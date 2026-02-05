Andersen Consulting amplía las capacidades con la incorporación de SHMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting celebra un Acuerdo de Colaboración con SHMA, empresa líder en consultoría actuarial y financiera con sede en Emiratos Árabes Unidos.

SHMA es una empresa de consultoría actuarial con casi cuatro décadas de experiencia en ayudar a las organizaciones a manejar las situaciones complejas, gestionar los riesgos y generar oportunidades a través de asesoría actuarial y de seguros, gestión de riesgos y valoración de beneficios por fin de servicio (EOSB). Al trabajar con compañías de seguros, planes de pensiones y otras organizaciones privadas y públicas, SHMA ayuda a sus clientes a crear organizaciones resilientes.

“En SHMA, mantenemos la calidad, las soluciones personalizadas y la conexión genuina con las personas en el centro de nuestra misión”, dijo Shariq Sikander, director de SHMA. “Colaborar con Andersen Consulting nos brinda la oportunidad de ampliar nuestro impacto a nivel mundial y expandir nuestros servicios actuariales más allá de la región de Oriente Medio y Norte de África, proporcionando soluciones innovadoras y centradas en clientes a organizaciones que buscan vías prácticas y transformadoras para abordar sus desafíos empresariales”.

Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen, agregó: “Esta colaboración fortalece nuestra capacidad para apoyar a los clientes en la intersección de la estrategia, las personas y la ejecución. La vasta experiencia de SHMA en materia de beneficios actuariales, de seguros y para empleados complementa nuestra plataforma de consultoría global, lo que nos permite ofrecer soluciones integrales que permiten a las organizaciones prosperar en un entorno empresarial en constante evolución”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una amplia gama de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, y ofrece servicios de consultoría, fiscales, jurídicos, de valoración, movilidad global y asesoramiento de primer nivel en una plataforma global con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

