wszystkich – powiedział Jego Wysokość Szejk Sa'ud.

W warsztatach IWAM biorą udział czołowi naukowcy, badacze i przedstawiciele środowiska akademickiego z całego świata, którzy wykorzystują tę okazję do przeanalizowania roli materiałów zaawansowanych w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom, w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i odporności środowiska. Program warsztatów, który obejmuje wykłady, dyskusje i wymianę wiedzy naukowej, odzwierciedla długotrwałe zaangażowanie Ras al-Chajmy na rzecz badań naukowych, edukacji i innowacji.

Wczoraj Jego Wysokość Szejk Sa'ud zainaugurował IWAM swoim wystąpieniem, w którym podkreślił przekonanie emiratu, że nauka i inwestycje oparte na wiedzy mają zasadnicze znaczenie dla postępu w perspektywie długoterminowej. Nieustanna gotowość do organizacji wydarzenia IWAM stanowi wyraz celowej strategii mającej uplasować innowacje i badania nad materiałami zaawansowanymi u podstaw zrównoważonego rozwoju Ras al-Chajmy i innych regionów świata.

Przyznawana co dwa lata Nagroda Szejka Sa'uda stanowi zasadniczy element IWAM jako wyraz uznania dla osób, których praca wywiera wpływ na całym świecie. Dzięki zgromadzeniu ekspertów oraz kolejnego pokolenia badaczy warsztaty IWAM służą wzmocnieniu współpracy międzynarodowej, inspirują młodych naukowców i przyczyniają się do globalnej pogoni za wiedzą w służbie bardziej odpornej i zrównoważonej przyszłości.

