Andersen Consulting udvider sine kompetencer med tilføjelsen af SHMA

Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med SHMA, en førende virksomhed inden for aktuarfaglig og finansiel rådgivning med hovedsæde i De Forenede Arabiske Emirater.

SHMA er et aktuarfagligt rådgivningsfirma med næsten fire årtiers erfaring i at hjælpe organisationer med at navigere i kompleksitet, håndtere risiko og skabe muligheder gennem aktuarfaglig og forsikringsmæssig rådgivning, risikostyring samt værdiansættelse af slutvederlag (End-of-Service Benefits, EOSB). Ved at samarbejde med forsikringsselskaber, pensionsordninger samt private og offentlige organisationer hjælper SHMA sine kunder med at opbygge robuste og resiliente organisationer.

"Hos SHMA er kvalitet, skræddersyede løsninger og ægte menneskelig forbindelse i centrum for vores mission," udtaler Shariq Sikander, direktør for SHMA. "Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at udvide vores indflydelse globalt og styrke vores aktuarfaglige ydelser ud over MENA-regionen, samtidig med at vi leverer innovative, kundecentrerede løsninger til organisationer, der søger praktiske og transformative tilgange til deres forretningsmæssige udfordringer."

Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen, tilføjede: "Dette samarbejde styrker vores evne til at støtte kunder i krydsfeltet mellem strategi, mennesker og implementering. SHMA's dybdegående ekspertise inden for aktuarfaglig rådgivning, forsikring og personalegoder supplerer vores globale konsulentplatform og giver os mulighed for at levere helhedsorienterede løsninger, der gør organisationer i stand til at trives i et foranderligt forretningsmiljø."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hosAndersen Global, der tilbyder brancheførende rådgivning inden for ska, jura, værdiansættelse, global mobilitet samt rådgivningsekspertise på verdensplan via en global platform med mere end 50.000 fagfolk og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og leverer konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

