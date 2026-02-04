Team GB選擇Options作為備戰2026年米蘭-科蒂納冬奧會的官方IT服務供應商

倫敦，芝加哥，紐約，香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的金融市場雲端託管服務供應商Options Technology (Options) 今日宣布，已被英國奧運代表團（Team GB）選為官方IT服務供應商。此次合作將為Team GB在2026年米蘭-科蒂納冬季奧運會和2028年洛杉磯夏季奧運會期間提供支援，涵蓋所有比賽項目、訓練營和備戰活動。

Options的旗艦企業級IT平台——AtlasWorkplace將為Team GB在訓練、備戰和比賽期間的各項營運活動提供支援，包括高度回應的技術環境，以及在無縫管理的單一解決方案中整合雲端基礎架構、終端使用者支援和法遵。

在Team GB備戰冬奧會這項特殊挑戰期間，AtlasWorkplace將發揮關鍵作用，確保運動員、教練和工作人員之間的通訊保持暢通、安全，從而讓他們得以專注於競技表現。該平台專為高壓、任務關鍵型環境設計，使組織能在前線發揮最佳水平，而Options則在幕後提供卓越技術支援。

Options總裁暨執行長Danny Moore評論道：「Team GB展現了最高水準的競技表現，其中準備、精準度與信任是不可妥協的要素。我們深感自豪能夠支持Team GB邁向2026年米蘭-科蒂納冬奧之路，提供技術基礎、專家支援與卓越營運，讓各支隊伍能全心專注於競技表現與奪冠目標。」

Team GB財務長Sarah Wallace評論道：「Options在支持高水平競技環境方面擁有豐富的經驗，並具備我們所需的深度、可靠性和專業能力。我們很高興在備戰2026年米蘭-科蒂納冬奧會和2028年洛杉磯冬奧會的征程中獲得他們的協助。」

今日的新聞標誌著Options邁向了又一座重要里程碑，展示了公司持續拓展全球版圖，並與追求技術極致卓越的組織建立合作夥伴關係。此舉亦延續了Options對頂尖運動的長期承諾，包括此前對女王大學賽艇隊和頂尖運動員Kate O’Connor的贊助。

Options Technology：

金融科技公司Options Technology (Options) 始終站在銀行和交易基礎設施的前端，足跡遍布紐約、倫敦、巴黎、貝爾法斯特、劍橋、芝加哥、香港、東京、新加坡、杜拜、雪梨和奧克蘭，為全球客戶提供服務。Options的服務深度融入全球科技的最熱門趨勢，包括高效能網路、雲端、安全和人工智慧 (AI)。

www.options-it.com

關於Team GB：

英國奧運代表團（Team GB）是大不列顛暨北愛爾蘭的國家奧林匹克代表隊，也是英國奧林匹克協會（BOA）的形象代表。英國奧林匹克協會的職責是訓練並領導Team GB運動員參加各項奧運賽事，並在英國發展、推廣和保護奧林匹克運動和奧林匹克價值。其願景是透過奧運體育的力量團結並激勵全國，讓整個國家凝聚在一個人人都能堅信的隊伍背後。

自2012年倫敦奧運會以來，Team GB在每屆夏季奧運會上都穩定地獲得60枚以上的獎牌。在2024年巴黎奧運會上，他們共獲得65枚獎牌，其中包括英國歷史上的第1,000枚奧運獎牌。自1896年首屆現代奧運會以來，Team GB是唯一一支在每屆夏季奧運會上都有金牌入帳的國家隊。

英國奧林匹克協會是一個獨立的私人機構，不接受彩票或政府的年度撥款。Team GB的成功完全依賴商業夥伴、贊助商的資助以及籌款活動的收入。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。