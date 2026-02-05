Ras Al Khaimah uralkodója átadja a Sheikh Saud Nemzetközi Anyagtudományi Díjat az IWAM 2026 rendezvényen

RAS AL KHAIMAH, Egyesült Arab Emírségek--(BUSINESS WIRE)--Őfelsége Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, az Egyesült Arab Emírségek Legfelsőbb Tanácsának tagja és Ras Al Khaimah uralkodója a mai napon átadta a Sheikh Saud International Prize for Materials Science díjat (Nemzetközi Anyagtudományi Díj) a 17. International Workshop on Advanced Materials (IWAM) rendezvényen, amely a fejlett anyagkutatás egyik vezető nemzetközi fóruma.

Az IWAM második napján átadott díj az anyagtudomány területén, valamint annak a globális kihívások kezelését szolgáló alkalmazásaiban elért kiemelkedő hozzájárulásokat ismeri el. Az elismerést Omar Yaghi professzor vehette át, a 2025. évi kémiai Nobel-díj kitüntetettje, elismerve az anyagkémia területén végzett, átalakító erejű munkáját, valamint úttörő hozzájárulásait a tiszta energia, a szén-dioxid-megkötés és a fenntartható technológiák terén.

A Sheikh Saud Díj Őfelsége azon meggyőződését tükrözi, hogy a tudomány az emberi fejlődés és a fenntartható fejlődés egyik alappillére. Egyben rávilágít Ras Al Khaimah egyre erősödő, a Ras Al Khaimah Centre for Advanced Materials által szervezett IWAM folyamatos megrendezésén keresztül betöltött szerepére is a tudományos gondolkodás, az innováció és az együttműködés globális találkozóhelyeként.

Őfelsége Sheikh Saud így fogalmazott: „Yaghi professzor munkássága, amelyet a kémiai Nobel-díjjal is elismertek, régiónk számára nagy büszkeség, és erőteljes inspirációt jelent a fiatal arabok számára. Yaghi professzor eredményei arra emlékeztetnek bennünket, hogy a tehetség, az elszántság és a tanulás képes átlépni a határokat, és hozzájárulni egy mindenki számára jobb jövő formálásához.”

Az IWAM a világ vezető tudósait, kutatóit és akadémikusait hozza össze annak vizsgálatára, hogy a fejlett anyagok milyen szerepet játszanak a globális kihívások – többek között a fenntarthatóság, az energiahatékonyság és a környezeti reziliencia – kezelésében. Az előadásokból, szakmai párbeszédekből és tudományos eszmecseréből álló program Ras Al Khaimah hosszú távú elkötelezettségét tükrözi a kutatás, az oktatás és az innováció iránt.

Őfelsége Sheikh Saud tegnap tartotta meg nyitó főelőadását az IWAM rendezvényen, amelyben megerősítette az Emírség azon meggyőződését, hogy a tudomány és a tudásalapú beruházások a hosszú távú fejlődés központi elemei. Az IWAM folyamatos megrendezése egy tudatos stratégia része, amelynek célja, hogy az innovációt és a fejlett anyagtudományi kutatásokat a fenntartható fejlődés alapjaiként pozicionálja Ras Al Khaimahban és azon túl is.

A kétévente odaítélt Sheikh Saud Prize az IWAM egyik központi pillére, és azokat a személyeket ismeri el, akik munkájukkal globális hatást értek el. Azáltal, hogy az esemény a szakértőket a következő kutatói generációval hozza össze, az IWAM erősíti a nemzetközi együttműködést, inspirálja a fiatal tudósokat, és hozzájárul a tudás globális bővítéséhez egy ellenállóbb és fenntarthatóbb jövő érdekében.

Forrás: AETOSWire

