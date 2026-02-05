Fujirebio en Sysmex beginnen een verkoopsamenwerking voor dementietesten

MINATO-KU, TOKIO, Japan & KOBE, Japan--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio Holdings, Inc. (HQ: Minato-ku, Tokio; voorzitter & CEO: Goki Ishikawa; “Fujirebio”), een geconsolideerde dochteronderneming van H.U. Group Holdings, Inc. (HQ: Minato-ku, Tokio; chairman, voorzitter en groeps-CEO: Shigekazu Takeuchi) en Sysmex Corporation (HQ: Kobe, Japan; voorzitter: Kaoru Asano, “Sysmex”) hebben een akkoord gesloten voor een verkoopsamenwerking voor dementietesten. Dit akkoord volgt na continu overleg gebaseerd op het Basisakkoord voor bedrijfssamenweking inzake immuniteitstesten, dat in oktober 2023 werd gesloten. Sysmex zal exclusief Fujirebio's volledig geautomatiseerde Lumipulse®-immuniteitstestsystemen en reagentia in verband met dementie ("de Producten") verkopen in regio's en landen zoals wederzijds door beide bedrijven is overeengekomen.

