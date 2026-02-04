Mobilité électrique : TotalEnergies et Tikehau Capital s’associent pour développer les réseaux publics de recharge en Belgique et aux Pays-Bas

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Tikehau Capital annoncent la création d’une plateforme d’investissement commune, destinée à soutenir le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans l’espace public urbain en Belgique et aux Pays-Bas. Ce partenariat vise à accompagner les municipalités dans leur transition vers la mobilité électrique et consolider la position de TotalEnergies en tant qu’acteur de référence de la recharge publique au Bénélux.

La nouvelle structure, détenue à parts égales par TotalEnergies et Tikehau Capital, a pour objectif de :

poursuivre le développement des concessions publiques déjà en construction ou exploitées par TotalEnergies dans plusieurs grandes villes belges et néerlandaises ;

déjà en construction ou exploitées par TotalEnergies dans plusieurs grandes villes belges et néerlandaises ; répondre aux nouveaux appels d'offres, qui viendront renforcer l'offre de recharge électrique publique des municipalités en Belgique et aux Pays-Bas.

TotalEnergies apportera son expertise afin de développer, exploiter et maintenir un réseau d’infrastructures publiques de recharge alimenté par une électricité garantie 100 % d’origine renouvelable. TotalEnergies tirera également parti de son partenariat avec Tikehau Capital pour renforcer son modèle d’affaires dans la mobilité électrique, grâce à l’apport en capital par Tikehau Capital et au partage des investissements, des coûts et des risques.

À ce jour, TotalEnergies est un acteur majeur de la recharge publique avec plus de :

9 500 points de recharge opérés en Belgique où la Compagnie est leader du marché ;

opérés où la Compagnie est leader du marché ; 18 000 points de recharge opérés aux Pays-Bas, où la Compagnie se place parmi les tous premiers acteurs du pays.

« Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec Tikehau Capital, qui va nous permettre d’accélérer le déploiement d’infrastructures de recharge dans l’espace public en Belgique et aux Pays-Bas et de développer nos implantations sur ces deux marchés pionniers de la mobilité électrique », déclare Mathieu Soulas, Directeur Nouvelles Mobilités de TotalEnergies.

« S’associer à TotalEnergies pour développer les réseaux publics de recharge en Belgique et aux Pays-Bas s’inscrit pleinement dans notre volonté d’investir dans des infrastructures qui accélèrent la transition énergétique. Cette plateforme commune va faciliter l’accès à des solutions de recharge performantes et durables, contribuant ainsi à la décarbonation du secteur des transports », déclare Emmanuel Laillier, directeur des investissements du Private Equity, Tikehau Capital.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 51,1 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre 2025). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (crédit, actifs réels, private equity, capital markets strategies). S’appuyant sur des fonds propres importants (3,1 milliards d’euros au 30 juin 2025), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 730 employés (au 30 septembre 2025) répartis dans 17 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

