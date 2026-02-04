拉斯海玛执政者在IWAM 2026上颁发Sheikh Saud国际材料科学奖

阿拉伯联合酋长国拉斯海玛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿联酋最高委员会委员、拉斯海玛执政者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi（谢赫・沙特・本・萨克尔・阿勒卡西米）殿下今天在第十七届国际先进材料研讨会（IWAM）颁发Sheikh Saud国际材料科学奖。IWAM是全球领先的先进材料研究论坛之一。

颁奖典礼于IWAM的第二天举行，表彰对材料科学及其应用的杰出贡献，以解决全球性的挑战。本届获奖者为2025年诺贝尔化学奖获得者Omar Yaghi（奥马尔·亚吉），以表彰他在材料化学领域的革命性工作以及对清洁能源、碳捕获和可持续技术的开创性贡献。

Sheikh Saud奖源于Sheikh Saud殿下对科学是人类进步和可持续发展奠基石的坚定信念。此外，通过由拉斯海玛先进材料中心连年主办IWAM，也突出了拉斯海玛作为全球科学理念、创新和协作中心的地位不断提升。

Sheikh Saud殿下指出：“Yaghi教授的工作获得诺贝尔化学奖的认可，是我们地区的骄傲，对年轻一代阿拉伯人具有十分巨大的启发。Yaghi教授的成就提醒我们，才能、决心和学习可以跨越国界，帮助建设对全世界更美好的未来。”

IWAM汇聚世界领先的科学家、研究人员和学者，探索先进材料在解决全球性挑战方面的作用，包括可持续发展、能源效率和环境韧性等。研讨会的讲座、讨论和学术交流活动反映了拉斯海玛对研究、教育和创新的长期承诺。

昨天，Sheikh Saud殿下在IWAM发表了开幕主题演讲，重申该酋长国坚信以科学和知识为基础的投资才是长期进步的核心。通过多年持续举办IWAM，体现了将创新和先进材料研究确立为拉斯海玛及其他地区可持续发展基石的战略定位。

Sheikh Saud奖每两年颁发一次，是IWAM的核心支柱，旨在表彰为实现全球影响力作出杰出贡献的个人。通过将专家和下一代研究人员汇聚在一起，IWAM加强了国际合作，为年轻科学家提供启发，促进全球对知识的追求，实现更坚韧、更可持续的未来。

来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。