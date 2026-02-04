O impulso de mercado da Boomi acelera à medida que as empresas padronizam sua plataforma de ativação de IA

CONSHOHOCKEN, Pensilvânia--(BUSINESS WIRE)--A Boomi™, líder em automação impulsionada por IA, anunciou hoje que o impulso da empresa em integração empresarial e IA agêntica atingiu um momento decisivo, impulsionado por uma escala incomparável, validação de analistas independentes, resultados comprovados para os clientes e crescimento do ecossistema. Com mais de 30.000 clientes no mundo inteiro — incluindo mais de um quarto das empresas da Fortune 500 —, o crescimento contínuo da Boomi reflete a confiança que as maiores empresas do mundo depositam em sua plataforma. Hoje, os clientes confiam na arquitetura de tempo de execução exclusiva da Boomi para operações de missão crítica — incluindo mais de 75.000 agentes de IA em produção —, executando bilhões de dólares em transações com confiabilidade e resiliência de nível empresarial.

“A Boomi está vivenciando o momento mais forte de sua história”, afirmou Steve Lucas, presidente do conselho e CEO da Boomi. “As organizações estão indo além da experimentação com IA e recorrendo à Boomi para ajudá-las a operacionalizar a IA em escala empresarial. Esse impulso se reflete no crescimento de nossos clientes, já que expandimos nossa base em 50% em pouco mais de três anos. As inovações da nossa plataforma, as parcerias estratégicas e a base global de clientes evidenciam uma clara mudança rumo a resultados concretos, permitindo que as empresas desbloqueiem valor, otimizem operações e construam uma base confiável para o futuro da automação habilitada por IA.”

Essa adoção é reforçada por um reconhecimento sem precedentes por parte de terceiros. Em 2025, a Boomi foi o único fornecedor nomeado Líder tanto no Quadrante Mágico da Gartner® para Plataforma como Serviço de Integração (iPaaS) quanto no Quadrante Mágico da Gartner® para Gerenciamento de API. Na categoria iPaaS, foi a 11ª vez consecutiva que a Boomi foi posicionada como Líder. A Boomi alcançou outra conquista inédita no setor com sua inclusão como participante importante no IDC MarketScape: Avaliação de fornecedores de plataformas de software de integração de dados no mundo inteiro para 2025.1 E, mais recentemente, a Boomi foi designada fornecedora exemplar tanto no ISG Buyers Guide™ para Integração de Dados quanto no ISG Buyers Guide™ para Gerenciamento de Dados Mestres. Nesses relatórios, a Boomi conquistou várias posições de líder em capacidade de produto, experiência do cliente e validação.

“O mercado de integração e automação corporativa está alcançando um ponto de inflexão à medida que a IA passa da experimentação para a implantação em larga escala”, afirmou Shari Lava, vice-presidente de Pesquisa de IA e Automação da IDC. “À medida que as iniciativas de IA passam a ser incorporadas a operações de missão crítica, os compradores estão olhando além de soluções pontuais e favorecendo cada vez mais plataformas que combinem integração, automação e governança em escala empresarial. As organizações estão priorizando plataformas comprovadas, com confiabilidade demonstrada, amplo suporte de ecossistema e experiências modernas para desenvolvedores — especialmente aquelas capazes de sustentar cargas de trabalho de alto volume, garantir confiança e conformidade e entregar resultados de negócios mensuráveis. Essas características estão se tornando fundamentais para a próxima fase da adoção de IA nas empresas.”

Estabelecendo o padrão para uma adoção confiável de IA em escala empresarial

À medida que as empresas avançam de projetos-piloto de IA para ambientes de produção, a Boomi continua a fortalecer sua posição competitiva por meio de inovação disciplinada e confiança corporativa. Entre os primeiros fornecedores a conquistar a certificação ISO/IEC 42001 para gestão de IA — e o único provedor em seu setor em conformidade com todos os 16 principais padrões de segurança — a Boomi oferece suporte a iniciativas de IA reguladas e em larga escala. A Boomi reforçou ainda mais sua postura de conformidade em IA ao registrar oficialmente a ISO/IEC 42001 no CSA STAR e alcançar uma pontuação atual de 96 no SecurityScorecard. A empresa também manteve a classificação mais alta e consistente no SecurityScorecard entre os principais provedores de iPaaS, com média superior a 95 nos últimos 18 meses, reforçando seu compromisso com segurança e governança líderes do setor.

A empresa também expandiu sua plataforma central por meio das aquisições estratégicas da Rivery e da Thru, Inc., aprimorando a ingestão de dados em tempo real e as capacidades de transferência de arquivos gerenciada em nível corporativo, permitindo lidar com cargas de trabalho de maior volume e ampliando os casos de uso empresariais atendidos pela Boomi.

Crescimento e impacto no cliente

Com a adoção acelerada em empresas globais, clientes como a Cruz Vermelha Australiana, Avalara, BNP Paribas, Chevron Federal Credit Union, Crane Worldwide Logistics, Lexitas, Moderna, Multiquip, NFI Industries, Quanta Services, Sandoz, Toyota Austrália, Universidade de Tecnologia de Sydney e World Wide Technology estão expandindo os limites do que é possível, usando o Boomi para enfrentar desafios críticos de negócios e gerar impacto mensurável.

“Como uma empresa construída com base em produtos de excelente sabor, inovação e agilidade, transformar nossos serviços de TI com IA é fundamental”, afirmou Jeff Lischett, CIO global do Tropicana Brands Group. “Ao usar a Boomi para conectar nossos sistemas corporativos e automatizar processos-chave com maior inteligência, estamos passando da resolução reativa de problemas para operações proativas — fortalecendo a execução de embarques e entregas e melhorando o desempenho do processamento de pedidos.”

Inovação de produtos: avançando na plataforma empresarial para transformação agêntica

A Boomi apresentou uma série de importantes inovações na plataforma em 2025, que refletem o foco da empresa em possibilitar uma IA confiável, governada e pronta para produção em ambientes complexos e híbridos:

Boomi Agentstudio – Desde o seu lançamento, o Boomi Agentstudio, a plataforma de gerenciamento de agentes (AMP) da Boomi tem sido rapidamente adotada pelas empresas, à medida que as organizações escalam a IA agêntica com governança integrada. Mais de 75.000 agentes estão agora implantados em produção, e os parceiros publicaram centenas de ativos de fluxo de trabalho de agentes reutilizáveis por meio do Boomi Marketplace, acelerando o tempo de retorno em casos de uso do mundo real.

– Desde o seu lançamento, o Boomi Agentstudio, a plataforma de gerenciamento de agentes (AMP) da Boomi tem sido rapidamente adotada pelas empresas, à medida que as organizações escalam a IA agêntica com governança integrada. Mais de 75.000 agentes estão agora implantados em produção, e os parceiros publicaram centenas de ativos de fluxo de trabalho de agentes reutilizáveis por meio do Boomi Marketplace, acelerando o tempo de retorno em casos de uso do mundo real. Gerenciamento de API e suporte a MCP – A Boomi introduziu um gerenciamento abrangente de API para ajudar as organizações a expor, gerenciar e escalar APIs com segurança, juntamente com integrações e fluxos de trabalho de IA. A Boomi também ampliou o suporte ao Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) para permitir interações de agentes mais flexíveis e sensíveis ao contexto, enquanto inovações como o Data Hub Command Center fortaleceram a governança, observabilidade e controle centralizados de dados.

– A Boomi introduziu um gerenciamento abrangente de API para ajudar as organizações a expor, gerenciar e escalar APIs com segurança, juntamente com integrações e fluxos de trabalho de IA. A Boomi também ampliou o suporte ao Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) para permitir interações de agentes mais flexíveis e sensíveis ao contexto, enquanto inovações como o Data Hub Command Center fortaleceram a governança, observabilidade e controle centralizados de dados. Integração de dados e MFT da Boomi – A aquisição da Rivery, agora Boomi Data Integration, aprimorou a ingestão de dados em tempo real e os pipelines prontos para análise, permitindo que os clientes unifiquem dados operacionais e analíticos em escala. A aquisição da Thru, Inc. pela Boomi adicionou recursos de transferência de arquivos gerenciada (MFT) de nível empresarial, oferecendo suporte a cargas de trabalho seguras e de alto volume — uma expansão que aumentou a adoção pelos clientes em mais de 270% após a aquisição. Inovações adicionais — incluindo a ingestão de captura de dados de alteração (CDC) para SAP — expandiram ainda mais a capacidade da Boomi de oferecer suporte a ambientes empresariais complexos e iniciativas de modernização.

Em conjunto, esses avanços de produto posicionam a Boomi como uma plataforma fundamental para organizações que buscam conectar dados, aplicativos, APIs e agentes em um sistema unificado e governado, projetado para escalabilidade, resiliência e impacto mensurável nos negócios.

Parcerias estratégicas expandem o sucesso empresarial

Em 2025, a Boomi expandiu seu ecossistema global de parceiros, aprofundando as colaborações estratégicas com os principais fornecedores de tecnologia e serviços para ajudar as empresas a acelerar a transformação orientada por IA, incluindo:

AWS – A Boomi e a Amazon Web Services (AWS) firmaram um Acordo de Colaboração Estratégica plurianual com foco em ajudar as empresas a criar, monitorar e governar fluxos de trabalho de agentes de IA generativa. Juntas, as empresas estão permitindo que os clientes acelerem as migrações SAP, modernizem ambientes híbridos e implementem soluções de IA confiáveis ​​e escaláveis ​​na AWS.

– A Boomi e a Amazon Web Services (AWS) firmaram um Acordo de Colaboração Estratégica plurianual com foco em ajudar as empresas a criar, monitorar e governar fluxos de trabalho de agentes de IA generativa. Juntas, as empresas estão permitindo que os clientes acelerem as migrações SAP, modernizem ambientes híbridos e implementem soluções de IA confiáveis ​​e escaláveis ​​na AWS. ServiceNow – A Boomi ampliou sua parceria com a ServiceNow, anunciando um compromisso estratégico para elevar as experiências dos clientes por meio de soluções de autoatendimento impulsionadas por IA e fluxos de trabalho inteligentes. Como parte dessa colaboração expandida, a parceria entregou capacidades adicionais dentro do ServiceNow Workflow Data Fabric para conectar toda a empresa e agora também inclui o Boomi Data Hub Command Center, um novo módulo baseado em fluxos de trabalho da ServiceNow que fortalece a governança de dados, a visibilidade e a automação.

– A Boomi ampliou sua parceria com a ServiceNow, anunciando um compromisso estratégico para elevar as experiências dos clientes por meio de soluções de autoatendimento impulsionadas por IA e fluxos de trabalho inteligentes. Como parte dessa colaboração expandida, a parceria entregou capacidades adicionais dentro do ServiceNow Workflow Data Fabric para conectar toda a empresa e agora também inclui o Boomi Data Hub Command Center, um novo módulo baseado em fluxos de trabalho da ServiceNow que fortalece a governança de dados, a visibilidade e a automação. DXC – Em parceria com a DXC Technology, a Boomi estabeleceu um Centro de Excelência para IA Agêntica para ajudar as organizações a modernizar ambientes legados, unificar sistemas e acelerar a adoção da automação de agentes.

– Em parceria com a DXC Technology, a Boomi estabeleceu um Centro de Excelência para IA Agêntica para ajudar as organizações a modernizar ambientes legados, unificar sistemas e acelerar a adoção da automação de agentes. EY – A Boomi fortaleceu ainda mais sua aliança com a EY, expandindo os esforços conjuntos para apoiar iniciativas de modernização empresarial em larga escala, integração de dados e preparação para IA.

Expansão rápida da força de trabalho global e regional

Nos últimos três anos, a Boomi aumentou seu quadro global de funcionários em quase 40%, à medida que a empresa continua a se expandir mundialmente.

Em Vancouver, a Boomi evoluiu de nenhuma presença local para uma equipe com mais de 250 colaboradores, abrindo e ampliando espaços de escritório para sustentar o crescimento contínuo na região.

Olhando para o futuro: 2026 será o ano da ativação da IA

À medida que as empresas avançam dos projetos-piloto de IA para a produção, a Boomi acredita que 2026 marcará a transição da experimentação para a ativação. A vantagem competitiva virá não apenas do investimento em IA, mas da incorporação de inteligência governada e pronta para produção em sistemas, dados e fluxos de trabalho essenciais — diferenciando as organizações que entregam resultados mensuráveis das que ainda estão presas na fase de prova de conceito.

“2026 será o ano em que as organizações deixarão de experimentar com IA e passarão a ativá-la em escala”, afirmou Lucas. “Os vencedores não serão aqueles que mais investiram, mas os que construíram a base certa, conectando dados, sistemas e agentes inteligentes com confiança e governança no centro. Este é o momento em que a IA passa da promessa ao desempenho, e a Boomi está ajudando as empresas a transformar esse potencial em impacto duradouro nos negócios.”

